ROCCAT Kone XP: illuminazione e specifiche top

ROCCAT ha presentato da poco il nuovissimo Kone XP, il nuovo mouse da gaming con prestazioni al top e un’incredibile illuminazione RGB

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach, ha svelato il nuovo mouse da gaming Kone XP. Primo prodotto mai realizzato da ROCCAT, il Kone originale è stato lanciato nel 2007 ed è subito diventato un best-seller grazie soprattutto alla sua ergonomia superiore. Il nuovo Kone XP rappresenta il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo per arrivare a creare un mouse da gaming multi-funzione che possa stabilire nuovi standard nel mercato.

Scopriamo il nuovo ROCCAT Kone XP

Questo nuovo modello migliora ogni aspetto del suo predecessore, grazie ad un’ergonomia meticolosamente perfezionata, all’incredibile illuminazione 3D RGB, al sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI di ROCCAT, e agli incredibilmente veloci Switch Titan Optical. Con 15 tasti e 29 funzioni assegnabili è uno dei mouse maggiormente personalizzabili di sempre.

René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach, ha dichiarato quanto segue:

Abbiamo progettato il Kone XP per renderlo il mouse dalle dimensioni perfette, dotato di una splendida illuminazione 3D RGB, una moltitudine di pulsanti personalizzabili e la nostra tecnologia più recente, in modo che i giocatori PC possano competere al meglio su qualsiasi gioco per PC. Il Kone XP è il successore spirituale del Kone AIMO Remastered che è stato uno dei mouse più venduti in Germania nel 2021. La sua ergonomia e il layout multi-pulsante lo rendono una grande scelta per qualsiasi gioco, ma il comfort del Kone XP e le opzioni di personalizzazione lo rendono un grande mouse ibrido perfetto anche per il lavoro, per fare i compiti, per la creazione di contenuti e tanto altro ancora

Il guscio traslucido del mouse è l’ideale per mostrare l’illuminazione AIMO di ROCCAT, perfetta per sincronizzarsi al meglio con altri dispositivi dotati di AIMO come la tastiera a membrana Magma o la pluri-premiata serie di tastiere Vulcan. Il Kone XP è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 89,99 €, ma sarà disponibile effettivamente solo a partire dal 29 marzo. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!