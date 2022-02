One Piece, Big Mom è stata sconfitta? | Jump Highlights

Il nuovo numero di One Piece è un punto di svolta per la trama, con l’Imperatrice Big Mom che cade sotto i colpi di Kidd e Trafalgar Law. Finale struggente dopo 77 capitoli per Magu-chan: God of Destruction

Copertina per One Piece, questa settimana su Weekly Shonen Jump e MangaPlus. Dopo una settimana di pausa, l’opera di Eiichiro Oda ritorna, portandoci quella che sembra proprio la conclusione dello scontro Big Mom-Kidd-Law.

Negli ultimi capitoli, abbiamo visto i due capitani alleati di Rufy spendere tutte le loro energie. Utilizzando anche il Risveglio del frutto, i loro attacchi combinati hanno atterrato Big Mom più volte. L’Imperatrice, tuttavia, si è sempre rialzata, usando il proprio potere per rigenerarsi. Ed è quello che fa anche in questo caso, dando vita alle proprie ossa rotte per riaggiustarle.

Ma Law e Kidd lanciano un ultimo, disperato attacco, e, questa volta, tutto pare dirci che l’era di Linlin sia finita. Per esserne sicuri, dovremo aspettare la prossima settimana.

Non solo One Piece: altri Highlights di Shonen Jump

Il gag manga d’esordio di Kei Kamiki, Magu-chan: God of Destruction, termina questa settimana la propria serializzazione. Il finale era già stato annunciato nella settimana precedente, e corona un’opera che, nel suo spazio, può essere giudicata ottima. Magu-Chan è molto divertente, ma non mancano i momenti significativi ed emozionali, proprio come questo ultimo capitolo. Magu Menuek, il Dio della distruzione, veglia su Ruru fino alla sua morte, per poi tornare dormiente e ricominciare il ciclo di amicizia con i mortali.

Importante rivelazione per Dr. STONE: la mente dietro i misteriosi congegni per la pietrificazione, i Medusa, esce allo scoperto. E non è nient’altro che i congegni stessi, un’intelligenza artificiale unica nel proprio genere, e probabilmente aliena.

Ora, Senku deve trovare il modo di negoziare con queste creature sintetiche, onde evitare una nuova catastrofica pietrificazione del mondo.