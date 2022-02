Migliori film su Apple TV + da vedere | Febbraio 2022

Apple TV + è una nuova piattaforma di streaming, lanciata dalla multinazionale anche in Italia, che propone contenuti molto vari in qualità HDR 4K. Abbiamo selezionato per voi i migliori film attualmente su Apple TV + da vedere!

Grazie ad Apple TV + possiamo guardare programmi e film su tutti i nostri dispositivi con tutte le funzionalità dei più grandi e testati siti di streaming. Scegliere un abbonamento, vedere comodamente quando vogliamo e cosa vogliamo, interrompere e riprendere la visione: Apple TV + propone tutto questo a un prezzo di 4,99 € al mese, o in alternativa con un piano annuale che ha un costo di 49,99 €. Peculiarità particolarmente interessanti della piattaforma sono che gli acquirenti di un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod touch hanno diritto a un anno gratuito di servizio, e che un singolo abbonamento può essere condiviso con tutta la famiglia mediante condivisione contestuale senza costi aggiuntivi.

Prima di iniziare è doveroso segnalare che la seguente lista dei migliori film da vedere su Apple TV + non è classificata ma numerata in modo casuale. Tutti i contenuti presenti sul catalogo sono allo stesso modo validi, nei diversi generi di appartenenza. Starà allo spettatore scegliere i film che più si adattano ai suoi personali gusti. Tuttavia il consiglio è di dare una possibilità ad ognuno di questi contenuti senza farsi condizionare da pregiudizi di sorta, fidatevi non ve ne pentirete!

Migliori film su Apple TV + da vedere

Scopriamo quindi quali sono attualmente i migliori film da vedere su Apple TV +. Diversi generi, qualche originale e qualche classico, tanta qualità. Vi invitiamo a segnalare nei commenti quali sono secondo voi i migliori film presenti attualmente sul catalogo e perchévi hanno colpito a tal punto.

10. Jobs | Migliori film Apple TV +

Nel palinsesto della Apple non poteva mancare un film sul suo creatore, Steve Jobs. Figura controversa, al limite della divinizzazione, in questo film viene raccontata grazie all’ottima prova di Ashton Cutcher che rende realistica quella che è una biografia indubbiamente sensazionale.

9. The Banker | Migliori film Apple TV +

America, anni ’50. Due imprenditori afroamericani, Bernard Garrett e Joe Morris, studiano un ingegnoso sistema per aggirare le leggi razziali all’epoca vigenti e svolgere attività bancaria in favore di clienti di colore. La coppia ha però bisogno di un dipendente bianco che sembri un uomo di affari e faccia le loro veci in pubblico. Il loro piano funziona e i due arrivano ad acquisire la Mainland Bank & Trust Co. e a ottenere una partecipazione nella First National Bank of Marlin, ma quando l’establishment bianco capisce cosa sta accadendo, Bernard Garrett e Joe Morris diventano un bersaglio.

Il film è basato su una storia vera e annovera nell’ottimo cast Anthony Mackie, Samuel L. Jackson e Nicholas Hoult. Sicuramente consigliato.

8. Casino Royale | Migliori film Apple TV +

Casino Royale è il primo film in cui Daniel Craig veste i panni di 007. Il personaggio letterario riscuote sempre successo anche sul grande schermo, ma in questo caso è tutto meritato. Il primo James Bond biondo, il primo James Bond umano, imperfetto: dal suo primo assassinio per conto della Regina si capisce che non tutto filerà sempre liscio.

Casino Royale inaugura una nuova veste dell’agente segreto più consona ai tempi, che prosegue tutt’ora. Qualità elevatissima per la pellicola in se, non sempre replicata nei vari sequel, che però vanno senz’altro recuperati in attesa dell’uscita al cinema di No time to die.

7. Harry Potter: la saga | Migliori film Apple TV +

Saga celeberrima che non ha bisogno di presentazioni, vede il maghetto Harry Potter crescere da quando è intento a muovere i primi passi nel mondo della magia a quando dovrà affrontare la minaccia di annichilimento di questo mondo, Voldemort.

Da vedere e da rivedere, come d’altronde sono da leggere e rileggere i libri da cui è tratto. Su tuttoteK potrete trovare una serie di recensioni, curiosità e guide per orientarvi nel magico mondo di Hogwarts.

6. Il re di Staten Island | Migliori film Apple TV +

Scott Carlin ha pulsioni suicide, fa largo uso di marijuana, non ha un lavoro e frequenta amici altrettanto poco integrati. Vive di espedienti, nonostante l’età importi una maggiore maturità. Quando sua sorella parte per il college, la madre inizia a guardare al di fuori del nucleo famigliare e trova presto una relazione che mette in crisi Scott, costringendolo a prendersi finalmente qualche responsabilità.

