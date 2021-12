Uncharted: ecco data d’uscita, grafica, prezzo e dettagli dei remaster per PS5

Il diavolo è nei dettagli: ecco quelli che ancora non conoscevamo per i remaster di Uncharted su PS5, da quelli tecnici a quelli economici

La versione PS5 della raccolta Legacy of Thieves di Uncharted prevede un completo remaster da cima a fondo degli episodi coinvolti, ma molti dettagli li veniamo a conoscere oggi. Partendo dalla data di uscita, quest’ultima è fissata per il 28 gennaio 2022, con una versione PC in arrivo nei mesi successivi. La versione console sarà disponibile in formato fisico e digitale alla cifra di 50 euro. Il costo dell’upgrade al lancio per chi possiede le versioni digitali di The Lost Legacy, di Fine di un ladro e del bundle digitale sarà di dieci euro. Chi possiede i giochi in formato fisico dovrà inserire il disco per potervi giocare, a patto che si possieda una console munita di vano.

Tutti gli altri dettagli del remaster di Uncharted per PS5

L’offerta sui remaster di Uncharted non si estende ai possessori di PS5 che abbiano ottenuto i giochi interessati come parte di PS Plus, ma questo è uno dei dettagli minori. Una delle cose più eclatanti, invece, è l’assenza della modalità multiplayer: questa mancanza farà discutere, vista la presenza della modalità nei giochi originali. Nel post su PlayStation Blog, Annabelle Hua di Sony garantisce caricamenti “quasi istantanei”, elogiando i benefici dell’audio 3D e del mai troppo lodato feedback aptico del DualSense e dei suoi grilletti adattabili. Ci saranno infine tre opzioni di grafica principali.

In base alle priorità del giocatore, si potrà scegliere tra:

Modalità fedeltà – Per chi dispone di un display in 4K e voglia una risoluzione quanto mai nitida per godere al massimo degli ambienti e dei dettagli per cui è nota la saga. Con questa opzione si può giocare con un 4K nativo e un framerate a 30 frame al secondo.

– Per chi dispone di un display in 4K e voglia una risoluzione quanto mai nitida per godere al massimo degli ambienti e dei dettagli per cui è nota la saga. Con questa opzione si può giocare con un 4K nativo e un framerate a 30 frame al secondo. Modalità performance – Trasponendo la patch ad alto numero di fotogrammi vista su PS4, il numero dei frame al secondo passa a 60.

– Trasponendo la patch ad alto numero di fotogrammi vista su PS4, il numero dei frame al secondo passa a 60. Modalità performance+ – Con un calo di risoluzione, è possibile puntare a 120 frame al secondo con una risoluzione 1080p.

Fino al 3 febbraio, sarà possibile redimere insieme al gioco anche un voucher per un biglietto. Quest’ultimo, poco sorprendentemente, fa parte di una promozione per il film di Uncharted, sebbene resti da vedere quali cinema aderiscano. Secondo Sony, il port su PC del gioco arriverà “poco dopo” la versione PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle informazioni? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.