Andiamo a vedere insieme i migliori albi illustrati per bambini per il mese di agosto. Tre consigli per far divertire i più piccoli tramite la lettura

La lettura, si sa, è importante: apre la mente, aiuta nel linguaggio, rilassa, migliora la scrittura.

Quando, però, si tratta di leggere ai bambini la cosa diventa un po’ più complicata perché entra in gioco anche l’aspetto educativo.

Ogni fascia di età richiede varie tipologie di libri. Per i più piccoli gli albi illustrati sono quelli più indicati. Tramite le immagini, il bambino riesce a comprendere maggiormente e a seguire con più attenzione la storia. Sebbene, inizialmente, il bambino possa sembrare incapace di comprenderla. Ecco allora per voi i tre albi illustrati per bambini, consigliati per il mese di agosto.

Migliori albi illustrati per bambini di agosto 2021 | Consigli di lettura

Salta Eliot! di Jean Leroy, illustrazioni di Olivier Dutto.

Eliot un giorno sarà re e per dimostrare di poter affrontare anche le prove più difficili lancia una sfida a se stesso: saltare dal ramo più alto. Riuscirà ad affrontare paure e timori?

Una storia che aiuta ad accettare e superare i propri limiti ed i propri problemi.

Nel tuo letto! di Emile Jadoul

Il pinguino Leone proprio non riesce a dormire da solo, si gira e rigira nella sua cameretta, corre dai genitori ma nulla da fare, deve imparare a restare solo la notte e viene rispedito tra le sue lenzuola. Finchè…

Con ironia viene raccontato il bisogno dei piccoli di avere vicino qualcuno nel momento di dormire.

I cavallucci marini sono esauriti di Katia Gehrmann e Constanze Spengler.

Nico non può giocare con il papà perché deve lavorare quindi non sa con chi giocare. il papà allora gli permette di comprare un animale domestico ma non si accorge che, mano mano, gli animali diventano tanti e sempre più grandi. troppo preso dal suo lavoro, il babbo non ci fa caso e la casa si riempie.

Un li bro simpatico ma che fa riflettere sulla presenza non presente dei genitori, a volte presi da altro.

Eccoci qui, per il mese di agosto, i nostri consigli sui migliori albi illustrati per bambini terminano qui. Appuntamento al prossimo mese!

Mi raccomando, non smettete mai di leggere ai vostri bimbi. Leggere loro libri, albi, favole e fiabe equivale a istruirli, prepararli alle emozioni, alla vita e anche alla sofferenza.

Oltretutto servirà a stimolare la loro intelligenza, l’ascolto e l’osservazione. Per l’adulto invece, così facendo, sarà più facile consolidare il legame affettivo con il proprio bambino. Cosa state aspettando?