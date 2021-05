Fiera del libro 2021: a Napoli la prima fiera aperta al pubblico

La prima fiera del libro proporrà incontri ed eventi in presenza, al Palazzo Reale di Napoli. In quei giorni, appuntamenti anche a Salerno, Caserta, Avellino e Benevento

Si terrà dall’1 al 4 luglio la fiera del libro promossa e finanziata dalla regione Campania. È un progetto di ripartenza dedicato a Luis Sepulveda, scrittore che sarebbe dovuto essere tra gli ospiti d’onore della fiera l’anno scorso, ma che ci ha lasciati a causa del Covid-19.

Come ha avuto inizio | Fiera del libro 2021

Nel 2017 viene fondata l’associazione LiberArte con lo scopo di promuovere la lettura nella città di Napoli. L’idea si è poi concretizzata un anno dopo nella prima fiera in città. Si è arrivati, con questa, alla terza edizione del Napoli Città Libro.

Le esposizioni| Fiera del libro 2021

Il salone del libro avrà come tema “Passaggi” e proporrà riflessioni ed incontri tra protagonisti del mondo dell’editoria, giornalisti, saggisti, narratori e studiosi. Gli stand saranno 80 ma non si limiteranno solo alla dimensione fisica. Ci saranno infatti anche eventi online, come “Campania che legge”, format digitale dedicato alle librerie e agli editori campani.

Non solo Napoli | Fiera del libro 2021

E non è finita qua! La fiera non si fermerà alla Napoli Città Libro ma arriverà anche in altre città e province: un truck viaggerà tra Salerno, Caserta, Benevento e Avellino, raggiungendo le piazze e i luoghi posti in sicurezza. Sarà un itinerario arricchito anche da spettacoli di musica e teatrali oltre che ad appuntamenti con editori, autori o artisti.

Il libro per amico

Un momento importante, questo, dopo la sospensione dell’edizione precedente, e sicuramente una piccola ripartenza che fa ben sperare. La ripresa deve riguardare tutte le attività, anche quelle editoriali e, mai come in questo periodo, si è compreso il valore di un libro: un semplice libro che ha saputo tenerci compagnia nei momenti bui durante la chiusura forzata, un libro come cura, sostegno. I libri sono rimasti con noi, chiusi in camera con la testa tra le mani, a domandarci cosa ne sarebbe stato del nostro futuro. Tra le loro pagine abbiamo trovato conforto e aiuto. La loro importanza è stata riconosciuta anche dal governo che, durante il secondo lockdown, ha deciso di lasciare aperte le librerie, permettendo alla cultura e allo svago di riempire le giornate di molti.

Non ci resta che attendere il mese di luglio per ritornare ad una tanto agognata normalità, o pseudo tale, insieme ai nostri libri.