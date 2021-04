Migliori università italiane: la classifica | Aprile 2021

mQuesta classifica delle migliori università italiane vuole essere un aiuto per chi non sa come scegliere il suo percorso di studi, ma anche per soddisfare la semplice curiosità di molti nostri connazionali. La nostra classifica delle migliori università italiane è basata sui rank nazionali ed internazionali, per essere il più possibile trasparente ed obiettiva

Arrivati ad un certo punto della vita molti giovani ragazzi si pongono la fatidica domanda: come scegliere l’università? Oggigiorno è richiesta una preparazione sempre più specifica ed approfondita per poter accedere al mondo del lavoro con buone prospettive per l’avvenire. Ed in ogni caso l’esperienza universitaria può essere formativa anche dal punto di vista umano: ci si confronta con un mondo molto più vasto di quello cui eravamo abituati, si fanno nuove conoscenze e si capisce che cosa significa lavoro e sacrificio. Per questo abbiamo deciso di redarre questa classifica delle migliori università italiane; il nostro piccolo contributo a rendere il più possibile utile questa esperienza.

Come abbiamo valutato gli atenei

Prima di tutto ci teniamo a precisare che la scelta può essere influenzata da tanti fattori, ad esempio la branca tematica degli studi o l’area geografica di residenza; nella nostra classifica tiene conto di fattori oggettivi e globali, ma la scelta finale deve tener conto delle attitudini personali. In ogni caso questa guida può essere un buon inizio ed un buon punto di riferimento per cominciare la valutazione.

Come anticipato abbiamo basato le nostre valutazione per redarre la classifica delle migliori università italiane sui diversi rank nazionali ad internazionali realizzati da importanti enti di ricerca che elenchiamo di seguito.

QS World University Rankings : una delle classifiche delle migliori università più prestigiose del mondo, redatta da Quacquarelli Symonds. QS utilizza 6 metriche che valutare le migliori università del mondo: Academic Reputation : questa è la metrica che pesa di più sul punteggio finale (40%). Raccoglie le opinioni di oltre 94.000 esperti nel settore dell’istruzione superiore per quanto riguarda la qualità dell’insegnamento e della ricerca nelle università del mondo. Employer Reputation : gli studenti percepiscono l’istruzione universitaria come mezzo attraverso il quale ricevere una valida preparazione per il mercato del lavoro. Ne consegue che valutare come le istituzioni di successo stanno fornendo questo tipo di preparazione è un parametro fondamentale. Questa metrica si basa su quasi 45.000 risposte alla nostra indagine e chiede ai datori di lavoro di identificare le istituzioni da cui provengono i laureati più competenti, innovativi e validi. Faculty/Student Ratio : la qualità dell’insegnamento viene tipicamente citata dagli studenti come la metrica di massima importanza quando si confrontano le istituzioni utilizzando una classifica. È notoriamente difficile da misurare, ma QS ha determinato che il rapporto insegnante / studente è la metrica più efficace per la qualità dell’insegnamento. Valuta la misura in cui le istituzioni sono in grado di fornire agli studenti un accesso significativo a docenti e tutor e riconosce che un numero elevato di membri di facoltà per studente ridurrà l’onere didattico per ogni singolo accademico. Citations per faculty : un altro aspetto fondamentale è l’output di ricerca. Viene misurata la qualità della ricerca istituzionale utilizzando il numero totale di citazioni ricevute da tutti i documenti prodotti da un’istituzione su un periodo di cinque anni, normalizzando per il numero di ricercatori presenti all’interno dell’ateneo. International Faculty Ratio / International Student Ratio : un’università altamente “internazionalizzata” acquisisce e conferisce una serie di vantaggi. Dimostra la capacità di attrarre docenti e studenti di tutto il mondo. Fornisce a studenti e personale un ambiente multinazionale, facilitando lo scambio di buone pratiche e convinzioni. In tal modo fomenta la nascita negli studenti di un sentimento di internazionalismo e consapevolezza globale, competenze trasversali sempre più preziose per i datori di lavoro.