Film di formazione dalla trama non particolarmente originale, che però giova della comicità assurda della coppia Pete Davidson e Judd Apatow.

5. Bombshell | Migliori film Apple TV +

Bombshell è basato su una storia vera, lo scandalo sessuale che ha coinvolto Roger Ailes (John Lithgow), allora capo dell’impero mediatico della Fox News, sconvolgendo l’America. Il film incrocia la storia di tre donne (Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie) di età diverse e soprattutto di diversa posizione all’interno del posto di lavoro, tutte coinvolte nel corso della carriera.

Film potente, che sconvolge per l’essere appunto tratto da fatti realmente accaduti nel recente passato. Trasmette un messaggio di denuncia e di coraggio che sconvolge sempre. Per una valutazione più approfondita, vi rimandiamo alla nostra recensione.

4. Bohemian Rhapsody | Migliori film Apple TV +

La vita e la carriera di Freddie Mercury e dei Queen. Di materiale da film ce n’è in abbondanza con questa premessa, e difatti sul finire del 2018 è arrivato questo biopic, forse quello di maggiore successo degli ultimi anni, sia avendo riguardo agli incassi al botteghino, sia considerando la critica e i diversi riconoscimenti, finanche agli Oscar.

Rami Malek ha saputo impersonare l’iconico cantante con una fedeltà quasi shot by shot, che è stata realizzata grazie al raffronto con filmati di repertorio. Qui potete trovare la nostra recensione.

3. Il Re leone | Migliori film Apple TV +

Riproposizione in live action del cartone animato anni ’90, Il Re Leone non si discosta dalla trama classica ed anzi punta alla strategia del remake scena per scena. Protagonista è sempre Simba, con la voce di Marco Mengoni figlio dell’ex re Mufasa, spodestato e ucciso dal feroce fratello Scar. Film quintessenziale della Disney, capace di raccontare un’esperienza umana profonda dietro la maschera dell’animazione.

Il remake ha diviso la critica: qualcuno ha apprezzato l’impatto visivo moderno, mentre altri hanno gridato al sacrilegio. Nella nostra recensione estesa, in ogni caso, potrete trovare la nostra opinione in merito.

2. Django: Unchained | Migliori film Apple TV +

Django è un omaggio all’omonimo film del 1966 diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero (che qui compare in un cameo), che ha ottenuto cinque candidature agli Oscar, vincendone due: miglior attore non protagonista per Christoph Waltz e miglior sceneggiatura originale per Tarantino. Ambientato nel Texas del 1858, a ridosso della Guerra di Secessione americana, vede come protagonista uno schiavo nel Sud degli Stati Uniti che viene liberato dall’ex dentista e ora cacciatore di taglie King Shultz, con l’obiettivo di scovare tre ricercati ex schiavisti di Django.

In un habitat in cui la violenza è all’ordine del giorno, non ci si può sorprendere se le situazioni diventano sempre più esplosive, in una tipica escalation tarantiniana. Un cult moderno.

1. Jojo Rabbit | Migliori film Apple TV +

Jojo ha dieci anni, non è molto popolare ma ha un amico immaginario: Adolf Hitler. Nazista fanatico, fa di tutto per rispettare i canoni del partito e dimostrarsi un buon soldato. Un giorno la sua vita viene sconvolta dalla scoperta di Elsa, ragazza ebrea che la madre tiene nascosta in casa. Tra i due si sviluppa un rapporto che scrolla i capisaldi del ragazzo, che comincia a vedere il regime sotto una diversa luce.

Con Jojo Rabbit Taika Waititi esce dalla sua comfort zone di film leggeri, seppur ottimi. Lo fa parlando a suo modo di un argomento che al cinema e fuori desta sempre molte riflessioni: l’olocausto. Sotto la sua lente questo argomento così drammatico trova una vena humor tutt’altro che fuori luogo e che non eclissa l’importanza del messaggio di solidarietà e integrazione che si vuole trasmettere.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, che sta prendendo sempre più piede con un catalogo in continuo aggiornamento e nel quale non è facile orientarsi.

Appuntamento al mese prossimo con la lista dei migliori film da vedere su Apple TV +! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti della nostra sezione dedicata ai film e le serie tv, i migliori film disponibili su Netflix, Prime Video e Now TV e le migliori serie tv di Netflix, Prime Video e Now TV.

