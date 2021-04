Spotify: migliori podcast sui libri da ascoltare | Aprile 2021

Una guida dei migliori podcast sui libri da ascoltare su Spotify. Scopriamo insieme chi crea i migliori contenuti e quali show vengono consigliati nello specifico

Spotify non è solo una delle principali app per ascoltare musica; grazie a questa piattaforma hanno infatti preso sempre più piede i podcast, grazie ai quali è possibile tenersi aggiornati sui temi più disparati. Ovviamente, il mondo dei libri non è esente da questo mondo, e ogni giorno nascono tantissimi podcast dedicati al mondo della lettura. In questa guida, vogliamo proporvi proprio i migliori podcast dedicati ai libri che potete trovare su Spotify. Per ogni podcast consigliato, troverete poi un ulteriore consiglio sullo Show che più ci ha colpito, un modo per presentarvi questi contenuti nella maniera migliore.

Il Cacciatore di libri | Spotify: migliori podcast sui libri

Edito da Radio24, Il Cacciatore di Libri è un podcast perfetto per poter rimanere sempre aggiornati su tute le novità letterarie, per ascoltare interviste dal vivo e per rimpinguare la vostra lista di libri da leggere. Alessandra Tedesco sa il fatto suo, e vi guiderà in questi show letterari nella maniera più professionale.

Show consigliato: “Tre Madri” di Francesca Serafini e “L’arte del buon uccidere” di Piersandro Pallavicini.

Zona Lettura | Spotify: migliori podcast sui libri

Ludovica Scaramuzzino è giovane, ama leggere e non si vergogna a condividere la sua passione con gli ascoltatori. Nel podcast Zona Lettura, l’ascoltatore potrà scoprire recensioni letterarie e show su vari temi legati al mondo della lettura, il tutto con una metodologia veloce ma che rimane impressa: le puntate del podcast di Ludovica durano infatti dai 9 ai 13 minuti, perfetti quindi per un veloce giro in macchina o mentre si fa colazione la mattina. Se volete un podcast sui libri che porti un’atmosfera simpatica e gioviale, Zona Lettura è perfetto per voi.

Show consigliato: Storie di ragazze fortissime.

Editoria e Libri

Questo podcast edito da Bookblister: editoria e libri, è una raccolta proveniente da Tutto Esaurito, lo show letterario in onda su Radio 105. In questo podcast troveremo quindi uno stile radiofonico, qualcosa a cui praticamente tutti noi siamo abituati. Lo show è ottimo per un lettore che vuole raccogliere nuovi idee per delle nuove letture, il tutto in maniera veloce (uno show normalmente dura 7 minuti, ma sono presenti anche delle puntate speciali da un’ora). In Editoria e Libri non troverete poi solo titoli e consigli, ma anche speciali sul mondo dell’editoria e sulla professione di scrittore.

Show Consigliato: Dal Libro alla Community – BlisterIntervista con Marina Cuollo.

Bookanieri – Libri & Rum| Spotify: migliori podcast sui libri

Se avete un cuore che naviga come il veliero di un pirata, per voi nasce Bookanieri- Libri & Rum, l’angolo podcast perfetto per chi ama le recensioni lunghe e ben costruite. In questi show, dalla durata di circa 50 minuti, ci sarà infatti l’opportunità di conoscere nuovi interessantissimi titoli, attraverso delle recensioni dettagliate, fatte da chi conosce e ama ciò di cui parla. Se volete quindi una recensione ben fatta ma non avete voglia di leggerla, Bookanieri ha pane per i vostri denti.

Show consigliato: Il futuro non promette bene!

Ci auguriamo che i nostri consigli sui migliori podcast di libri da ascoltare su Spotify vi siano piaciuti. Buona lettura!