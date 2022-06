Tenda Technology: i nuovi prodotti ora da MediaWorld

MediaWorld apre le porte ai nuovi prodotti di Tenda Technology. Questi spaziano dai nuovissimi sistemi mesh EX6, fino ai router TX9 Pro

Tenda Technology, azienda di riferimento a livello mondiale nell’ambito delle soluzioni per la smart home, il networking e la videosorveglianza consumer e professionale, annuncia il suo ingresso in MediaWorld. La gamma di prodotti messa a disposizione degli utenti, spazia dai nuovissimi sistemi mesh EX6, fino ai router TX9 Pro e TX3, adatti a qualunque attività: qualità di gioco senza lag, video in 4K con la migliore definizione possibile. Per i videogiocatori non sarà più un problema avere la banda necessaria, grazie all’utilizzo di prodotti facili da installare e dalla qualità garantita.

La qualità dei prodotti di Tenda Technology in vendita da MediaWorld

Con questi prodotti Tenda Technology porta in Italia la sua nuovissima gamma di soluzioni basate sullo standard wireless 802.11ax, meglio conosciuto come Wi-Fi 6, l’ultimo passo nel cammino verso l’innovazione costante che da sempre caratterizza la filosofia di Tenda. Realizzato sui punti di forza del precedente standard 802.11ac (Wi-Fi), il Wi-Fi 6 offre l’efficienza e la flessibilità necessarie per consentire il funzionamento delle applicazioni di nuova generazione sulle reti nuove ed esistenti con una maggiore velocità e stabilità.

Tra le più comode ed economiche soluzioni che si trovano in commercio per estendere la rete wireless di casa, troviamo il ripetitore wireless, anche detto range extender. A27 è il capostipite della nuova gamma Tenda di ripetitori di segnale in standard Wi-Fi 6 per ampliare efficacemente la copertura della rete wireless. Il ripetitore Wi-Fi, infatti, è un dispositivo che amplia la portata della connessione wireless primaria fornita tipicamente dal modem/router con accesso a Internet.

A27 è equipaggiato con due antenne omnidirezionali ad alto guadagno da 5dBi che sostanzialmente effettuano quello che viene chiamato rebroadcast. Questo altro non è che una ritrasmissione del segnale alla velocità massima di 574 Mbps per la banda a 2.4 GHz ed a 1.201 Mbps per la banda a 5GHz. Il dispositivo dispone infine di una porta Gigabit LAN che gli permette di essere collegato a Smart TV, Console da gioco, computer e stampanti per fornire connettività. Può anche essere utilizzato nella modalità di funzionamento Access Point, quindi di essere collegato via cavo ad una fonte di accesso a Internet (router o punto rete a parete ad esempio).

Questo era ovviamente solo un prodotto dell’ampia gamma della società. Ogni utente potrà quindi acquistare quello che più fa al caso suo, avendo sempre delle ottime prestazioni. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!