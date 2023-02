Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4): costo e prestigio come a Sanremo

Square-Enix se la canta e se la suona ancora una volta: scoprite nella nostra recensione se Theatrhythm Final Bar Line marcia o marcisce

Nel titolo della nostra recensione avrete notato un dettaglio: vista la versione di prova a cui abbiamo dedicato un’anteprima, a cosa si deve questo passaggio al formato PS4 per giudicare Theatrhythm Final Bar Line? La vera domanda è, cosa comporta? Quanto influisce la console di riferimento, quando un titolo è multipiattaforma? In questo caso, il contesto differente si traduce in differenti parametri di giudizio, di cui però non parleremo prima delle battute finali. Per ora, i confronti da fare sono ben altri, e hanno a che vedere con il background del publisher e del team di sviluppo.

Già nel nostro precedente scrutinio di Kingdom Hearts: Melody of Memory, poco più di due anni fa, abbiamo menzionato le due collaborazioni musicali tra il gigante dei giochi di ruolo Square-Enix e i ragazzi di indieszero. Il primo Theatrhythm Final Fantasy e il seguito Curtain Call su Nintendo 3DS vantavano qualche errore di gioventù; di titolo in titolo, però, nel corso degli anni il team di sviluppo ha capito come equilibrare l’aspetto celebrativo e una formula di gameplay intrigante per i suoi meriti. Con queste premesse, abbiamo automaticamente di fronte l’esponente migliore, giusto? Vedremo.

Canovaccio – Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4)

La trama di Theatrhythm Final Bar Line, come avveniva nei precedenti giochi ad eccezione di Melody of Memory, è praticamente inesistente, ma la cosa non ci impedisce di aprire la recensione con un piccolo promemoria. Il passaggio a uno stile artistico super deformed (nato, per i più attenti tra voi, nella gestione degli avatar di Kingdom Hearts re:coded) non nega che la presenza della dea dell’ordine Cosmos e del dio della discordia Chaos inserisca il tutto nel semi-canone narrativo di Dissidia Final Fantasy e del seguito Duodecim, entrambi su PSP. Quanto visto nel seguito arcade del 2016, giunto su PS4 con il sottotitolo NT, consiste in un reboot con divinità diverse.

E visto il tema teatrale che permea tutta la serie di giochi musicali, non potevamo che parlare di canovaccio. Le varie “missioni di serie” offrono i brani più iconici di ogni titolo (salvo omissioni in base alla versione in vostro possesso, che variano da passabili a clamorose), in modo tale da riassumere i vari giochi nella serie principale numerata in poche iconiche tappe. Non si tratta tanto di sinossi dettagliate (per quelle c’era Record Keeper su cellulari, ironicamente rappresentato anche qui; i personaggi si limitano a citare le loro battute senza alcun contesto), quanto di un “feel” generico per ogni titolo. Un esempio è il tema di Aerith, usato per accompagnare un combattimento: chi sa, sa. Il gioco mira al cuore dei fan esistenti, e non proprio a crearne di nuovi, del resto.

Trigger senza traumi – Recensione Theatrythm Final Bar Line (PS4)

Parliamo brevemente del gameplay generale del gioco, a prescindere dalle modalità. A seconda del tipo di brano, i nostri eroi avranno a che fare con una o quattro cerchi da tenere d’occhio. Nel corso dello svolgimento, la canzone ci manderà dei “trigger” da colpire a ritmo di musica. Il tipo più semplice sono i Touch Trigger, con i quali basta premere uno qualsiasi dei tasti frontali (△, □, ○, ✘ o, se usate la console più adatta al gioco, X, Y, A e B). In alcuni casi possono poi sopraggiungere gli Hold Trigger (con cui tenere premuto il pulsante e, eventualmente, usare la leva analogica) e i temibili Slide Trigger (che richiedono uno scatto delle leve in una direzione specifica) se non state giocando in modalità semplificata.

