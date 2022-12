CORSAIR: ecco il nuovo monitor OLED gaming XENEON FLEX

Ora è tempo di piegare le regole: il monitor OLED gaming con curvatura regolabile CORSAIR XENEON FLEX 45″ è ora disponibile per il preordine al prezzo di 2.399 €

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha annunciato la possibilità di preordinare l’attesissimo XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, un rivoluzionario monitor OLED gaming con curvatura regolabile da 45″ e formato 21:9.

Da quando è stato annunciato ad agosto 2022, XENEON FLEX 45″ ha ispirato l’immaginazione di appassionati e giocatori grazie alla straordinaria combinazione di tecnologia W-OLED, un formato 21:9, uno schermo da 45″ con frequenza di 240 hz e le straordinarie possibilità di regolazione, per poter essere sfruttato a schermo piatto oppure fino ad una curvatura di 800R.

CORSAIR XENEON FLEX: l’attesa è giunta al termine

L’attesa per il prossimo salto in avanti nella tecnologia dei monitor è quasi finita: è ora possibile preordinarlo nel negozio online CORSAIR, al prezzo di 2.399 €. Con la spedizione degli ordini prevista per fine dicembre 2022, i giocatori più esigenti e gli appassionati di tutto il mondo potranno a breve godere di una esperienza rivoluzionaria grazie a CORSAIR XENEON 45″ e regolare a piacimento la curvatura di questo maestoso monitor.

Creato in collaborazione con LG Display, azienda inventrice della tecnologia OLED, XENEON FLEX 45″ è il risultato delle competenze ingegneristiche CORSAIR e della tecnologia all’avanguardia W-OLED, destinato a creare una categoria completamente nuova di monitor. Con dimensioni di 45″ e proporzioni 3440×1440 (formato 21:9), offre un’esperienza di visualizzazione cinematografica, l’ideale sia per lavorare che per godersi momenti di svago, grazie ad una straordinaria qualità dell’immagine con luminosità massima di 1000nit ed un rapporto di contrasto di 1.500.000:1.

CORSAIR XENEON FLEX: elevata frequenza di aggiornamento

impone nuovi standard per i monitor gaming, grazie alla elevata frequenza di aggiornamento e tempi di risposta ridotti. Gli artefatti generati dalla sfocatura dell’immagine (motion blur) sono quasi del tutto assenti grazie ad una frequenza di aggiornamento massima di 240Hz, tempi di risposta GtG di 0,03 ms e tempi di attivazione/disattivazione pixel istantanei, pari a 0,01 ms. Grazie alle straordinarie caratteristiche tecniche ed alla compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC ed AMD FreeSync Premium sarà possibile godere di un’esperienza gaming senza compromessi.

La garanzia completa di tre anni, comprensiva di Zero Dead Pixel e Zero Burn-in, assicura un funzionamento ottimale di XENEON FLEX 45 nel corso degli anni.

Disponibilità

È ora possibile preordinare il monitor gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED nel negozio online CORSAIR al prezzo di 2.399 €, con spedizione prevista per fine dicembre 2022. I prezzi possono variare a seconda del paese ed includere relative tasse applicabili. Attualmente il negozio online CORSAIR spedisce negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Italia, Danimarca ed altri paesi dell’UE.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo monitor OLED gaming con curvatura regolabile CORSAIR XENEON FLEX 45? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.