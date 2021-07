SSD Lexar SL210: il supporto esterno veloce e sicuro

Il nuovo SSD LEXAR SL210 è un SSD esterno molto veloce, ma soprattutto sicuro per il back up dei nostri dati da portare sempre con noi

Nital S.p.A., distributore dei prodotti Lexar in Italia, è lieta di presentare il nuovo SSD Lexar SL210. Progettato per coloro che hanno bisogno di portare sempre con sé file, dati, foto e video, ha un design elegante in alluminio anodizzato grigio siderale con una fine finitura sabbiata ed è così sottile e compatto che entra anche in una tasca. Grazie al doppio cavo di cui è dotato (da USB Type-C a Type-C e da USB Type-C a Type-A), è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi per facilitare il flusso di lavoro ed è provvisto di una luce di attività a LED, in modo da sapere quando il trasferimento dei file è completo.

SSD LEXAR SL210: tanta spazio in mobilità

Disponibile nelle capacità di 500GB, 1TB e 2TB, offre elevate prestazioni fino a quattro volte più veloci dei tradizionali dischi rigidi esterni, con velocità fino a 550 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura. Include inoltre una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file più importanti da corruzione, perdita ed eliminazione. È anche possibile creare con facilità un’area nascosta protetta da password in grado di criptare automaticamente i dati. Per la massima tranquillità, poi, i file cancellati dall’area protetta sono eliminati in sicurezza e in via definitiva e non possono essere recuperati.

A differenza delle unità tradizionali, poi, l’SL210 di Lexar non ha parti mobili e la durevole copertura in metallo fornisce un’eccezionale resistenza a temperature rigide, cadute, urti e vibrazioni. L’SSD Lexar SL210 ha inoltre ricevuto il prestigioso “Red Dot Award: Product Design 2021”, uno dei maggiori e più prestigiosi premi del design mondiale promosso dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen tedesco, una delle massime istituzioni in merito. La giuria ha apprezzato in particolar modo il suo stile elegante e minimalista; in movimento, poi, è un aiuto discreto ma indispensabile per chiunque abbia bisogno di un’archiviazione affidabile dei dati.

Il Red Dot Design Award è un premio di altissimo livello nato nel 1955. Per il “Red Dot Award: Product Design 2021” sono state presentate migliaia di candidature provenienti da 60 Paesi differenti; una giuria internazionale composta da esperti del settore ha scelto le migliori valutando aspetti come il grado di innovazione, la funzionalità, l’ergonomia e la durata. Tutti i design di prodotto Lexar sono sottoposti a test e controlli approfonditi nei laboratori di qualità Lexar, strutture con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Principali caratteristiche dell’SSD Lexar SL210:

Elevate prestazioni: velocità in lettura fino a 550 MB/s e 450 MB/s in scrittura

Design compatto ed elegante in alluminio anodizzato con finitura sabbiata – disponibile in grigio siderale

Eccezionale resistenza per gli utenti in movimento: resiste alle vibrazioni e alle temperature rigide

Include una soluzione software di crittografia AES a 256 bit per proteggere i file in modo sicuro

Dispone di una porta USB Type-C (USB-C) e include sia il cavo da USB Type-C a Type-C che un cavo da USB Type-C a USB standard Type-A

Garanzia di tre anni

Prezzo e disponibilità

L’SSD Lexar SL210 sarà disponibile a partire da agosto 2021 al prezzo indicativo al pubblico di 149.90 euro (500GB). Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!