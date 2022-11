DigiTimes stima il mercato Chip: rincaro del 25%

Pezzi di CPU e schede video sempre più in aumento, questa la stima effettuata da DigiTimes per i Chip TSMC, si parla di un rincaro del 25%

DigiTimes ha effettuato una stima sui possibili prezzi e sull’andamento del mercato Chip, che purtroppo non è dei più rosei. La notizia non sconvolge, siamo abituati da svariato tempo a questo andamento di mercato, ma stando all’ultimo report, sarebbe segnato al 25% il rincaro che il mercato subirà, rincaro che ovviamente avrà ricadute anche per quanto riguarda CPU e GPU.

Si ipotizza poi un sensibile aumento proprio dei costi di produzione sui 3 nanometri, da parte di TSMC, che purtroppo si riverserà proprio su diversi altri produttori. Tanto da destare preoccupazioni anche a Samsung.

Questo trend per via del passaggio dai 10.000 dollari per la produzione a 7 nanometri ai quasi 16.000 dollari per quella a 5 nanometri. Parliamo di un 60% in più sul totale. Pensiamo che il costo totale dei 3nm sfiorerà invece i 20.000 dollari, segnando così un ulteriore 20%.

La difficoltà che i produttori incontreranno in questi anni a seguire sarà quella di equilibrare i costi di produzione allineandoli sul prezzo finale, purtroppo il rischio è quello di produttore prodotti sempre più costosi per il pubblico finale, per aumentare il guadagno lordo interno. Ora riporteremo di seguito la slide relativa ai prezzi in aumento per singolo anno.

Il problema ricordiamo non riguarderà certamente solo TSMC, ma anche i suoi clienti sparsi per il globo, che non solo pochi, ed annoveriamo AMD ed Nvidia. Secondo Nvidia un singolo wafer di silicio da 12 pollici è oggi decisamente più costoso rispetto a tempi addietro a parità di produzione. E la situazione non è delle più rosee anche per AMD, visto che alla base dei suoi nuovi Chip vi sono complesse strutture di CPU package.