Nuovi notebook LIFEBOOK: Fujitsu presenta i suoi nuovi prodotti

Fujitsu presenta i nuovi notebook Lifebook. Modellati e progettati per il workplace ibrido

La Fujitsu (qui per maggiori informazioni) è la principale società giapponese di ICT (Information and Communication Technology) che propone una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi tecnologici. Con circa 126.000 dipendenti, Fujitsu è presente in oltre 100 Paesi. Fujitsu Limited (TSE: 6702) ha chiuso il suo ultimo esercizio al 31 Marzo 2021 con un fatturato consolidato di 3,6 trilioni di yen, pari a circa 34 miliardi di dollari. Il partner esclusivo per la commercializzazione delle soluzioni in Italia è FINIX Technology Solutions, il quale ha presentato un nuovissimo portfolio di notebook dedicati ai moderni stili di lavoro ibridi post-pandemia. Tra le novità principali c’è la nuova gamma LIFEBOOK E5 Series, caratterizzata da un innovativo involucro ultraleggero in lega di magnesio.

In breve, l’ultima generazione dei notebook LIFEBOOK E5 Series è stata rinnovata con modelli più sottili, leggeri ed eleganti per rispondere alle esigenze del lavoro ibrido post-pandemia. I LIFEBOOK sono dotati di una scelta di processori Intel o AMD ad alte prestazioni, oltre a funzioni di sicurezza biometrica di livello enterprise. La connettività avanzata, la durata prolungata della batteria e la compatibilità con un replicatore di porte singolo semplificano il lavoro da casa o in viaggio.

Dettagli dei nuovi notebook LIFEBOOK

Sotto a questo leggero e innovativo involucro in lega di magnesio, si celano i nuovi notebook altamente performanti. La gamma LIFEBOOK E5 Series si avvale degli ultimissimi processori Intel Core di 12a generazione e del sistema grafico Intel Iris Xe. In alternativa, le aziende possono optare per i più recenti processori AMD Ryzen 5000U Series con grafica AMD Radeon. Entrambe le varianti possono arrivare a disporre di 64GB di memoria DDR4 (2x DIMM).

La nuova generazione LIFEBOOK E5 è più sottile rispetto ai modelli che l’hanno preceduta. I notebook risultano meno ingombranti e presentano un profilo più sottile. Solo 19,9mm per la versione da 14" e 20,1mm per quella da 15". Contro i 23,9mm della generazione precedente. Anche a fronte di una riduzione del peso dei modelli LIFEBOOK E5 fino al 25% rispetto ai precedenti, la capacità della batteria è stata aumentata per permettere di lavorare in autonomia tutto il giorno senza preoccupazioni.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative ai nuovi notebook LIFEBOOK.

Gli stili di lavoro ibridi sono destinati a diventare parte della nostra vita e, per questo motivo, i nuovi modelli LIFEBOOK E5 sono progettati per garantire stile, portabilità e prestazioni eccellenti a casa, in ufficio o in viaggio. L’intera gamma di modelli LIFEBOOK, pertanto, è caratterizzata dall’inclusione di funzioni di sicurezza di classe enterprise. Ciò al fine di semplificare l’accesso e proteggere i dati. Inoltre, questi notebook sono disponibili a prezzi altamente competitivi.

Ha dichiarato Rüdiger Landto, Senior Director Global CCD Business di Fujitsu.

Praticità, connettività e funzioni di sicurezza

Per comodità di utilizzo negli ambienti di hot-desking, i nuovi modelli LIFEBOOK di entrambe le serie U7 ed E5 ricorrono al medesimo replicatore di porta per fornire connessioni immediate alle periferiche. Sono, inoltre, disponibili opzioni integrate di connettività per qualsiasi ambiente, da Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, fino alle reti WWAN 5G/4G/LTE.

Le opzioni per l’accesso biometrico comprendono IR Hello Cam, il riconoscimento delle impronte digitali o il sistema di scansione del palmo della mano Fujitsu PalmSecure. Per una maggiore privacy, i notebook sono dotati anche di un copriobiettivo. Inoltre, su alcuni modelli, è disponibile anche un filtro ePrivacy per proteggere i contenuti dello schermo da occhi indiscreti.

Thin client mobili ultraleggeri

Fujitsu, inoltre, ha introdotto anche nuove versioni di thin client mobili ultraleggeri. Questi sono destinati a settori verticali che utilizzano scenari utente centralizzati o basati su cloud con potenza di calcolo ottimizzata localmente, come i servizi finanziari, la sanità, l’ambienti home office e tutti gli scenari XaaS. I thin client mobili LIFEBOOK E5412 e E5512 condividono il medesimo design moderno e utilizzano lo stesso replicatore di porta di tutti gli altri modelli presenti nella gamma.

Oltre al nuovo LIFEBOOK E5x12, Fujitsu ha presentato anche l’ultima generazione dei notebook ultramobili ad alta sicurezza LIFEBOOK U7x12 Series, il modello high-end LIFEBOOK U9312 e la sua controparte tablet LIFEBOOK U9312X. Tutti questi sistemi sono dotati dei più recenti processori Intel Core di 12a generazione.

Disponibilità e prezzi

I nuovi modelli LIFEBOOK possono essere ordinati fin da subito attraverso i distributori autorizzati di FINIX Technology Solutions. Questa è una società di servizi italiana che combina competenze di business e innovazione tecnologica, portando expertise e soluzioni in ambito di Migrazione al Cloud, Adozione dell’Intelligenza Artificiale e IoT e servizi specialistici. Inoltre, ricordiamo che propone sul mercato, una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi Fujitsu di cui commercializza in esclusiva l’offerta di soluzioni per progetti sviluppati ad hoc in tutta Italia. I prezzi variano a seconda delle configurazioni dei sistemi e dal Paese.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi notebook LIFEBOOK di Fujitsu? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).