Recensione Acer ENDURO Urban N3: pronto alla sfida. Avete bisogno di un Notebook per ogni avventura? Eccolo! Scopriamo se Urban N3 fa per voi

Oggi vi portiamo la recensione di un Notebook particolare, il produttore taiwanese Acer lo chiama “ENDURO” ma per capirci meglio possiamo sostituire a questa parola il termine inglese “rugged”, ampiamente diffuso e noto soprattutto nelle vesti di aggettivo, utilizzato per indicare gli smartphone appartenenti a questa categoria. Letteralmente significa robusto, e qualunque dispositivo appartenga a questa categoria vanta in genere particolari certificazioni militari di alta resistenza.

Protezione assicurata insomma, sia per agenti atmosferici particolari, che per acqua, polveri, e cadute. Non sono dunque prodotti che devono essere banalmente belli, non sono prodotti che fanno esclamare “Wow” a chi per la prima volta li vede, non sono prodotti che puntano ad avere un design tipico del settore consumer, sono bensì prodotti che badano al sodo, puntando ad un armatura che protegga il notebook da particolari utilizzi.

Notebook appartenenti a questa categoria, ma anche smartphone e tablet, sono utilizzati da sempre in campo militare (anche se non è questo il caso specifico), o da chi svolge determinati lavori che potrebbero mettere a repentaglio la funzionalità del device, o ironicamente da chi non tiene particolarmente cura al proprio laptop. dunque si rivolgono ad un utenza particolare. Ma in questa utenza potrebbero rientrare perché no, anche amanti del campeggio e attività simili, ma ora, entriamo nel vivo della recensione di questo Acer ENDURO Urban N3.

Touch and Feel | Recensione Acer ENDURO Urban N3

Design particolare ma non tanto. Il Notebook pesa 1,85 kg ed ha uno spessore di 21,95 mm, è piuttosto pesante se rapportato alle dimensioni, ma non tocca i 2 kg solo per il display che ha una dimensione di 14 pollici. Ad incidere sul peso è la sua “armatura”. In confezione abbiamo soltanto il caricatore da 45 W e possiede una batteria con capacità nominale di 3440 mAh. Noi abbiamo il modello: Enduro Urban N3 EUN314-51W.

Il Notebook anche se è ovvio dirlo, è molto robusto nel complessivo, e ci avrebbe preoccupato il contrario. Nonostante sia comunque realizzato interamente in plastica, e gomma per le protezioni dei bordi. È certamente resistente, non emette scricchiolii, non flette neppure nella zona centrale della tastiera dove molti hanno questo problema, ma nel complessivo sono presenti alcuni “nei”. Che sono in realtà a mio avviso una conseguenza dei materiali scelti, Le cerniere non sono robustissime, non hanno un fissaggio forte del monitor, con un movimento brusco si piega facilmente, mentre per quanto riguarda il display ha molto gioco a livello superiore, flette abbastanza. In più sempre parlando di materiali utilizzati, l’impressione è che, soprattutto se esposti a condizioni ambientali certamente non di ufficio, tendano ad usurarsi presto, con conseguenze sul fattore estetico, specie per le parti in gomma.

Acer ha pensato bene poi di rendere pronto a tutto l’intera struttura. Infatti troviamo oltre alle protezioni ai 4 angoli, e delle piastrine di protezione ad incastro per le porte I/O laterali. L’unica pecca rilevata in questa parte di struttura è che sono davvero molto precarie, vengono in pratica sorrette da un sottilissimo strato di plastica, una linguetta per intenderci, e credo che non vantino un elevato numero di apertura e chiusura, soprattutto non è molto resistente come sistema in generale (come vedete dalla foto).