La transizione dal touch screen ai pulsanti non è stata propriamente indolore, ma in tal senso è un gran bene che da Melody of Memory siano rimaste tante alternative equivalenti per l’input dei Touch Trigger. Per fortuna i “brani di Chaos” dal capostipite della serie sono solo un ricordo lontano, sebbene il gioco abbia introdotto un quarto livello di difficoltà (“Supremo”) adatto solo ai veri veterani del genere. Se dobbiamo dire qualcosa di positivo della versione PS4, è che rispetto alla sua controparte per Nintendo Switch il gioco beneficia delle leve analogiche simmetriche del controller.

Bene, brani, bis – Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4)

I due tipi principali di brani in cui vi imbatterete reinscenano (sotto la stessa radice cubica che Melody of Memory ha cercato di evitare) i combattimenti e l’esplorazione dell’overworld. Il primo dei due risponde al nome di BMS, e consiste in uno scontro tra la nostra squadra e i mostri che continueranno ad apparire a oltranza. I punti vita sono condivisi tra i quattro, mentre le scie da seguire no. Il cerchio del ritmo è uno solo con i livelli di categoria FMS, in cui però gli Hold Trigger richiedono spesso e volentieri un movimento tanto deciso quanto preciso della leva analogica.

Completare uno dei “mondi” (leggasi: uno dei Final Fantasy numerati contenuti nel gioco) sblocca un brano speciale, della categoria EMS. In modo nuovamente analogo a quanto visto in Melody of Memory, dovremo colpire le note a ritmo seguendo un brano già affrontato in un livello di altro tipo mentre sullo sfondo è possibile ammirare (senza distrarsi, però) un filmato rappresentativo del gioco di provenienza. Con i quattro cerchi posizionati in basso, quest’ultima categoria rende ufficialmente inevitabili i triti e ritriti confronti con Guitar Hero. Mentiremmo, però, se dicessimo che le cose non fossero migliorate rispetto ai precedenti Theatrhythm.

Modalità storiella – Recensione Theatrhyrhm Final Bar Line (PS4)

Ci piacerebbe davvero parlare delle Missioni di Serie come della modalità storia vera e propria del gioco, ma in realtà sono solo quanto ci va più vicino. Nelle prime sessioni di gioco, i primi titoli sbloccabili sono letteralmente gli stessi della demo: questo perché la difficoltà, a seconda del gioco in questione, può impennare vertiginosamente. Fortunatamente, la linearità dei brani (con annessi “bivi” inutili) gioca a favore di uno sblocco dei contenuti molto meno ripetitivo dei capitoli su 3DS, anche contando le migliorie di Curtain Call con i suoi Quest Medleys (abbiamo apprezzato il bestiario prima di ogni brano, come anteprima dei nemici trovabili).

Esclusiva alle Missioni di Serie abbiamo, beh, le missioni stesse. Ogni brano presenta infatti degli obiettivi, soddisfacendo i cui requisiti è possibile ottenere ricompense esclusive senza dover sottostare all’albero della cuccagna del punteggio cumulativo Rhythmia. Aprendo ogni nuovo episodio se ne sbloccano, salvo eccezioni, anche i personaggi giocabili: un incentivo come un altro per sperimentare a dovere con la costruzione della squadra. Alcuni aspetti influiscono di più sul gameplay (invocazioni e abilità in primis), altri no (i compagni come i Moguri e le Aeronavi sono un mero abbellimento all’esperienza di gioco).

“Viva la libertà, viva (Viva!) la libertà” – Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4)

La modalità Tappe Musicali corrisponde al gioco libero con cui vi darete alla caccia al record (e ai brani EMS, se vi va) una volta svolto il compitino delle Missioni di Serie. Tralasciando la meccanica de “La hit di oggi!” vista anche in Melody of Memory (chiamata lì “Brano del giorno”) con cui raggranellare più Rhythmia, è anche qui che trovano posto i contenuti aggiuntivi. Parliamo dunque dei brani DLC e delle canzoni DX, tra cui si pone una differenza infelice che andremo a sviscerare più nel dettaglio tra qualche paragrafetto. In ogni caso, questa è la modalità giusta per sperimentare con gli input.

