Darkwood e ToeJam & Earl sono ora gratis su Epic Store!

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Darkwood, un inquietante survival horror, e ToeJam & Earl: Back in the Groove!, un roguelike iconico e divertente

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store Darkwood, un inquietante survival horror, e ToeJam & Earl: Back in the Groove!, un roguelike iconico e divertente.

Due titoli molto diversi gratis sull’Epic Store

Darkwood è un survival horror molto inquietante sviluppato dalla software house indipendente Acid Wizard Studio. In questo titolo vestirete i panni di un uomo bloccato all’interno di una misteriosa foresta infestata da creature da incubo che durante la notte escono in cerca di carne fresca. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows Vista CPU Intel Core 2 Duo da 2.8Ghz 4GB di RAM Scheda Video GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 4850 Almeno 6GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU Intel Core i3 6GB di RAM Scheda Video GeForce GTX 660 Almeno 6GB di spazio libero sull’HDD



ToeJam & Earl: Back in the Groove! è un roguelike con come protagonisti ToeJam & Earl, due icone degli anni 90. Questi due personaggi si sono schiantati sulla terra e il vostro compito sarà quello di aiutarli a ritornare nello spazio da soli oppure in cooperativa fino a 4 giocatori. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 CPU Intel Core 2 Quad Q6600 da 2.40GHz / AMD Phenom 9850 Quad Core Processor da 2.5Ghz 6GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce 9800 GT da 1GB / AMD Radeon HD 4870 da 1GB Almeno 3GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU Intel Core 2 Quad Q6600 da 2.40GHz / AMD Phenom 9850 Quad Core Processor da 2.5Ghz 8GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce 9800 GT da 1GB / AMD Radeon HD 4870 da 1GB Almeno 3GB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda i nuovi giochi gratis offerti quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerli alla vostra libreria. Ricordate però che i titoli saranno disponibili gratuitamente solo fino alle 17:00 del 20 ottobre quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarli il prima possibile.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.