Il monitor è poi incredibilmente spesso. Troviamo come elemento distintivo per quest’ultimo un design con trama a strisce incavo nella parte posteriore, e la sola scritta ENDURO, basta quello per identificare che si tratta di un modello Acer, di cui invece, troviamo il logo solo internamente. La griglia di espulsione dell’aria è posta nella zona posteriore, sul frame della cornice, abbiamo in questo modello una sola ventola. Siamo difronte ad un classico design rugged/ militare insomma, senza particolari elementi. Proprio in relazione a ciò, questo notebook vanta la certificazione dello standard militare MIL-STD 810H1. Nello specifico, è garantito per funzionare in tutte le seguenti condizioni (riportate dal portale di certificazione) ;

Temperature estreme : Test per garantire prestazioni a tutte le temperature, da un minimo di -32°C per oltre 48 ore a un massimo di 65°C per oltre 4 ore.

: Test per garantire prestazioni a tutte le temperature, da un minimo di -32°C per oltre 48 ore a un massimo di 65°C per oltre 4 ore. Pioggia : I dispositivi vengono esposti alla pioggia, sottoposti a spruzzi d’acqua da una determinata altezza e ispezionati per rilevare eventuali danni.

: I dispositivi vengono esposti alla pioggia, sottoposti a spruzzi d’acqua da una determinata altezza e ispezionati per rilevare eventuali danni. Umidità: I dispositivi sono sottoposti a cicli di umidità compresi tra il 58% e l’88% nell’arco di 24 ore.

I dispositivi sono sottoposti a cicli di umidità compresi tra il 58% e l’88% nell’arco di 24 ore. Prova di resistenza alle vibrazioni : Dopo la simulazione di un percorso di 1600 km (1000 miglia) su fuoristrada, con balzi e vibrazioni di vari livelli, i dispositivi vengono testati per verificare che le prestazioni siano adeguate.

: Dopo la simulazione di un percorso di 1600 km (1000 miglia) su fuoristrada, con balzi e vibrazioni di vari livelli, i dispositivi vengono testati per verificare che le prestazioni siano adeguate. Prova di resistenza alle cadute : Viene simulato un evento in cui il dispositivo viene fatto cadere accidentalmente, ad esempio la rimozione da un ripiano o la caduta su una superficie dura durante la movimentazione.

: Viene simulato un evento in cui il dispositivo viene fatto cadere accidentalmente, ad esempio la rimozione da un ripiano o la caduta su una superficie dura durante la movimentazione. Sabbia e polvere : I dispositivi e i relativi componenti sono sottoposti a una prova di resistenza all’esposizione alla sabbia asciutta e al vento. Il loro funzionamento viene testato in atmosfere cariche di polvere.

: I dispositivi e i relativi componenti sono sottoposti a una prova di resistenza all’esposizione alla sabbia asciutta e al vento. Il loro funzionamento viene testato in atmosfere cariche di polvere. Prova di resistenza alla bassa pressione (altitudine): I dispositivi vengono testati in ambienti a bassa pressione per un periodo di tempo prolungato, in modo tale da simulare sia il trasporto che il funzionamento su un aereo.

(altitudine): I dispositivi vengono testati in ambienti a bassa pressione per un periodo di tempo prolungato, in modo tale da simulare sia il trasporto che il funzionamento su un aereo. Nebbia salina : La prova di resistenza alla nebbia salina consente di valutare la tenuta del rivestimento protettivo e della verniciatura di un dispositivo, oltre a verificare l’effetto corrosivo sui componenti elettrici interni.

: La prova di resistenza alla nebbia salina consente di valutare la tenuta del rivestimento protettivo e della verniciatura di un dispositivo, oltre a verificare l’effetto corrosivo sui componenti elettrici interni. Shock termico: I dispositivi vengono testati per determinare la resilienza a variazioni rapide della temperatura tra -21°C e 60°C.

Inoltre, Acer ha dotato questo prodotto di certificazione Antimicrobial Corning Gorilla. Ciò significa che il vetro Corning dovrebbe mantenere sterile lo schermo del dispositivo anche nelle tipiche situazioni da viaggio, mentre il rivestimento agli ioni di argento del dispositivo offre una protezione antimicrobica per chassis, touchpad e pulsanti, mentre sempre in ottica di protezione, abbiamo anche un design waterproof delle porte IO, degli speaker e di tasti e pulsanti. Questo permette di poter portare ovunque il notebook, anche la stessa ventola è testata per essere waterproof e possiede un design di drenaggio che permette l’espulsione dell’acqua assorbita. A corredo troviamo infatti la certificazione IP53 che garantisce la resistenza a polvere e acqua.

