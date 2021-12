TEAMGROUP: nuovo SSD e sistema di raffreddamento

TEAMGROUP si è resa nota con la sua produzione di componenti per PC, diventando leader del settore. Oggi, il suo sotto-marchio T-FORCE dedicato al gaming ha annunciato il rilascio di un nuovo sistema di raffreddamento a liquido e l’SSD portatile M200

Il sistema di raffreddamento a liquido per CPU ARG SIREN GD240E All-In-One è fornito con una staffa di montaggio per l’ultimo socket LGA 1700 e supporta i processori Intel di dodicesima generazione e le schede madri Z690. L’SSD portatile M200 è invece vincitore dei Good Design Awards 2021 in Giappone. I giocatori di tutto il mondo potranno accedere a questi prodotti da questo dicembre.

Un sistema di raffreddamento veloce e silenzioso

Il nuovo sistema di raffreddamento a liquido per CPU SIREN GD240E AIO ARGB non solo supporta vecchi socket Intel e AMD, ma fornisce anche un kit di montaggio per l’ultimo socket LGA 1700. La piastra di base, le viti di supporto e le staffe di montaggio consentono al waterblock di adattarsi perfettamente al processore.

Il contatto delle superfici permette un trasferimento di calore rapido al dissipatore di calore, aumentando l’aria di dissipazione e rimuovendo rapidamente il calore dalla CPU.

Per ottimizzare il trasferimento di calore, la SIREN GD240E dispone di una pompa dell’acqua ultraveloce da 4000 giri/min installata sul radiatore per ridurre al massimo il rumore sulla CPU causato dalle vibrazioni della pompa dell’acqua.

Queste caratteristiche donano al sistema un processo di raffreddamento 1,5 volte più veloce rispetto ai tipici prodotti raffreddati a liquido, fornendo anche la miglior protezione per i processori Intel di nuova generazione.

SIREN GD240E è un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one con dissipazione di calore di prim’ordine e con un bello stile visivo grazie all’elegante finitura a specchio del waterblock e alle ventole ARGB di TEAMGROUP ad alta velocità che supportano tutti i generi di software della scheda madre.

Un SSD capiente, leggero e portatile

L’SSD portatile M200 ha un’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, che offre la straordinaria velocità di 2000 MB/s, quattro volte più veloce delle SSD esterne USB 3.2 Gen 1. Inoltre ha funzionalità OTG USB di tipo A e di tipo C, e supporta un’ampia gamma di piattaforme, inclusi tablet, smartphone e console PlayStation™ e Xbox™.

Con un peso totale di soli 83 grammi e una capienza di spazio di 8 TB, l’SSD M200 è leggera e portatile, offrendo un facile accesso a elevata velocità e uno spazio di archiviazione straordinariamente ampio.

Il raffreddatore a liquido per CPU SIREN GD240E AIO ARGB aggiornato offre una nuova opzione di raffreddamento della CPU per l’ultima piattaforma Intel e l’SSD M200 offre due diverse interfacce di trasmissione.

Una combinazione di prodotti perfetta per quelli che hanno esigenze di un ampio spazio di archiviazione, assolutamente consigliato l’acquisto di questi due prodotti. Entrambi i prodotti saranno disponibili per questo mese di dicembre per gli acquirenti di tutto il globo.

Per non perdere ulteriori aggiornamenti, vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale di TEAMGROUP.