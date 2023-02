Doppio Senso 2: Siena festeggia la nascita di Italo Calvino

Doppio Senso 2. Italo Calvino. Biografia ragionata d’artista, è la nuova mostra organizzata a Siena per commemorare la nascita dello scrittore Italo Calvino. L’evento inizierà il 20 febbraio e terminerà il 19 maggio

Doppio Senso 2. Italo Calvino. Bibliografia ragionata d’artista è il nuovo evento senese organizzato per commemorare il centenario della nascita di Italo Calvino, nato a Cuba e morto proprio a Siena. L’evento durerà dal 20 febbraio al 19 maggio, e sarà ospitato nella Biblioteca e fototeca Giuliano Briganti del Complesso museale Santa Maria della Scala di Siena, l’ormai ex ospedale dove Calvino morì.

Doppio Senso, i libri da vedere

Più che di libri da sfogliare, Doppio Senso quest’anno ci propone una mostra di libri “da vedere”: l’esposizione vede infatti il coinvolgimento di ben 37 artisti, che partendo dalle opere dell’autore hanno prodotto delle opere d’arte sotto forma di libro, realizzate a mano in copia unica e utilizzando materiali eterogenei, come le carte giapponesi e a leporello, intrise di colori e di segni grafici, collage di tessuti, rami di quercia bruciati e piccole scatole. Le opere di Italo Calvino escono così dalla mera carta e diventano testi dialoganti, fusi con una grande quantità di elementi diversi e pronte a raccontare in maniera alternativa le storie e le avventure dei protagonisti di uno dei più amati narratori della letteratura italiana.

Pasquale Colella, assessore alla cultura, ha così commentato l’evento:

Italo Calvino è certamente uno degli intellettuali tra più importanti del Novecento. Le opere che saranno esposte alla Briganti celebrano la narrativa di uno scrittore molto legato alla nostra città. L’ultima tappa della sua vita è stato proprio il Santa Maria della Scala, nel 1985, quando venne ricoverato e purtroppo trovò la morte. All’interno di questa esposizione sarà però celebrata la sua vita, la sua creatività e le sue creazioni. Fondamentale la collaborazione tra la Briganti e gli studenti di alcuni istituti superiori senesi.

