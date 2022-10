Sabrent: tutte le novità del nuovo SSD Rocket 4 Plus-G

Nelle ultime ore sono stati resi noti tutti i dettagli relativi al nuovissimo SSD Rocket 4 Plus-G di Sabrent

La prime informazioni del nuovo SSD Rocket 4 Plus-G sono state finalmente rese pubbliche. Il nuovo SSD di casa Sabrent (clicca qui per visitare il sito dell’azienda) utilizza la tecnologia DirectStorage con il famoso firmware O2.

Dettagli sul nuovo SSD Rocket 4 Plus-G di Sabrent

Sabrent e Phison hanno lavorato a stretto contatto per ottimizzare le prestazioni e ottenere i migliori guadagni possibili. Di seguito, è riportato un grafico che mostra quanto siano impressionanti i nuovi guadagni di prestazioni con il nuovo firmware O2 per le applicazioni DirectStorage. Tra cui, ricordiamo, il gioco e altre applicazioni per workstation come il Deep Learning e la creazione di contenuti.

Jon Coulter @ TweakTown spiega l’importanza di questo grafico.

Il grafico qui sopra è stato ricavato utilizzando il test DirectStorage interno di Phison. Si dice che questo test simuli accuratamente i carichi di lavoro di streaming di texture DirectStorage. Questo test dovrebbe consentirci di valutare la preparazione delle attuali unità SSD per DirectStorage in relazione ai giochi. Il test è molto impegnativo e richiede circa 20 ore per ogni SSD.

Grandi prestazioni e risultati sorprendenti

I risultati sono sorprendenti. Il Rocket 4 Plus-G offre incredibilmente un throughput di streaming delle texture superiore a quello dell’Optane P5800X di Intel. Questo è ciò che si intende quando si parla di lungimiranza. Phison e Sabrent sono i primi a essere pronti per DirectStorage Gaming, quando arriverà nel prossimo futuro.

Pronti nel senso che sono ovviamente in grado di fornire il massimo throughput di lettura casuale QD sostenuto possibile su un’interfaccia PCIe Gen4 x4. Dal grafico pubblicato, si denota che le unità SSD non controllate da Phison hanno un enorme svantaggio, non solo in termini di throughput, ma anche per quanto riguarda le prestazioni di lettura disturbata, indicate dai cali sul grafico.

Buoni propositi per il futuro

Se siete amanti del futuro per quanto riguarda l’hardware, l’ultima unità SSD di Sabrent è assolutamente da tenere d’occhio. DirectStorage è destinato a conquistare il mondo dei videogiochi nel prossimo futuro. L’API (Application Programming Interface) DirectStorage di Microsoft è destinata ad arricchire l’esperienza di gioco introducendo una nuova era di tempi di caricamento rapidi e mondi dettagliati nei giochi per PC. Consentendo agli sviluppatori di utilizzare al meglio la velocità dei dispositivi di archiviazione più recenti.

SSD all’avanguardia

Il nuovo Rocket 4 Plus G è pronto per il decollo. Il suo firmware O2 all’avanguardia aiuta a far decollare l’unità di archiviazione più veloce, sia sul pianeta che fuori, verso vette mai raggiunte prima. Non lasciate che la vostra avventura di gioco sia interrotta o ostacolata da una riproduzione difettosa. Questa è un’unità SSD in grado di tenere il passo con qualsiasi cosa. La resistenza è il nome del gioco e non vi deluderà mai.

La base di qualsiasi sistema operativo è lo storage. L’API DirectStorage è in arrivo e dovete essere pronti a sfruttarla. Microsoft Windows 11 è pronto ad accelerare le prestazioni delle applicazioni e dei giochi per offrire l’esperienza utente più fluida che si possa immaginare. Fortunatamente, il Rocket 4 Plus G è pronto a contribuire a questo obiettivo.

Caratteristiche da TOP per il SSD Rocket 4 Plus-G di Sabrent

La larghezza di banda di oltre 7 GB/s fornita da questa unità è sufficiente a contrastare la visione di qualsiasi sviluppatore. Godetevi il futuro dei giochi open-world senza balbuzie e con una risposta immediata. Godetevi i contenuti multimediali ad alta definizione o createne di vostri, simultaneamente e su una sola unità. Il Rocket 4 Plus G vi copre con fino a 4 TB di spazio e un potenziale illimitato.

Dare equilibrio al vostro sistema. Avete una CPU veloce, una GPU che sfida i limiti e un software presto veloce. Lasciate che il Sabrent Rocket 4 Plus G sia l’ultimo pezzo del puzzle, la pietra miliare della vostra costruzione. Non accontentatevi se non del meglio. Arricchite l’esperienza del vostro PC con O₂. Accendete la vostra passione. Dopo tutto, il prossimo passo avanti è proprio dietro l’angolo.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo SSD Rocket 4 Plus-G di Sebrant ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).