: una delle classifiche delle migliori università più prestigiose del mondo, redatta da Quacquarelli Symonds. QS utilizza 6 metriche che valutare le migliori università del mondo: THE Europe Teaching Rankings : il Times Higher Education è un periodico inglese che si occupa di educazione superiore, la sua classifica mira a valutare la qualità dell’ambiente di insegnamento e sull’efficacia dell’apprendimento degli studenti e i risultati degli studenti. Ecco i principali criteri utilizzati nella valutazione: Engagement : l’istituzione si impegna efficacemente con i suoi studenti? Resources : l’istituzione ha la capacità di fornire efficacemente l’insegnamento? Outcomes : l’istituzione genera risultati appropriati per gli studenti? Environment : l’ambiente di insegnamento e apprendimento è inclusivo?

: il Times Higher Education è un periodico inglese che si occupa di educazione superiore, la sua classifica mira a valutare la qualità dell’ambiente di insegnamento e sull’efficacia dell’apprendimento degli studenti e i risultati degli studenti. Ecco i principali criteri utilizzati nella valutazione: Classifica Censis: naturalmente nella classifica delle migliori università italiane non poteva mancare un ente nazionale nella valutazione. Il Censis è uno dei più importanti enti di ricerca statistica in Italia e tra le altre cose si occupa anche di formazione. Ogni anno produce un’articolata analisi del sistema universitario italiano attraverso la valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensione) relativamente alle strutture disponibili, ai servizi erogati, al livello di internazionalizzazione e alla capacità di comunicazione 2.0.

Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Per redarre questa classifica delle migliori università italiane vengono selezionate dalla classifica di QS le migliori università italiane e poi viene assegnato un punteggio normalizzato in centesimi e pesato in base ai dati forniti dagli enti suddetti, in modo da fornire una misura globale, ma completa in merito al prestigio dell’ateneo come istituto di ricerca e polo didattico. Verrà dato maggior peso alla Classifica Censis e ai QS rank perché più completi di dati. Le aree di eccellenza sono basate invece sulle indagini di ANVUR.

Politecnico di Milano – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 86,5

Aree di eccellenza: ARCHITETTURA, INGEGNERIA CIVILE

Nella classifica delle migliori università d’Italia non poteva non figurare il Politecnico di Milano, l’ateneo italiano più apprezzato a livello internazionale. Il Politecnico di Milano è un’università scientifico-tecnologica che forma ingegneri, architetti e designer. Da sempre punta sulla qualità e sull’innovazione della didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto fecondo con la realtà economica e produttiva attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico.



Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore Pisa – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 82,9



Aree di eccellenza: INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE, SCIENZE BIOLOGICHE, – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE

La Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo delle scienze applicate: Scienze economiche e manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Si tratta di un ateno molto selettivo che offre però una preparazione specializzata di grande qualità.

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 84,5



Aree di eccellenza: ARCHITETTURA, INGEGNERIA CIVILE



Gli storici concordano nel classificare Alma Mater Studiorum – Università of Bologna come la prima università del mondo occidentale fondata nel 1088 ed ancora oggi meritevole di entrare nella classifica delle migliori università italiane. Si tratta di un grande ateneo che ospita numerose facoltà distribuite in 5 campus ((Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) ed è riconosciuta a livello internazionale. Sarà anche la sede di uno dei supercomputer europei di nuova generazione.

Sapienza Università di Roma – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 83,6



Aree di eccellenza: SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE



Con oltre 700 anni di storia, 112mila studenti complessivi, 4.000 docenti e 2.000 funzionari, tecnici e bibliotecari oltre a 2.000 amministrativi nelle strutture ospedaliere, la Sapienza è la prima università in Europa. La sua missione è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale. Si tratta quindi di una realtà enorme, dove si potrà confrontarsi con tante persone diverse e preparate.

Scuola Normale Superiore di Pisa – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 82,7



Aree di eccellenza: SCIENZE CHIMICHE, SCIENZE DELLA TERRA



La Scuola Normale Superiore di Pisa nasce nel periodo napoleonico sul modelle dell’École normale supérieure. La Normale era riservata ai migliori alunni selezionati alla fine dei corsi liceali, i quali durante i due anni di studi conseguivano anche i gradi nelle facoltà di Lettere e Scienze dell’università imperiale. Gli studenti avevano impegni particolari ed erano obbligati a seguire corsi aggiuntivi. Erano affiancati da tutor e dovevano seguire dei seminari.

