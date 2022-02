Overwatch 2: beta in uscita secondo un rumour

Non abbiamo avuto un singolo aggiornamento su Overwatch 2 e sul suo sviluppo dal suo annuncio ufficiale (risalente all’1 novembre 2019): dopo tanta attesa, pare secondo un rumour che una beta potrebbe finalmente essere in arrivo a breve. Vediamo di seguito insieme tutto quel che sappiamo!

Tra la bufera mediatica e l’acquisizione da parte di Microsoft del gruppo Activision Blizzard, gli studi di sviluppo di Blizzard stanno vivendo tempi burrascosi da un po’ di tempo ormai. Insieme a ciò, la situazione incerta di Overwatch 2 non fa ben sperare ai fan: dopo l’annuncio ufficiale avvenuto a novembre 2019, oltre ai rinvii non si hanno più avute notizie sullo sviluppo del gioco, considerando anche che girano voci sulla mancanza di una direzione certa da dare al titolo. Detto ciò, questo periodo di attesa e incertezza potrebbe finire: secondo un rumour infatti, una beta di Overwatch 2 sarebbe in arrivo a breve.

La beta di Overwatch 2 per una build caricata su Battle.net

Come notato di recente dagli utenti di Twitter @Helba_The_AI e @OverwatchCaval, una nuova versione di Overwatch è stata recentemente caricata da Blizzard su Battle.net. Tale versione, riservata agli sviluppatori, ha attirato l’attenzione in quanto viene denominata, come riportato da BlizzTrack, come 2.0. Siccome la versione precedente è la 1.68, non sono mancate le speculazioni sul fatto che ciò potrebbe indicare una beta in arrivo, soprattutto considerando il fatto che nello stesso momento è stata caricata una build denominata “Overwatch Demo 2”.

Overwatch 2 finally shows up on https://t.co/7n7qnRLxhH ! Several builds were pushed last night including a version 2.00.7.0.93195 for developers and a "Demo 2" 👀 pic.twitter.com/Rb79dWE0yX — Overwatch Cavalry 🇬🇧 (@OverwatchCaval) February 4, 2022

Come al solito però, invitiamo il pubblico a considerare queste notizie per quello che sono, ovvero dei semplici rumour, che potrebbero rivelarsi veri come no. Solo il tempo e qualche aggiornamento ufficiale ci daranno le risposte che cerchiamo, e perciò non ci resta che attendere e sperare in bene.

Per rimanere aggiornati su Overwatch 2 e su tutte le novità più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.