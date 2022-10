Recensione Yu degli spettri (Yū Yū Hakusho): Hiei Figure

In questa recensione analizzeremo la nuovissima figure di Hiei Jaganshi da “Yu degli spettri” (Yū Yū Hakusho) , realizzata da ABYstyle Studio

Yu degli spettri (Yū Yū Hakusho) è sicuramente tra i manga più apprezzati creati nei ’90. Dalla matita di Yoshihiro Togashi, infatti, non ricordiamo unicamente quest’opera ma anche la più famosa Hunter x Hunter che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Sebbene siano due opere differenti, però, Togashi riesce sempre ad infilarci personaggi molto particolari, dalla indole sadica. È proprio il caso di Hiei Jaganshi, del quale analizzeremo la figure creata da ABYstyle Studio in questa recensione!

La confezione – Recensione Yu degli spettri: Hiei Figure

Analizziamo la figure – Recensione Yu degli spettri: Hiei Figure

Come potete vedere, oltre alla figure, questa volta, ci viene fornita anche una base espositiva. Non è la classica base in colorazione nera che ABYstyle Studio tende ad includere ma emula un pavimento in mattoni che, per via dell’incredibile forza del personaggio ha ceduto. Questo trasforma la statua quasi in un diorama.

Sebbene sia possibile esporre la figure sulla base e il che arricchisce di non poco l’estetica, potremo anche decidere di poggiare la statuetta sulla nostra libreria da sola dato che si manterrà tranquillamente in piedi. Se con il sostegno arriva ad un’altezza di 15,5cm, senza misura 14,3cm.

Riguardo ai materiali utilizzati, abbiamo come sempre il classico PVC. La statuetta e la base sono caratterizzate da una plastica opaca. L’unica sezione a mutare è la Fiammata del Dragone Nero che lo avvolge, la quale è di un viola translucido. Il materiale è il medesimo utilizzato per le saette intorno alla figure di Midoriya, per intenderci. Il peso complessivo della statua è di 127 grammi con base.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Yu degli spettri: Hiei Figure

Come potete vedere, il viso tranquillo ma spietato di Hiei è contraddistinto da uno sguardo pacato e la presenza del suo Terzo Occhio sotto al ciuffo. Proprio la ciocca di capelli posta sul davanti è bicolore come nell’opera originale. La tuta indossata da Hiei è completamente nera, fuorché la cintura e le parti superiori degli stivali, i quali sono bianchi. Le uniche sezioni in cui le sfumature di colore sono presenti sono la base ed i capelli che tendono a schiarirsi raggiungendo le punte. Avremmo pertanto preferito qualche ombreggiatura in più, magari sulle braccia.

Riguardo alla posa, nulla da dire: è iconica. Hiei si prepara a lanciare la Fiammata del Drago Nero che, prima di colpire l’avversario, gli avvolge corpo e braccio destro. Bellissimo come ABYstyle Studio abbia sviluppato proprio questo componente, con la testa del Drago che punta in alto. Come sempre, apprezziamo molto quando l’azienda inserisce nelle sue statue degli elementi in plastica translucida che danno il meglio sotto una buona illuminazione.

Tiriamo le somme

La nostra recensione della figure di Hiei, da Yu degli spettri (Yū Yū Hakusho) termina qui. Questa è di sicuro la statua realizzata da ABYstyle Studio con la migliore base espositiva che abbiamo avuto il piacere di recensire. Tolta qualche carenza lato painting, grazie alla posa con quella Fiammata mozzafiato, rientra sicuramente tra le migliori figure economiche basate su Yū Yū Hakusho.

Se infatti siete interessati all’acquisto, vi invitiamo a cliccare qui!

Noi ringraziamo come sempre ABYstyle Studio per il supporto e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per altre recensioni su statue, action figure e molto altro!