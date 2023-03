Le migliori serie tv da vedere su Rakuten tv | Marzo 2023

Si tratta di una piattaforma in cui poter scegliere film, serie tv e documentari senza un costo fisso di abbonamento, ma pagando per ogni singolo programma: oggi vi parliamo delle migliori serie tv da vedere su Rakuten tv

Nessun abbonamento, paghi solo per quello che vedi. Questa è la formula proposta da Rakuten tv, prendendo da esempio quello che fino a qualche anno fa, all’epoca del videonoleggio, era del tutto normale. Scegliere un film da guardare in compagnia o da soli per una bella serata rilassante, oppure una stagione di una serie tv da poter gustare con un po’ più di calma, non è mai stato tanto comodo. Come le altre piattaforme digitali, che mettono a disposizione degli abbonati tanti titoli di film, serie tv e documentari da poter scegliere, Rakuten Tv permette di scegliere tra numerosi titolo.

Con la differenza che collegandosi alla piattaforma è possibile scegliere un film, una serie tv o un documentario senza un costo fisso di abbonamento. Basta selezionare il prodotto per noleggiarlo, acquistarlo o scaricarlo. Ad esempio, per il noleggio si parte da 0,99 centesimi, per una durata di 48 ore. Sfogliando i contenuti di Rakuten Tv si possono scovare diverse serie tv molto amate e anche alcune chicche: in questa guida vogliamo proporvi qualche titolo tra quelli che ci hanno più colpito.

Le migliori serie tv da vedere su Rakuten tv

Quali sono le migliori serie tv su Rakuten tv? Impossibile dirlo se non attraverso i gusti personali. Ecco però una carrellata di alcuni titoli di sicuro interesse che è possibile vedere senza uscire di casa.

10 – Westworld | Migliori serie tv Rakuten

Westworld è una serie tv ambientata in un futuro distopico, all’interno del rivoluzionario e avveniristico parco divertimenti omonimo capace di ricreare tramite innovative tecnologie il vecchio west e popolato da figuranti robotici quasi irriconoscibili rispetto agli esseri umani. La particolare caratteristica di questo parco giochi per miliardari è che gli stessi possono fare qualunque cosa vogliano, dare sfogo alle loro più perverse fantasie, senza doversi preoccupare di alcun tipo di eventuali ritorsioni da parte degli umanoidi che sono appositamente programmati per non danneggiare o ferire in alcun modo gli esseri umani.

Il parco è stato creato dal Dott. Robert Ford (Anthony Hopkins), che ne è attualmente il direttore creativo, e dal suo socio ed amico, ormai defunto, Arnold Weber. I robot sono forniti, tramite il continuo aggiornamento da parte del team di sviluppo, di linee narrative standard da seguire, le quali però lasciano loro uno spazio di autonomia per rispondere alle richieste degli ospiti del parco e seguire così i loro desideri. Tali linee narrative vengono arricchite, per umanizzare i robot, da input chiamati ricordanze, i quali fanno vivere loro sogni a occhi aperti. Poi, al termine di ogni giornata, la loro memoria viene cancellata per eliminare le esperienze vissute. Ma un giorno qualcosa non va come previsto.

9 – House of Cards | Migliori serie tv Rakuten

Tra le serie più acclamate degli ultimi anni, House of Cards (remake dell’omonima serie britannica) inscena un thirller politico che sconfina frequentemente nello psicologico, anche grazie all’espediente meta-narrativo che caratterizza la serie per cui Kevin Spacey, che interpreta lo spregiudicato politico Frank Underwood, viola la quarta parete e parla direttamente con il pubblico mettendolo al corrente dei suoi piani e dei suoi pensieri.

Un ritmo narrativo lento ma con coinvolgenti e calibrati copi di scena, unito as una fotografia dalle luci fredde quanto lo sono i protagonisti della storia, rendono la serie uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Se vi serve un motivo per vederlo, vi basti sapere che il protagonista di questa serie che da poco ha compiuto dieci anni è Kevin Spacey.

