Migliori siti per acquistare libri usati | Giugno 2024

I libri usati non sono relegati a polverosi mercatini rionali, ma sono acquistabili anche online, in modo veloce, economico e sicuro. Ecco la nostra selezione dei migliori siti web dove acquistare libri usati, anche i più antichi e rari!

Scegliere libri usati può essere una scelta etica, economica o rappresentare semplice comodità. In ogni caso, sempre più librerie, online e offline, offrono questo servizio ai lettori, anche a livello internazionale.

Comprare libri usati online e offline: pro e contro

Un po’ come succede per i negozi di abiti vintage o quelli di modernariato, il fascino delle librerie di seconda mano è avvolgente. Ci si perde tra scaffali di edizioni datate, colori, pagine con note a margine, libri preziosi e copertine impolverate. Ma al di là dell’esperienza affascinante, acquistare un libro usato ha sicuramente molti vantaggi: impatto ambientale contenuto, prezzi spesso più che dimezzati, edizioni introvabili. Senza dimenticare il fascino di ridare vita a un oggetto e, magari, trovarci un segnalibro o appunto lasciato dal lettore precedente. I contro? Ovviamente, non si potrà pretendere di trovare le nuove uscite… ma basterà pazientare un po’. Un consiglio, attenzione all’acquisto dei libri che parlano di tecnologia, quelli diventano vecchi (e non vintage) in fretta!

Migliori siti per acquistare libri usati

Ecco la nostra lista dei migliori siti web dove poter acquistare libri usati a buon prezzo e in condizioni (quasi) sempre ottimali. Alcuni portali indicano anche lo stato di conservazione del libro.

Amazon – Migliori siti per acquistare libri usati

Sì lo sappiamo, se non c’è su Amazon non esiste. E infatti i libri usati si trovano anche qui. Quando acquistiamo un libro Amazon ci ricorda che, se disponibile, possiamo scegliere anche la versione “usata”. Il prezzo è sicuramente inferiore, bisognerà solo pazientare qualche giorno in più per la spedizione.

Libraccio – Migliori siti per acquistare libri usati

Oltre al catalogo tradizionale di libri nuovi, Libraccio propone anche un’ampia selezione di usato. Sono suddivisi per categoria, proprio come lo sarebbero in libreria. A disposizione, c’è anche una sezione dedicata ai testi scolastici.

Pick My Book – Migliori siti per acquistare libri usati

Disponibile anche come app per Apple e Android, PickMyBook funziona da intermediario tra chi cerca e chi vende libri, con un filtro sulla distanza (in km) che permette di ritirarli fisicamente. Da provare!

AbeBooks – Migliori siti per acquistare libri usati

Con un catalogo davvero ampio, il sito web AbeBooks propone ai suoi clienti titoli che vanno dalla narrativa contemporanea fino ai libri da collezione, rari e antichi.

World of Books – Migliori siti per acquistare libri usati

Se preferite leggere in lingua originale, o comunque in inglese, WorldofBooks è la libreria virtuale perfetta. Completamente dedicato ai libri usati, anche qui si naviga per categoria. Nota di merito per la selezione bambini, un ottimo modo per iniziare i più piccoli alla lettura e all’inglese. I prezzi sono allettanti, i libri ben tenuti (almeno quelli che abbiamo ricevuto noi!) e la spedizione veloce.

Ibs – Migliori siti per acquistare libri usati

La celebre libreria Ibs dispone anche di una nutrita sezione dedicata ai libri usati. La ricerca avviene tramite categorie oppure, semplicemente, tramite l’opzione “cerca”. Una volta individuato il libro, si può scegliere se acquistarlo usato (e pagarlo circa la metà rispetto al prezzo di copertina!) oppure optare per il nuovo. In ogni caso, il sito indica e tempi di spedizione del libro scelto. Da provare!

Arca dei Libri – Migliori siti per acquistare libri usati

Libri rari e introvabili: la sfida di Sara e Lorenzo (i proprietari) è trovarli! Oltre al catalogo disponibile online, Arca dei Libri prende in carico ogni richiesta con l’obiettivo di soddisfarla. Perfetto per chi cerca l’impossibile.

Librone – Migliori siti per acquistare libri usati

Testi scolastici e dove trovarli a prezzi scontati. Librone propone la vendita (e l’acquisto) di libri scolastici usati, ma anche di narrativa e per bambini. In catalogo anche qualche dizionario usato a metà prezzo. Sebbene non sia particolarmente ampio, vi consigliamo di tenerlo d’occhio per le super offerte. Inoltre, per i giovanissimi, sono validi i pagamenti con la 18app.

Awesome Books – Migliori siti per acquistare libri usati

Libri bellissimi, spediti dal Regno Unito. Tra i migliori siti web dove acquistare libri usati in lingua inglese, Awesome Books propone un bel catalogo, navigabile per genere o per autori popolari, con titoli nuovi e usati. Ma c’è molto di più. Awesome Books nasce infatti negli anni 2000, quando Mubin e Taskeen, che già collaboravano con associazioni di beneficenza per la raccolta di abbigliamento usato, si accorgono che moltissimi libri, anche in ottime condizioni, venivano buttati. Da qui l’idea di dare loro una seconda vita e venderli, anche online. Il successo è subito enorme e Awesome Books, per ripagare le associazioni di beneficenza, da allora opera donazioni in maniera costante. Dal 2019, per ogni libro usato acquistato online, un libro viene donato ai progetti letterari in giro per il mondo. Libri belli e buoni.

La scelta non manca!

Insomma, le opzioni davvero non mancano! Se invece preferite gli e-book, qui abbiamo raccolto qualche consiglio per scegliere il migliore.

In ogni caso, buona lettura!