Insomma, Acer ha utilizzato questo slogan: “Designed for Adventure”, e di certo non si sbaglia.

Prestazioni versatili e pronte a tutto | Recensione Acer ENDURO Urban N3

Dunque, relativamente alle prestazioni non credo che i possibili acquirenti di questo notebook vogliano sapere a quanti megahertz vadano le RAM, e quanti gigahertz raggiunga il processore sotto stress, o quanto sia prestante la macchina collegata alla corrente relativamente al rapporto prestazioni/ consumo. Se sieste nostri abituali lettori, saprete che analisi più o meno approfondite e tecniche sull’architettura della CPU e simili le abbiamo sempre fatte in molte recensioni, di innumerevoli notebook, in questo caso però, credo piuttosto che le persone interessate all’acquisto vogliano piuttosto sapere se effettivamente il display sia visibile sotto la luce diretta del sole, se presenti riflessi importanti o meno, e quanto la batteria assicuri durata, e se le prestazioni assicurano una buona fruibilità della macchina.

Per completezza però, riportiamo lo stesso alcuni tipici benchmarks per valutare la potenza di processore ed SSD. Prima di ciò però, vediamo la scheda tecnica;

CPU: Intel Core i5-1135G7. Quad-core 2,40 GHz

Intel Core i5-1135G7. Quad-core 2,40 GHz GPU: Intel Iris Xe Graphics con memoria condivisa

Intel Iris Xe Graphics con memoria condivisa Display LCD: 35,6 cm (14″) Full HD (1920 x 1080) 16:9, IPS

LCD: 35,6 cm (14″) Full HD (1920 x 1080) 16:9, IPS RAM: 8 GB, DDR4 SDRAM

8 GB, DDR4 SDRAM SSD: 256 GB

256 GB Wireless LAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

LAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.0

5.0 Wi-Fi 6

6 Audio: Stereo

Stereo Dimensioni: (A) 21,95 mm, (L) 351 mm, (P) 245 mm

Troviamo poi una porta HDMI, 3 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A, una sola porta USB 3.2 Gen 2 di tipo C (Thunderbolt 4). Peccato non trovare un lettore di Schede SD sempre utile, soprattutto su un notebook del genere.

SSD e CPU

Questi sono alcuni test effettuati su SSD e Processore. Ci troviamo difronte ad un SSD M.2 prestante ed efficiente, è disponibile in diversi tagli di memoria, per questa famiglia fino a 512GB. Prestazioni solide, sia in scrittura che lettura, abbiamo effettuato test di latenza e si è difeso abbastanza bene, non incontrerete sicuramente lag e cali prestazionali da parte di questo SSD, non è al vertice della categoria, ma per questa fascia è più che sufficiente per un utilizzo quotidiano tipico, e medio intenso. Sempre ottime le velocità in scrittura e lettura rilevate e analizzate in svariati contesti operativi.

11111111111



Il processore assicura prestazioni eccellenti, stiamo pur sempre parlando di un recente processore della famiglia Tiger Lake di 11a generazione prodotti a 10 nanometri, in questo caso il processore Intel Core i5-1135G7 da 4 Core 8 Thread assicura un buon comparto prestazionale. Ottime le prestazioni collegato alla corrente, coerenti se alimentato a batteria.

È un processore che in termini di Frequenza turbo massima può raggiungere i 4.20 GHz, Acer almeno in questo modello, lo ha configurato per toccare massimo i 3.5 GHz di picco e riesce a rimaner stabile senza mai scendere anche sui 3.3, 3.4, non scende mai sotto i 2.6 GHz. Può essere configurato con un massimo di 28 W, lui sta sempre stabile sui 27W, e con un TDP-down di 12W, in Idle sta sugli 8/ 10 W effettivi. Il consumo dell’intera macchina complessivo invece non ha mai superato i 35/ 36 Watt.

