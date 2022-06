Recensione Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max: bellezza multipiattaforma

In questa recensione testeremo le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max, soluzione ideale per chi cerca un audio ottimale per qualsiasi piattaforma, senza il bisogno d’impelagarsi in più acquisti per ogni singolo hardware

Turtle Beach ripropone la gamma delle curatissime cuffie da gaming Stealth, non facendosi trovare impreparata alla nuova generazione di console. Con un prezzo abbordabile, consultabile sul sito ufficiale, le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX continuano a rivelarsi un’ottima scelta per chi vuole un audio ottimale per qualsiasi piattaforma (PlayStation, Xbox con licenza ufficiale, PC e Nintendo Switch), un buon microfono e nessun cavo nei paraggi.

Un’enorme durata della batteria di oltre 48 ore ti permette di giocare per settimane senza dover mai ricaricare. Tuttavia, con solo 15 minuti di ricarica, possiamo usufruirne per almeno otto ore. Ho avuto il piacere di testarle per un paio di settimane e ne sono rimasto assolutamente colpito. Scopriamole insieme nel dettaglio in questa recensione.

Specifiche tecniche

Connessioni : trasmettitore wireless

: trasmettitore wireless Peso : 640 gr

: 640 gr Altoparlanti : 50 mm con magneti al neodimio

: 50 mm con magneti al neodimio Risposta in frequenza : 20Hz – 20kHz

: 20Hz – 20kHz Design auricolare: Over-Ear (chiuso)

Over-Ear (chiuso) Materiale cuscinetto : tessuto con imbottitura di spugna

: tessuto con imbottitura di spugna Design del microfono: omnidirezionale sollevabile

omnidirezionale sollevabile Batteria: ricaricabile a polimeri di litio

Packaging e design | Recensione Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX

La confezione di color bianco e verde è fatta in cartone e risulta molto ben fatta e abbastanza grande, rispecchiando l’ottimo biglietto da visita dell’azienda. Sulla confezione sono scritte tutte le informazioni più importanti. Seppur un po’ minimal, all’interno troviamo tutto il necessario: le cuffie ben confezionate e protette, un trasmettitore USB, un cavo USB-C per la ricarica, il manuale d’istruzioni e un adesivo. Unica pecca la mancanza di una custodia per il trasporto.

Turtle Beach ha fatto un ottimo lavoro in fatto di materiali e design. Molto resistenti grazie al design della fascia e delle giunture rinforzato, garantiscono un utilizzo a lungo termine. Si adattano perfettamente alla conformazione di ogni orecchio e sono ottimizzate per dare massimo sollievo a chi porta gli occhiali.

I padiglioni da 50mm, morbidi e traspiranti sono rivestiti con cuscinetti ProSpecs in tessuto traforato e con doppia spugna, ottimi per lunghe sessioni di gioco. Danno la sensazione d’immergerti ancora di più nel mondo di gioco, con un suono più ampio e profondo. Le cuffie anno una bellissima colorazione mimetica di color bianco e grigio su entrambi i padiglioni. L’archetto di color bianco risulta essere molto ben curato e comodo grazie alla morbida schiuma.

Nel padiglione sinistro troviamo alcuni tasti davvero utili. Vi sono infatti 2 rotelline per la regolazione del volume di gioco e della chat, il pulsante multifunzione che consente di cambiare la modalità audio, attivando fino a quattro configurazioni diverse, il tasto per lo spegnimento e il connettore USB di tipo C per la ricarica delle cuffie. Quest’ultimo può essere utilizzato per aggiornare il firmware, operazione da fare su PC tramite il programma dedicato prelevabile dal sito internet ufficiale.

Inoltre troviamo il microfono flip-to-mute di seconda generazione, retrattile in due posizioni, per una comunicazione più nitida ad alta sensibilità e ad alte prestazioni. Si integra perfettamente alle cuffie quando è disattivato.

Come si sentono? | Recensione Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX

Eccoci giunti alla domanda cruciale, come si sentono le Stealth 600 Gen 2 MAX? Io le ho provate per due settimane su varie piattaforme tra cui PS5, Nintendo Switch e PC. Vantano un audio surround pulito e ben bilanciato, con bassi definiti gestiti da altoparlanti di 50 mm.

Tramite il pulsante MODE, si possono scegliere fino a 4 modalità di audio, dal più classico e predefinito, al potenziamento dei bassi o degli alti o ancora a quello della chat vocale. Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX non si perdono decisamente in chiacchere. Con le esclusive impostazioni suono Superhuman Hearing, ti permettono di sentire i suoni che, seppur tenui, possono risultare cruciali per le sorti di una partita. Questo offre al giocatore un enorme vantaggio in game, permettendo di sentire al meglio tutti i rumori fondamentali, come i passi dei nemici anche la ricarica delle armi, per avere la meglio sugli avversari.

Danno il meglio di sé nei giochi di ruolo, negli horror e negli sparatutto grazie al suono nitido e a dei bassi amplificati. Partecipa ad incrementarne la qualità anche l’azzeramento quasi totale dei rumori esterni al gioco dovuto alle tecnologie utilizzate da Turtle Beach. Merito per l’immersività che regalano è dovuto anche alla durata della batteria, sufficientemente longeva. Nel mio test rilevatosi vincente, ho avuto la libertà di fare alcune sessioni spezzettate nel tempo senza l’obbligo di ricarica.

Conclusioni e prezzi

Se siete alla ricerca di una periferica adatta a qualsiasi piattaforma, le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX potrebbero fare al caso vostro. Si sono rivelate delle ottime cuffie da gaming, con un audio surround nitido, un buon microfono e la piena compatibilità a Windows. L’assenza di lag e altre peculiarità come l’esclusiva funzione Dolby Atmos e Superhuman Hearing, rendono queste cuffie di grande fattura. Possiamo quindi promuovere e consigliare questo acquisto.

Questa era la nostra recensione relativa alle cuffie da gaming Stealth 600 Gen 2 MAX di Turtle Beach. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo modello della società di San Diego. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.

9 Bellezza multipiattaforma Punti a favore Materiali e design

Materiali e design Ottima durata della batteria

Ottima durata della batteria Multipiattaforma

Multipiattaforma Audio surround

Audio surround Modalità audio Dolby Atmos e Superhuman Hearing Punti a sfavore Un pò pesanti

Un pò pesanti Microfono non di prima classe

Microfono non di prima classe Manca la custodia per il trasporto