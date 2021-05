One Piece, Rufy cade in mare | Jump Highlights

Dopo essere stato abbattuto da Kaido, il numero 1014 di One Piece conferma la sorte di Rufy, che precipita in acqua. Apertura a colori per Jujutsu Kaisen, con Maki che si scatena

Questa settimana segna il ritorno, tra le pagine di Weekly Shonen Jump, di One Piece. Il manga di punta della rivista è più seguito che mai, con il climax dell’arco narrativo di Wano in rapida ascesa. Come sempre, gli ultimi capitoli sono disponibili gratuitamente su MangaPlus.

Infatti, negli scorsi capitoli abbiamo visto Kaido sconfiggere brutalmente Rufy, nonostante quest’ultimo fosse riuscito a padroneggiare una nuova tecnica, usando l’haki del re conquistatore. Il capitolo 1014 segna forse l’ora più buia per Wano: Rufy termina la sua caduta nel mezzo dell’oceano. Come ben sappiamo, per un fruttato questa è una sentenza di morte.

Mentre l’Imperatore Kaido annuncia agli altoparlanti la propria vittoria a tutta Onigashima, non possiamo fare a meno di chiederci chi salverà il nostro capitano. Proprio mentre Rufy affonda, Momonosuke inizia ad avere dei forti mal di testa, una situazione simile a quando, a Zou, Zounisha parlò al giovane erede. Forse è segno dell’arrivo di qualche altra enorme creatura, come i Re del mare?

Non solo One Piece: altri Highlights di Shonen Jump

La copertina della rivista questa settimana è dedicata a Jujutsu Kaisen, un manga sempre più popolare grazie al recente anime, e all’arrivo in Italia del manga. Nel capitolo 150, Maki, grazie al sacrificio della sorella gemella, ha acquisito un potere immenso. Ora può affrontare l’intero clan Zen’in, composto dai suoi crudeli parenti, facendo una vera e propria strage.

Continua invece in My Hero Academia lo scontro tra Midoriya e Lady Nagant, un ex-eroe divenuto villain, con un accordo con l’All for One. Nel capitolo 314, scopriamo le motivazioni che hanno portato la donna a rivoltarsi contro il sistema dei supereroi, il quale, come ormai abbiamo appreso, sotto la patina lucente nasconde una profonda corruzione.