8 – Better Call Saul | Migliori serie tv Rakuten

Saul Goodman, prima di conoscere Walter White, era il mediocre avvocato Jimmy McGill. Il prequel della serie Breaking Bad, segue la sua storia. Dopo i fatti narrati in Breaking Bad, Saul Goodman lavora sotto falsa identità come commesso pasticcere nel Cinnabon di un centro commerciale a Omaha, Nebraska. Tormentato dal rischio di essere riconosciuto, trascorre una vita tranquilla, passando le serate a guardare film e le sue vecchie pubblicità registrate in videocassetta, che gli rievocano i tempi passati. L’azione principale si svolge nel passato, prima ancora degli eventi di Breaking Bad, quando Saul usava il suo vero nome, James “Jimmy” McGill, e cercava in tutti i modi di affermarsi come avvocato. Suo fratello Chuck è un ottimo avvocato e fondatore dello studio legale HHM, ma inattivo a causa di una presunta elettrosensibilità. I rapporti col fratello si incrinano a causa del carattere esuberante che ha sempre contraddistinto Jimmy, con annesse le sue scorciatoie per raggiungere il successo professionale.

Serie di qualità assolutamente indiscutibile, che chiude in modo magistrale il discorso su una serie a sua volta epocale quale Breaking Bad. Se non lo avete già fatto, dovete assolutamente vederla, e dopo leggere la nostra opinione sul finale.

7 – The Big Bang Theory | Migliori serie tv Rakuten

Questa situation comedy trasmessa in America dalla CBS, creata e prodotta da Chuck Lorre e Bill Prady, si preannuncia leggera e divertente. La storia è quella di due amici Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) e Sheldon Cooper (Jim Parsons), due geniali studenti di fisica, che sanno tutto di formule, libri e studio, ma nulla sulle relazioni interpersonali. La loro vita viene letteralmente sconvolta dall’arrivo dell’avvenente Penny (Kaley Cuoco), la loro nuova vicina che lavora come cameriera di un ristorante locale, ma sogna di diventare attrice.

La serie, che ha riscosso un successo (anche economico) pari a quello di Friends, è divertente e piena di battute feroci, spesso scaturenti dal tragicomico rapporto tra due mondi completamente diversi.

6 – Una Mamma per Amica | Migliori serie tv Rakuten

Lorelai, madre single di 32 anni, è brillante, spigliata, dotata di un gran senso dell’umorismo e gestisce l’Independence Inn, coltivando il sogno di aprire un hotel tutto suo insieme all’amica Sookie. Rory, 16 anni, è sua figlia. Bella e intelligente, ama studiare, discute con sicurezza di ogni tematica, divora i classici della letteratura, guarda vecchi film e serie televisive e vuole diventare giornalista. Sono loro le “Gilmore Girls” – questo il titolo originale – protagoniste della serie ideata da Amy Sherman Palladino e composta da sette stagioni e cui si sono aggiunti nel 2016 quattro nuovi episodi della durata di 90 minuti, commissionati da Netflix e nati sotto la stella dell’effetto nostalgia, che sta riportando alla ribalta diverse serie tv di fine anni ‘90. Un’aggiunta che non è stata purtroppo all’altezza del resto della serie, risultando nel complesso banale e a tratti forzata soprattutto riguardo all’evoluzione del personaggio di Rory.

Ideato come prodotto family friendly, Una mamma per amica ha avuto ben sette stagioni ufficiali e un revival. Chissà che tra queste potrete rispecchiarvi nel legame di amicizia e complicità di Lorelai e Rory, una madre e una figlia unite da un rapporto insolito e dalla voglia di condividere esperienze ed emozioni quotidiane.

5 – Friends | Migliori serie tv Rakuten

Non ha bisogno di presentazioni: è una delle serie più famose e amate della storia della televisione. Una commedia sofisticata ed intelligente che racconta le storie intrecciate di un gruppo di amici che vive a New York.

Rachel Green ha appena lasciato all’altare il suo futuro marito quando reincontra la sua vecchia amica del liceo Monica, ora una chef newyorkese. Diventate presto coinquiline, Rachel si unisce al gruppo di amici di Monica: il mediocre attore italoamericano Joey, l’analista contabile Chandler, la massaggiatrice e musicista a tempo perso Phoebe, e il paleontologo Ross, fratello maggiore di Monica. Per vivere, Rachel inizia a lavorare come cameriera al Central Perk, una caffetteria che è l’abituale punto di ritrovo degli amici.

