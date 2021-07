Jungle Cruise: il nuovo live action Disney dal 30 luglio su Disney+ con accesso Vip

XX secolo. Frank (Dwayne Johnson), capitano di un piccolo battello viene ingaggiato per accompagnare nei meandri della selvaggia giungla amazzonica due esploratori inglesi, la scienziata Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall). La coppia è alla ricerca di un mitico albero che possiede straordinarie proprietà curative: l’Albero della Vita. La scoperta dell’arbusto potrebbe cambiare il futuro della medicina e salvare le sorti dell’umanità. Il gruppo dovrà però vedersela non solo con i pericoli che la giungla nasconde ma anche con un’altra spedizione rivale tedesca, spietata e senza alcuno scrupolo.

Il live action, inoltre, è ispirato ad una famosa attrazione dei parchi a tema della casa di produzione, come del resto una pellicola che ha dato origine ad uno dei franchise più prolifici ed amati degli ultimi anni, ovvero il primo capitolo della saga Pirati dei Caraibi . Chissà se la Disney non spera, in fondo, di poter replicare il successo.

Jungle Cruise è uno di questi. Il cast di richiamo e l’essere un’avventura potenzialmente adatta a tutta la famiglia lo rendono infatti un candidato ideale per la sala. E così, dopo Crudelia e Black Widow , il live action con protagonisti Emily Blunt e Dwayne Johnson è stato rilasciato il 28 luglio, per poi approdare su Disney+ con accesso Vip il 30 dello stesso mese .

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.