Parlando di gradi invece, il Laptop ha toccato il tetto massimo degli 80/ 84 gradi sotto programmi di test sintetici, nell’utilizzo quotidiano un utente non si troverà mai difronte ad un utilizzo simile. Nell’utilizzo reale non va mai in Thermal Throttling. Ciò che interessa sapere è invece che non scalda mai in modo importante, diventa solo tiepido, e non è affatto fastidioso al tatto, tastiera e touchpad restano sempre a temperature regolari. Nell’utilizzo quotidiano, durante un uso intenso di applicativi della suite Office, navigazione Web e gestione Mail non ha mai superato i 50/ 53 gradi, invece durante editing di foto e video ha mantenuto un comportamento che oscillava dai 70/74 ai 77 gradi di picco, restando sempre stabile senza cali prestazionali. Il processore gode di tutta la sua potenza, Acer non lo ha limitato o castrato in nessun modo.

Per la fruibilità multimediale quotidiana è perfetto e non presenta problemi di nessun tipo. Durante la recensione di Acer ENDURO Urban N3 nell’esecuzione di diversi test effettuati con Adobe Premiere 2020, abbiamo lavorato su di una clip 4K, che è stata gestita perfettamente, con diverse tracce e un bel progetto ricco da lavorare. In background anche Photoshop e il browser Chrome per effettuare ricerca di musiche e immagini, nonostante ciò la macchina si è sempre comportata egregiamente. Con Wi-Fi e bluetooth accesi.

Passando al display, come si vede all’aperto? Acer dichiara 450 nit. Che sono abbastanza per garantire una buona visibilità. Certamente non siamo ai livelli di laptop con schermi di tipologie differenti, e soprattutto volti alla produttività e soprattutto al garantire una perfetta visibilità sotto la luce più potente, non è certo questo il laptop adatto a questi utilizzi, ciò nonostante 450 nit sono sufficientemente buoni di per sé e non avrete problemi, sotto luce diretta non ho mai avuto problemi, peccato solo che lo schermo non sia opaco, e i riflessi rendono un po’ difficoltosa la visibilità. Ottima invece la gestione dei colori e la riproduzione. Il trattamento antiriflesso è buono, ma non dei migliori, un po’ lo si nota in alcune condizioni.

Per quanto riguarda invece l’audio abbiamo due piccole casse poste sul fondo dello châssis, non hanno molta potenza, il volume anche impostato su Max non garantisce un buon ascolto, bassi totalmente assenti, e alti non enfatizzati. Inoltre l’audio dipende molto dalla superficie sulla quale è poggiato, essendo che sono poste in basso, per cui l’unico modo per sentire sufficientemente bene, è poggiarlo su di una superficie perfettamente piana, che per la natura del Notebook non è il massimo. Invece per la webcam, elemento spesso messo in secondo piano da molti produttori (invece molto importante come abbiamo purtroppo imparato in questi ultimi anni) anche in casa Acer non riceve un trattamento differente.

Durata della batteria

Dritti al sodo, la durata della batteria si attesta a livelli nella media, non aspettatevi una durata eccellente, ma neppure una durata troppo bassa. Abbiamo effettuato i nostri abituali test sia in situazione di piena potenza, come potete vedere dalla grafica riportata, sia con modalità risparmio energetico. Con questa modalità attiva le cosa cambiano giusto leggermente, facciamo difatti a meno di riportarle, basta aggiungere un + 20/ 25 minuti totali ad ogni test indicativamente. Il problema di questa modalità è che riduce la luminosità massima, e in esterna per lavorare non è il massimo.

Nel corso di tutta la recensione abbiamo riportato dati che non ripeteremo nuovamente in questo capitolo, ma bisogna dire che per la capacità nominale della batteria (3440 mAh), non ci si poteva aspettare di più, forse di poteva però fare leggermente meglio in termini di ottimizzazione del sistema, ma di certo non un miracolo, resta pur sempre una batteria molto piccola.