Gli episodi presentano le avventure sentimentali tragicomiche dei sei amici e gli sviluppi delle loro carriere, come ad esempio le infruttuose audizioni di Joey, le avventure sentimentali di Chandler, o le bizzarre situazioni familiari della vita di Phoebe. I sei personaggi hanno ognuno, nel corso della storia, molti appuntamenti e relazioni serie e non, tra le quali la travagliata relazione di Ross e Rachel è la più ricorrente.

4 – The Mentalist | Migliori serie tv Rakuten

Patrick Jane è un consulente al California Bureau of Investigation (CBI), dove aiuta la squadra investigativa coordinata dal sergente Teresa Lisbon e formata da Kimball Cho, Wayne Rigsby e Grace Van Pelt usando il suo particolare talento da mentalista. La sua dote gli permette di notare ogni piccolo dettaglio, ogni sfuggevole particolare, magari inutile all’apparenza, che per Patrick diventa un prezioso tassello del puzzle che lo porterà a risolvere, caso dopo caso, tutti i delitti a cui viene assegnata la squadra investigativa di cui fa parte. Il tutto è in realtà volto a scovare un pericoloso criminale attratto in passato dalla sua spavalderia: John il Rosso, un assassino seriale che ha sterminato la sua famiglia provocandogli un crollo psicologico.

L’evoluzione affascinante della serie, fino all’epilogo della caccia all’uomo, è senz’altro un punto di forza di questa serie tv.

3 – Blacklist | Migliori serie tv Rakuten

Red Reddington è uno dei latitanti più ricercati dall’FBI, ma si offre di aiutare la giustizia per trovare una lunga lista di criminali. Come clausola all’accordo, chiede di avere l’unico suo referente in Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio nel Bureau. Questa richiesta, all’apparenza incomprensibile, costringe l’agenzia a rendere “Lizzie” parte integrante di una segreta unità operativa, che da quel momento inizia a occuparsi essenzialmente dei casi forniti da “Red”. La lista nera stilata da Reddington nasconde in realtà la sua volontà di liberare la piazza dai suoi principali nemici, avvalendosi di fatto delle forze dell’FBI per proprio tornaconto.

Il Bureau non può tuttavia esimersi dal catturare quelli che sono a tutti gli effetti dei criminali, dando così l’avallo a questa singolare collaborazione. Tutto ciò finisce ben presto per intrecciarsi con le vicende personali della stessa Elizabeth, orfana dai tempi dell’infanzia, che cerca di capire quale sia la vera natura del legame tra lei e Reddington. Con nove stagioni all’attivo e formalmente tutt’ora in corso, Blacklist è una delle serie contemporanee più longeve.

2 – Revenge | Migliori serie tv Rakuten

Amanda Clarke, sotto la falsa identità di Emily Thorne, si trasferisce negli Hamptons, in cerca di vendetta sulle persone che hanno distrutto la sua famiglia. Suo padre, David Clarke, un ricco uomo d’affari con il quale ha passato la sua infanzia negli Hamptons, fu accusato, processato e condannato ingiustamente per aver partecipato a un’azione terroristica. Ad incastrarlo furono i Grayson, titolari della “Grayson Global”, società della quale David faceva parte, in combutta con molti personaggi a loro vicini.

1 – Castle | Migliori serie tv Rakuten

Lo scrittore di gialli Rick Castle, per superare un blocco creativo, decide di collaborare attivamente con la Polizia di New York, e in particolare con il detective Kate Beckett. La collaborazione forzata tra i due non è delle più tranquille: Castle è una persona fuori dagli schemi ed entusiasta di questa nuova esperienza lavorativa, mentre Kate è una donna più tranquilla e riservata che intraprese anni prima la carriera di poliziotta per risolvere l’omicidio della madre, rimasto ancora insoluto.

Allo stesso tempo, Castle decide di prendere a modello proprio la detective per creare la nuova protagonista dei suoi romanzi, Nikki Heat. Con il tempo, Castle e Kate diventano amici e, pur negando reciprocamente l’argomento, la loro relazione è sempre sul punto di sfociare in qualcosa di più profondo. Simpatica commedia con tratti sentimentali, giova dell’eccezionale talento di Nathan Fillion che da solo vale qualsiasi biglietto.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, con titoli in costante aggiornamento. Appuntamento al mese prossimo con la lista delle migliori serie tv da vedere su Rakuten tv! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti della nostra sezione dedicata ai film e le serie tv e in particolare le guide sui migliori titoli delle varie piattaforme.