Esistono infatti tre modi diversi per mettere alla prova i vostri riflessi e il senso del ritmo che vi contraddistingue (perché scegliere proprio questo titolo, altrimenti?). In realtà la selezione è disponibile anche con le Missioni di Serie, ma badate bene: i punteggi ottenibili sono diversi per ogni stile di input, quindi non sperate di approfittare delle agevolazioni per poi bullarvi di qualche record. Oltre a Standard, il tipo di input principale, subentra poi anche Semplice, che rimuove gli Slide Trigger (con buona pace delle vostre leve analogiche) e, infine, In coppia. Il co-op di Melody of Memory era separato dal resto del gioco dedicando pochi brani ai giocatori che fanno squadra, quindi apprezziamo l’upgrade (screenshot qui sotto dalla demo per Switch).

Colosseo Plus – Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4)

La componente multiplayer, al di là della collaborazione, è presente anche qui alla voce Multi-Battaglia. Chi ha giocato ai predecessori su 3DS sa già cosa aspettarsi: il titolo, in tal senso, non ha intenzione di reinventare la ruota. Inanellare le varie combo di rito consente infatti di mandare agli avversari malcapitati degli elementi di disturbo, che variano dalla visibilità delle note al tempismo con cui i trigger si avvicinano agli anelli. Come sempre, il tutto richiede un’iscrizione al servizio online di riferimento, che sia PlayStation Plus (PS4) o Nintendo Switch Online (Nintendo Switch).

La componente social, poi, la si può trovare nello scambio delle ProfiCard. Dopo il loro debutto su 3DS, anche qui le tessere altamente personalizzabili fanno ritorno. Dopo una battaglia online tra una Raffica e l’altra, è possibile scambiarsi le proprie ProfiCard per rendere gli altri giocatori partecipi dei propri record personali. L’aspetto più importante della cosa (nonostante lo sblocco abbastanza facile degli oggetti interessati) è la possibilità di allegare alle proprie schede un’Invocagemma in particolare, in modo tale da facilitarne l’ottenimento anche per gli altri giocatori con cui siamo entrati in contatto.

Galleria portami via – Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4)

Se poi siete in vena di collezionismo, abbiamo buone nuove per voi. Il Museo va a braccetto con i criteri di sblocco, ormai uniformati agli standard più clementi fissati da Melody of Memory. Per chi non lo sapesse, i predecessori su 3DS imponevano tassativamente un grinding sproporzionato: ripetere i brani fino alla nausea per accumulare Rhythmia, per poi sbloccare frammenti con cui avvicinarsi allo sblocco di un personaggio giocabile (uno!) o ottenere la riproduzione libera delle canzoni nel lettore musicale. Per fortuna, ora le ricompense legate ai Rhythmia sono occasionali; il resto è facile da ottenere.

Purtroppo le CollectaCard, esattamente come è avvenuto per le immagini dei personaggi in Melody of Memory (e, a ben pensare, anche con gli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate) hanno perso le loro descrizioni enciclopediche nel passaggio su console fissa. Un doppio peccato, considerando che questo è il primo Theatrhythm localizzato in italiano. Tuttavia, l’aspetto piacevole risiede nel Lettore Musicale e nel Teatro con cui riprodurre, rispettivamente, brani e filmati. Il grinding qui è giustificato per una mole di contenuti più adatta, anziché fare da espediente per allungare il brodo.

Dolenti (e Deluxe) note – Recensione Theatrhythm Final Bar Line (PS4)

Credeteci: abbiamo posticipato le lagne il più possibile, ma la lingua batte dove il dente duole. Come sapete, ci sono tre edizioni per il gioco. Quanto ha da offrire l’edizione standard da 60 euro ci dà ben poco di cui lamentarci: 385 brani. Per chi vuole ancora più contenuti, è possibile acquistare l’edizione Digital Deluxe (per 90 euro) e la versione Premium Digital Deluxe (fissata a quota 110). Tralasciando la concorrenza sempre più sleale al formato fisico, in teoria non ci sarebbe nulla di male: chi vuole (e può), ha la possibilità di portare il totale delle canzoni rispettivamente a quota/e 442 e 502.