Tastiera e Touchpad

La tastiera è retroilluminata, classico formato che troviamo in notebook da 14 pollici. I tasti sono ben distanziati (tipica chiclet), è una tastiera a membrana, e la corsa dei tasti è di circa 1cm. La battitura che restituisce in generale la tastiera non è affatto male, ma non è di certo una soluzione di prima punta. I tasti risultano infatti essere un po’ gommosi nella digitazione, e questo non rende piacevole la battitura, a volte per questo motivo si possono incontrare ritardi a battitura veloce e dunque generare errori. Nel complesso però è sufficientemente buona. La struttura è molto robusta e non flette al centro.

Il touchpad è anch’esso sufficientemente buono. Misura 104 cm di larghezza X 58 cm di altezza. È reattivo e preciso, soprattutto negli angoli estremi, mi avrebbe meravigliato il contrario, in quanto i tasti Destro e Sinistro sono a sé stanti e non inclusi nello stesso, un design che a molti potrebbe non piacere in quanto un po’ datato, ma probabilmente queste erano le esigenze costruttive. Nel complesso è abbastanza reattivo per qualsiasi altro tipo di attività. Sono presenti le gesture, ma la dimensioni contenute del touchpad “riducono” un po’ l’esperienza di utilizzo. I tasti del trackpad sono invece, come la tendenza della tastiera, un po’ gommosi. Molto buono invece la zona poggia-polsi, ampia e comoda, facilita la scrittura e l’assunzione di una comoda posizione di battitura.

Prezzo e conclusioni

Nonostante sia un prodotto Rugged, non è certamente questo un classico Notebook di utilizzo militare, ma sta nel mezzo tra l’utente consumer e l’ambito sopracitato. In quanto, in campo militare le necessità hardware vengono quasi realizzare su misura per uno specifico utilizzo soprattutto per specifici software, e la dotazione vanta in genere specifiche porte e uscite, ma anche possibilità di aggiungere componenti add-in card per la lettura di macchinari militari, ed inoltre strutture complessivamente migliori, con materiali ancora più resistenti. Questo non è certamente un notebook destinato al settore militare nonostante appartenga alla categoria Rugged. Bisogna distinguere la vera necessità di un prodotto Rugged militare, e quella di realizzare un prodotto che si collochi a metà strada.

Certamente non è neppure un notebook scelto da chi per necessità ha bisogno di un particolare hardware, per pesanti lavori in mobilità di editing video e audio, progettazione di modelli 3D, o programmazione di software e applicativi, dunque certamente non soddisferà l’utente che cerca una “workstation” portatile e compatta, per quello sicuramente ci sono altri prodotti generalmente “normali”, ma sicuramente per la fruizione di multimedia a 360 Gradi, ed un utilizzo molto generale posso affermare che si tratta di una macchina molto versatile.

È un prodotto perfetto per chi ha bisogno di un fedele alleato in situazioni “estreme”, adatto a coloro che non badano banalmente a dove poggiare il proprio notebook, ma che comunque può offrire sufficiente potenza per salvare in mobilità foto e video girati durante un campeggio o per la visione di Film in mobilità, perfetto da portare con se in una sessione di mountainbike, trekking oppure in riva al fiume dopo una discesa di rafting con i propri compagni.

Le prestazioni ci sono, i materiali lasciano un po’ a desiderare per qualità e implementazione nel design generale, ma probabilmente a chi interessa questa tipologia di laptop non interessa questo aspetto, ma è giusto segnalarlo. Il design poi del display è oggettivamente datato, con cornici enormi. Che dire, è un laptop per pochi, per quei pochi, sicuramente rimarranno soddisfatti, ma solo se disposti ad accettare una serie di compromessi. Venendo al prezzo, sullo Store di Acer lo potete acquistare a 899 Euro, in termini di potenza e display il prodotto rispecchia ciò che dice di offrire, considerando però altri aspetti complessivi probabilmente è un po’ alto come valore. Questo era tutto per la recensione di Acer ENDURO Urban N3. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.