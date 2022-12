In questa recensione andremo a scoprire Gravity RGB Stereo Soundbar, la soundbar di Speedlink pensata per i PC e non solo

Avere un audio pulito e ben dettagliato, dotato della giusta frequenza di range è un fattore molto importante, non solo per gli audiofili, ma anche per i gamer. Riuscire a captare la direzione dei passi dei nemici è sempre un elemento di vantaggio e distinguerli da altre esplosioni e colpi vari è importantissimo. Ecco perché avere una buona soundbar può aiutare, e non poco, tutti i giocatori. Iniziamo ora questa recensione e scopriamo se Speedlink Gravity RGB Stereo Soundbar se l’è cavata durante la nostra prova.

Scheda tecnica

Dimensioni : 420 × 64 × 70 mm

: 420 × 64 × 70 mm Peso : 640 g

: 640 g Driver : 2 x 50 mm

: 2 x 50 mm Radiatori passivi : 2

: 2 Risposta in frequenza : 120 Hz – 18 KHz

: 120 Hz – 18 KHz Impedenza : 4 Ω

: 4 Ω Connettività : cavo jack da 3,5 mm, Bluetooth

: cavo jack da 3,5 mm, Bluetooth Illuminazione: due zone d’illuminazione RGB

Confezionamento e design | Recensione Speedlink Gravity RGB Stereo Soundbar

La soundbar arriverà a casa nostra in una confezione poco più grande della stessa. Questa rispecchierà come sempre lo stile di Speedlink e su di essa troveremo, oltre alla rappresentazione del prodotto, varie caratteristiche e informazioni utili. Una volta aperta la scatola ci ritroveremo davanti la soundbar avvolta in un involucro di plastica. Il prodotto sarà poi incastonato all’interno di due forme realizzate con schiuma espansa per evitare qualsiasi danno dovuto a urti accidentali.

La soundbar presenta un design accattivante e la parte frontale è quella più dettagliata di tutte. Al centro troviamo la manopola del volume e sotto di essa due ingressi jack, uno per le cuffie e uno per il microfono. Ai lati di questo blocco centrale troviamo una griglia in metallo che protegge i due driver full range e i radiatori passivi. Sotto questi ultimi trovano posto le due fasce RGB che si estendono poi anche lungo i lati destro e sinistro, donando uno stile aggressivo e accattivante alla soundbar.

Il resto del corpo invece è abbastanza anonimo. Nella parte superiore troviamo un unico tasto che fungerà da switch fra le varie modalità d’illuminazione. Nella parte retrostante invece vi saranno dei cavi fissi che permetteranno di collegare la soundbar all’alimentazione tramite porta USB e alle uscite jack audio e microfono del monitor o del nostro PC.

Collegamento semplice, ma eccessivo | Recensione Speedlink Gravity RGB Stereo Soundbar

Come abbiamo detto poco fa, la soundbar è dotata di un doppio cavo jack per connettersi ai vari monitor o alle schede audio dei vari PC. Tuttavia questo non sarà il solo modo di connettersi. Sarà infatti possibile associare i nostri dispositivi smart tramite l’apposita connessione Bluetooth. Questa ci permetterà di utilizzare la soundbar anche come una semplice cassa per ascoltare le nostre canzoni preferite direttamente dal cellulare.

Per cambiare dall’una all’altra modalità non servirà altro che cliccare sulla manopola del volume che avrà dunque una doppia funzione. Sempre quest’ultima inoltre ci permetterà di accedere il dispositivo o di spegnerlo per farci risparmiare corrente. Collegare questa soundbar non sarà dunque difficile, tuttavia un doppio cavo jack e uno USB solo per l’alimentazione, ci sembrano alquanto eccessivi.

Non capiamo la scelta della società che avrebbe potuto investire in un unico cavo per collegare e alimentare la soundbar, i cavi USB type-C del resto permettono benissimo questa funzione; né tanto meno comprendiamo il fatto di dover alimentare il dispositivo tramite cavo USB. Dal momento che il passaggio audio avviene tramite cavo jack, avrebbero potuto optare per una alimentazione con presa elettrica. Questo ci avrebbe fatto risparmiare una presa USB sulla nostra scheda madre che avremmo potuto sfruttare per altro.

Ma come si sente? | Recensione Speedlink Gravity RGB Stereo Soundbar

Eccoci giunti probabilmente nella sezione più importante per di questa recensione, quella dedicata alla qualità audio del prodotto. Prima di continuare è giusto far notare che non si tratta di un prodotto top di gamma, anzi. Con un prezzo consigliato che si attesta intorno ai 39,99 €, non ci si può aspettare molto. Infatti, il primo fattore fondamentale che va a influire sull’esperienza è proprio la potenza sonora che risulta essere troppo bassa, anche al massimo del volume.

Durante tutta la nostra esperienza abbiamo avuto problemi relativi proprio all’ascolto che, nelle fasi più concitate di una partita, può essere un fattore non da poco. Non riuscire ad ascoltare bene dei suoni a causa di un volume troppo basso, anche se già settato al massimo, non è proprio confortante. Per ovviare saremo costretti ad aumentare il volume generale di Windows o della nostra TV (qualora vogliate giocare con una console) a valori decisamente più alti rispetto al solito.

Tuttavia, la possibilità di poter utilizzare la soundbar sia tramite cavo che via Bluetooth è sicuramente un punto fondamentale non da poco. Sebbene però si possa utilizzare in questi due modi, non vi è né un software né un’app che ci permetta di gestire l’equalizzazione o qualche altro parametro che avrebbe potuto migliorare l’esperienza utente. Insomma, per alcuni versi sembra quasi di parlare più di una cassa per PC risalente a 20 anni fa che di una soundbar pensata per il gaming.

Sia chiaro, l’esperienza non è stata proprio disastrosa. Se utilizzata per giochi più tranquilli o se comunque siete disposti a scendere a compromessi con un audio molto basso, allora questa saprà fornirvi una buona esperienza generale. L’audio risulterà leggermente ovattato, ma saprà comunque regalare una buona resa. Quasi del tutto assenti, come c’era da aspettarsi, sono risultate le distorsioni acustiche.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante la Gravity RGB Stereo Soundbar di Speedlink, ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Il design di questo prodotto è molto accattivante e potrebbe piacere a tanti utenti. Le fasce RGB sono veramente un bel tocco di classe che riesce a conferire un aspetto ancora più aggressivo alla soundbar. Anche i vari effetti d’illuminazione sono ben gestiti, conferendo un aspetto quasi diverso in base all’effetto impostato.

A un design così particolare si aggiunge una buona connessione via cavo e Bluetooth, a seconda delle nostre esigenze. Tuttavia, due cavi jack fissi e un ulteriore cavo USB per l’alimentazione non sono proprio il massimo quando andremo a installare la nostra soundbar. A questi si accompagna poi un audio poco potente e saremo costretti ad aumentare considerevolmente quello generale del PC o della TV.

Tuttavia, una potenza sonora così bassa evita anche distorsioni importanti a livelli altissimi, sebbene però non riesca a riprodurre molti dei suoni che risultano essere fondamentali nelle partite più caotiche. Sentire i passi non sarà facilissimo, ma se non siete amanti degli FPS, allora questa soundbar può fare al caso vostro, soprattutto considerando il prezzo che è veramente accessibile a tutti.

Per questa recensione riguardante la Gravity RGB Stereo Soundbar di Speedlink è ormai tutto.