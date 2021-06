Acer Chromebook 514: hands-on e prime impressioni

In questo articolo andremo a conoscere il Chromebook 514 di Acer e scoprirete quali sono le nostre impressioni dopo questo hands-on

Il mondo dei Chromebook si fa sempre più ampio, grazie soprattutto alla loro versatilità, leggerezza e utilità. Acer in particolar modo è sempre impegnata lungo questo fronte con il rilascio periodico di nuovi modelli. Per sapere quali sono i nuovi arrivi della società, vi invito a leggere il nostro articolo. Iniziamo adesso questo hands-on e scoprite quali sono le nostre impressioni sul nuovo Acer Chromebook 514.

Scheda tecnica

Dimensioni : 320 x 220 x 20 mm

: 320 x 220 x 20 mm Peso : circa 1365 g

: circa 1365 g Processore : Intel Core i5-1135G7

: Intel Core i5-1135G7 Display : 14″ FHD Acer ComfyView IPS LED LCD

: 14″ FHD Acer ComfyView IPS LED LCD Storage : 256 GB PCIe NVMe SSD

: 256 GB PCIe NVMe SSD RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 48 Wh ioni di litio

: 48 Wh ioni di litio ODD : non presente

: non presente Connettività: AX, Bluetooth 5.0, due prese USB type-C, una presa USB 3.0, una porta HDMI, una presa jack da 3,5 mm, un lettore microSD

Eleganza e compattezza – Acer Chromebook 514, hands-on e impressioni

Il notebook si presenta ad un primo sguardo molto elegante e compatto. Con le sue dimensioni di 320 x 220 x 20 mm rientra nella media, senza risultare eccessivamente grande o piccolo. Il peso di circa 1365 g lo rende anche facile da trasportare anche per lunghi tratti e non va ad affaticarci minimamente. Ovviamente non è il Chromebook più leggero in circolazione, ma non ci si può lamentare sotto questo aspetto.

La scocca superiore è completamente in alluminio e qui possiamo notare il logo della società e quello che lo identifica a tutti gli effetti come un Chromebook. La colorazione designata, unita alla scelta dell’alluminio come materiale di costruzione, rendono questo laptop veramente elegante, con delle forme molto ben curate. A completare il tutto troviamo sul perimetro una rifinitura che dona lucentezza e uno stile fine.

Passando ora ai lati del laptop troviamo, per quanto riguarda quello destro, il led della batteria, un lettore microSD e una porta USB 3.0; diametralmente opposti invece ci sono una presa jack da 3,5 mm, una porta HDMI e due porte USB type-C. Si nota quindi l’assenza di un lettore ottico, scelta che ormai va per la maggiore in questi modelli. Nella parte sottostante invece troviamo, oltre ai quattro cuscinetti di gomma, le due casse per ascoltare l’audio in uscita.

Tastiera e display – Acer Chromebook 514, hands-on e impressioni

L’apertura è facilitata grazie al design che permette di sollevare comodamente lo schermo. Le cerniere donano un senso di solidità e permettono al laptop di arrivare a un’apertura di 180°, sebbene il design permetta di stabilizzare lo schermo a 90° precisi. Una volta aperto il laptop a 180° possiamo notare le due griglie per la dissipazione del calore. Tuttavia, solo una di queste è aperta, limitando dunque la fuoriuscita dell’aria calda.

Il Chromebook monta un pannello da 14″ Acer ComfyView IPS LED LCD, con una risoluzione di 1920 x 1080. Stiamo parlando dunque di un FullHD che nel suo complesso riesce a donare una buona immagine senza eccellere particolarmente. I bordi intorno non sono propriamente sottili, seppur non siano neanche troppo grossolani. Sulla parte superiore possiamo notare una webcam con un utile portellino per nasconderla quando non è in uso.

Una piccola nota dolente invece riguarda la tastiera che risulta essere un pelino rumorosa durante la digitazione. Nulla da ridire invece sulla retroilluminazione che caratterizza la stessa e permette una buona visibilità in caso di poca luce. Il trackpad è risultato essere abbastanza preciso e reattivo, permettendoci di spostarci da una parte all’altra dello schermo in poco tempo e senza nessuna sbavatura. Infine a destra del trackpad e poco sotto la tastiera possiamo trovare un utilissimo lettore di impronte, molto utile per la sicurezza del dispositivo.

Insomma questo nuovo laptop di Acer sembra davvero ben strutturato, seppure non sia stato possibile testarlo per verificarne effettivamente le prestazioni. Un altro piccolo neo però riguarda ricarica, non tanto per il fatto che avvenga tramite presa USB type-C e quindi dobbiamo rinunciare a una delle due, quanto per il caricatore in sé. L’alimentatore infatti risulta essere abbastanza grande rispetto alle dimensioni del Chromebook.

Inoltre è fornito con una spina Schuko e quindi per molti sarà indispensabile acquistare un adattatore da portare sempre con sé. Insomma, se esteticamente e strutturalmente non si può dire nulla in generale, alcune piccole accortezze in più sicuramente non avrebbero che potuto migliorare questo prodotto. Voi cosa ne pensate di questo Chromebook? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per questo hands-on sull’Acer Chromebook 514 e le prime impressioni sul laptop è ormai tutto. Per non perdervi ulteriori news dal mondo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!