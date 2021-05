Acer: Aspire Vero, Chromebooks e Gaming Desktops in arrivo

Acer presenta tantissimi nuovi prodotti: chromebooks, notebook consumer, gaming desktop e molti altri interessanti prodotti di cui parlare

Sono tantissime le novità presentate recentemente da Acer. Si spazia da computer a bassissimo impatto ambientale, ai chromebooks, ai desktop gaming e molti altri prodotti che in questa notizia andremo a sviscerare e presentare al meglio delle nostre possibilità. Senza perderci in ulteriori indugi iniziamo subito la sfilza di notizie.

Aspire Vero & Earthion

L’importante azienda di Taipei ha annunciato di aver aderito all’iniziativa RE100 con l’impegno di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2035. Sarà la piattaforma Earthion ad aiutare, che racchiude le azioni a favore dell’ambiente portate avanti dai dipendenti e dai partner.

Tiffany Huang, Co-Chief Operating Officier di Acer ha così commentato l’ingresso in questo progetto:

Sono entusiasta nel vedere i nostri partner e i dipendenti Acer che insieme collaborano nel prendere decisioni per proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Hanno già aderito alla Acer Earthion Mission alcuni nostri partner, come AUO, Compal, Innolux e Quanta, con lo scopo di promuovere lo sviluppo di progetti e processi ecologici e sostenere il nostro obiettivo del 100% di energia rinnovabile per un pianeta sostenibile.

Il primo prodotto presentato all’interno della piattaforma è il nuovo Acer Aspire Vero, dispositivo progettato immaginando nuovamente il processo di produzione. Plastica riciclata, packaging ecosostenibile, inchiostro di soia per la stampa della grafica della scatola e chi più ne ha più ne metta. Il notebook si distingue per gli esclusivi accenti gialli e grigio vulcano sui paraurti e per l’inversione dei tasti R e E per richiamare l’ingese delle tre RE: reduce, reuse and recycle. Spazio di archiviazione SSD M.2 fino a 1TB, Intel Wi-Fi 6, una porta USB tipo C e due porte USB 3.2 con una porta HDMI 2.0 per l’uscita video.

Chromebooks

Passiamo finalmente ai Chromebook, tra cui sicuramente va annoverato il primo dispositivo con schermo da 17 pollici. Quattro device tutti caratterizzati dalle più recenti tecnologie per soddisfare le esigenze di tutti.

Chromebook 317

Il nuovo modello Chromebook 317 offre un’ampia area di visualizzazione dello schermo. Display full-HD da 17,3 pollici dotato anche di revestimento anti-riflesso. Webcam opzionale che garantisce una maggiore fluidità alle videoconferenze per studenti o lavoratori in smart-working. Per realizzarlo sono stati impiegati i più recenti processori Intel Celeron e Intel Wifi 6. Autonomia fino a 10 ore.

Chromebook 713

Per questo modello troviamo due varianti: Chromebook Spin 713 e Chromebook Eneterprise Spin 713. Sono i primi notebook al mondo certificati Intel Evo e sono equipaggiabili con i recenti processori Intel Core i7 di 11esima generazione. Design assolutamente premium, caratterizzato da una scocca convertibile in alluminio con resistenza di livello militare. A bordo anche una Thunderbolt 4 per il trasferimento dei dati. Autonomia di circa 10 ore e una ricarica estremamente veloce della batteria che permette fino a quattro ore di utilizzo con solo 30 minuti di ricarica.

Chromebook da 14 pollici

Due nuovi Chromebook con display da 14 pollici vengono presentati da Acer quest’oggi. Il modello 514 offre potenza e prestazioni di alto livello. Processore Intel Core di undicesima generazione. Caratterizzato da un’ampia autonomia e delle porte di input molto ricche e variegate: due USB-C con funzionalità complete con Thunderbolt 4, tastiera retroilluminata e touchpad resistente a corrosione e graffi.

Presentato anche il modello 314. Pensato essenzialmente per studenti che necessitano di un prodotto da portare a scuola. Peso molto ridotto (circa 1,5 kg) e prestazioni quotidiane di buon livello grazie al processore octa-core MediaTek MT8183. Associata ad una batteria con durata fino a 15 ore. Display fullHD da 14 pollici con contorni molto sottili.

Gaming Desktops

Parliamo adesso dei computer desktop presentati da Acer per quanto concerne il gaming. Vi è stato sicuramente un refresh della linea gaming con i Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50 entrambi aggiornati con gli ultimi processori presenti sul mercato desktop.

Predator Orion 3000

Lui è pensato per giocatori che cercano il miglior hardware per un’ottima esperienza gaming. Processore Intel Core i7 di 11esima generazione, scheda video RTX 3070 e possibilità di installare fino a 64 GB di memoria RAM DDR4 a 3200MHz. La tecnologia di Acer permette all’Orion 3000 di lavorare a pieno ritmo con temperature eccellenti attraverso le ventole FrostBlade che sono tra l’altro illuminate da 4 led RGB personalizzabili tramite software.

Il Predator è equipaggiato con un vetro temperato laterale opzionale conforme allo standard EMI che permette di controllare l’interno del case. L’ampio spazio di archiviazione è assicurato dalla possibilità di installare fino a 2 TB di SSD PCIe NVMe (1TB x2) e fino a 6 TB HDD (3TB x2).

Acer Nitro 50

Disponibile in due versioni e pesato per giocatori che vogliono migliorare le proprie prestazioni sui campi di battaglia attraverso un gameplay migliore, più fluido e performante. È possibile scegliere le configurazioni dei Nitro 60 con processori AMD Ryzen 9 5900 oppure Intel Core i7 di 11esima generazione. Entrambi ideali per pesanti task grafici, di video editing e di creazione di contenuti.

A bordo un’importante scheda video: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. I due modelli permettono di avere fino a 64 GB di memoria RAM DDR4 dual channel a 3200 MHz. Audio immersivo DTS:X, Windows 10 Home e ventole FrostBlade a completare il pacchetto di un desktop degno di nota. Il prezzo del Predator Orion 3000 sarà di circa 949 euro disponibile da settembre. L’Acer Nitro 50 sarà disponibile ad agosto e costerà a partire da 799€.

Voi cosa ne pensate di queste novità in casa Acer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.