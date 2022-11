Arriva Rogue Untouched: Marvel Heroines all’insegna del girl power

Rogue Untouched, secondo titolo fanfiction Aconyte Books dell’autrice Alisa Kwitney, arriva in Italia. Dopo Domino, quest’anno si racconterà di Rogue, eroina degli X-Men

Rogue Untouched è il secondo titolo fanfiction della Aconyte Books dedicato alle eroine più amate dell’universo Marvel. Se lo scorso anno era toccato a Neena Thurman, alias Domino, la mutante in grado di manipolare più o meno inconsciamente le probabilità, volgendo anche la peggiore delle situazioni a proprio vantaggio, adesso è il momento, grazie all’autrice Alisa Kwitney, della “stramba del quartiere” Anna Marie, ovvero Rogue, la più peculiare, affascinante e ironica dei mutanti della famiglia allargata degli X-Men. Rogue Untouched è disponibile a partire dal 9 novembre 2022 al prezzo di 16,90€.

Cosa puoi fare se hai vent’anni, fai la cameriera in uno squallido bar del Mississipi, vivi in un bilocale di periferia e hai rischiato di uccidere il tuo ragazzo a causa di un bacio? Forse, iniziare a fidarti un po’ di più di te stessa e fare i conti una buona volta con i tuoi superpoteri potrebbe essere una buona idea. Sì, perché i superpoteri al femminile possono essere materia che scotta, e costruirci un romanzo -anzi, una serie di romanzi- può trasformarsi in una sfida vincente. Ecco, quindi, che arriva anche in Italia Rogue Untouched, il secondo, elettrizzante titolo fanfiction che Aconyte Books dedica alle supereroine più amate dell’universo Marvel.

La trama di Rogue Untouched

La vita della giovane Marie è un mezzo disastro: i poteri che ha iniziato a sviluppare la terrorizzano, e quando il suo primo bacio per poco non uccide il suo ragazzo, capisce che è ormai difficile fidarsi anche di se stessa. Due persone però entrano nella sua vita, che ha finalmente l’opportunità di cambiare, ma che la pone allo stesso tempo davanti a un bivio: seguire la misteriosa miliardaria che sostiene di essere alla ricerca di giovani dotati, oppure Remy, l’affascinante baro dagli inquietanti occhi rossi che le si è piazzato dentro casa, facendole prendere consapevolezza dei suoi poteri?

Il romanzo diventa così un viaggio nella crescita di una ragazza di oggi, divisa tra social network e riferimenti pop, che lo rende molto godibile per i fan vecchi e nuovi dell’universo Marvel. L’autrice, Alisa Kwitney, che ha all’attivo diversi romanzi e graphic novel di successo, è riuscita a trasformare Rogue, un personaggio creato ormai nel 1981, in una giovane contemporanea, con un gusto postmillennial che rende questa fanfiction appassionante dalla prima all’ultima pagina.