Ciò che però non ci sentiamo minimamente in grado di incoraggiare è il fatto che 27 dei brani non siano venduti separatamente. In altre parole, se decideste di acquistare qualunque versione fissa sul prezzo “base”, dovreste sborsare nuovamente il prezzo pieno solo per accedere ai cosiddetti brani “DX”. Considerando che tra essi ce ne sono di iconici che hanno sempre fatto presenza fissa nei predecessori (come To Zanarkand da Final Fantasy X), ci sembra di capire che in realtà l’opzione da 60 euro venga considerata un’opzione economica, “per il giocatore spilorcio”. E vista la presenza di un misterioso “Collaboration Title” tra i brani DX, improvvisamente la presenza di Sephiroth in Smash assume tutto un altro significato…

Forse non sempre vedenti, ma sicuramente udenti – Recensione Theathrythm Final Bar Line (PS4)

Siamo giunti alla valutazione tecnica del gioco. L’aspetto grafico del titolo viene un po’ penalizzato proprio per la console di riferimento. Mentre su Nintendo Switch lo stile molto (ma molto) semplice beneficia enormemente della portabilità della console (e su OLED risplende), il contesto di PS4 è differente. C’è qualcosa, per un character design già visto su Nintendo DS con re:coded, per cui valga la pena dover disporre di una piattaforma tanto potente, di un’alimentazione costante da rete elettrica e di un cavo HDMI? Per quanto consci dell’importanza di un minimalismo poco distraente, Melody of Memory riusciva a fingersi un Kingdom Hearts in modo molto più naturale, quindi dobbiamo rispondere di no.

Oltre a non esserci pressoché nulla a giustificare la necessità di essere in casa, questo terzo capitolo di una serie nata su Nintendo 3DS ci ha tirato qualche tiro mancino in fase di recensione. Abbiamo infatti riscontrato dei cali di framerate clamorosi nel bel mezzo delle canzoni, che oltre a fungere da aggravante per quanto detto finora risulta anche più deleterio nel contesto dei rhythm game. Però il rovescio della medaglia risiede, ovviamente, nel sonoro. Tra riarrangiamenti e versioni standard, il titolo riunisce l’operato di Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura, Kenji Ito e altri ancora. Sempre che, naturalmente, abbiate la pecunia necessaria ad “acchiapparli tutti”. O meglio, ascoltarli.

Considerazioni conclusive

Non avremmo mai voluto fare “nomi e cognomi” con il prezzario di Theatrhythm Final Bar Line prima di arrivare a questo punto della recensione. Nel suo intento celebrativo, il gioco si pone come ottima festa di compleanno già nei primi istanti. Il video di presentazione sprizza gioia da tutti i pori, e lascia ben intendere dove volesse andare a parare indieszero. Saremmo stati più contenti se anche Square-Enix fosse stata dello stesso avviso, ma l’anniversario del franchise è il tipo di festa di compleanno in cui “non sia mai” che gli invitati si presentino senza un regalo. L’atmosfera che si respira è quella.

Il che, se non si fosse capito, è un vero peccato. Per quanto salata, la celebrazione rimane ottima: ci viene da chiederci perché mai altre saghe non abbiano fatto lo stesso. Oltre a un Theatrhythm per Dragon Quest mai uscito dai confini giapponesi ed esperimenti similari come l’indie Cadence of Hyrule, però, non si è visto molto. Forse è un bene: la saga ha dimostrato, sotterfugi deluxe permettendo, che dopo Curtain Call su 3DS e con Melody of Memory su Nintendo Switch e PS4 è sempre possibile perfezionare ulteriormente una formula. Se amate solo la serie Final Fantasy o solo i rhythm game, aspettate uno sconticino. Se invece amate entrambi, più l’estro del maestro Uematsu, mettete da parte i nostri “però” e fatelo vostro.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.