Tutt’oggi è una delle Università italiane più selettive e per entrare serve una carriera brillante oltre che una forte attitudine allo studio. La Scuola Normale vuole individuare e coltivare il talento e le qualità dei propri allievi e allieve, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali, in un contesto di convivenza, dialogo e collaborazione. Decine di ragazze e ragazzi sono selezionati ogni anno, tramite concorso, sulla sola base del loro talento e delle loro potenzialità. Entrati in Normale sono ospitati nei collegi, vivono e lavorano insieme: con loro, ogni anno la Normale sceglie il suo futuro, e ogni giorno lo alimenta con un investimento che non ha pari in Italia e in Europa.

Università di Padova – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 79,6



Aree di eccellenza: SCIENZE PSICOLOGICHE, SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, SCIENZE FISICHE, SCIENZE MEDICHE, SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE, INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE

In una piccola città con poco più di 200mila abitanti, più di un quarto sono studenti dell’università di Padova. Potremo dire che l’intera citta ruota attorno a questo grande ateneo che propone un’offerta didattica completa e di eccellenza in tantissimi ambiti, oltre ad essere molto attiva nel panorama internazionale. La leggenda vuole che sia nata nel 1223, qunado un gruppo di studenti e professori decisero di migrare dall’Università di Bologna per avere una maggiore libertà accademica.

Università di Milano – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 74,2



Aree di eccellenza: SCIENZE GIURIDICHE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI



Nel 1924 l’Università degli Studi di Milano prese forma con l’istituzione delle prime quattro facoltà: Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e la sua nascita venne celebrata ufficialmente l’8 dicembre con una cerimonia al Castello Sforzesco. Si tratta della più grande università milanese e dell’intera lombardia.

Politecnico di Torino – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 76,4



Aree di eccellenza: SCIENZE GIURIDICHE, ARCHITETTURA



Da oltre 150 anni, il Politecnico di Torino è una delle istituzioni pubbliche più prestigiose a livello italiano ed internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e servizi in tutti i settori dell’Architettura e dell’Ingegneria. Nato nel 1859 come Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, è diventato Regio Politecnico di Torino nel 1906. Una lunga storia, che ha accreditato l’Ateneo come punto di riferimento per la formazione e la ricerca in Italia e in Europa, una Research University di livello internazionale che attrae studenti da oltre 100 Paesi e attiva circa 800 collaborazioni ogni anno con industrie, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni locali.

Università di Trento – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 76,2



Aree di eccellenza: SCIENZE PSICOLOGICHE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Fondata nel 1962, l’Università di Trento ha puntato sulla costruzione di alleanze e complementarità con istituzioni e organizzazioni italiane e straniere. Nel 1982 la Libera Università di Trento venne trasformata in università statale, con uno statuto che garantiva competenze di autogoverno. Oltre 16.000 studenti, circa 600 tra docenti e ricercatori e altrettanti fra personale tecnico e amministrativo: i numeri parlano di un ateneo in grado di offrire un ambiente ideale di studio e ricerca.

Università di Pisa – Classifica delle migliori università italiane nel 2020

Punteggio: 72,0



Aree di eccellenza: SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE



La nascita ufficiale dell’Università di Pisa risale al 3 settembre 1343 quando Papa Clemente VI, con la bolla “In supremae dignitatis” emessa a Villanova presso Avignone, concesse allo Studio Pisano il riconoscimento di Studio Generale dotato degli insegnamenti di teologia, diritto canonico e civile, medicina “et qualibet alia licita facultate”. Nel 1355 seguì il diploma di riconoscimento dell’imperatore Carlo IV. Si tratta di un ateneo che ha più di 50.000 studenti, circa 1.600 docenti e quasi altrettante unità di personale amministrativo, tecnico e bibliotecario.

La classifica in breve

Politecnico di Milano – 86,5 punti Alma Mater Studiorum, Università di Bologna – 84,5 punti Sapienza Università di Roma – 83,6 punti Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore Pisa – 82,9 punti Scuola Normale Superiore di Pisa – 82,7 punti Università di Padova – 79,6 punti Politecnico di Torino – 76,4 punti Università di Trento – 76,2 punti Università di Milano – 74,2 punti Università di Pisa – 72,0 punti



Ancora indecisi?

Ovviamente non ci aspettiamo di aver sedato tutti i vostri dubbi. Sicuramente avere una buona preparazione universitaria è importante per il futuro, ma è anche un vanto per tutta la nazione poter contare su di una così ben nutrita classifica delle migliori università italiane. In questo articolo abbiamo cercato di riassumere dei dati oggettivi provenienti da fonti autorevoli, ma la scelta finale dipenderà unicamente dalle vostre attitudini!

