No Exit, un nuovo thriller su Disney + a partire dal 25 febbraio 2022. Disney + ha distribuito il poster del film ed il trailer con questa data in programmazione. La pellicola è targata 20th Century Studios e diffusa come Hulu Original negli Stati Uniti in esclusiva. A livello internazionale viene distribuito come film originale su Star all’interno di Disney Plus

Si conclude questo mese di Febbraio 2022 con un’ulteriore uscita attesissima, tanto quanto le precedenti: “No Exit”, un nuovo thriller realizzato dai 20th Century Studios, vedrà il suo debutto a partire dal 25 febbraio sulla piattaforma streaming Disney. Gli appassionati del genere, i lettori e gli amanti di film e serie tv, attendono questo nuovo lavoro con tante aspettative. Saremo sicuramente soddisfatti di questa storia a tratti “claustrofobica” ricca di momenti di suspense, brividi e adrenalina.

Una bufera fatale

In No Exit, l’attrice Havana Rose Liu debutta come protagonista nel ruolo di Darby, una ragazza costretta ad intraprendere un viaggio per far fronte ad un’emergenza familiare. Purtroppo, però, sarà bloccata da una bufera di neve e dovrà trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. La situazione sembra essere semplicemente al limite del discomfort, ma tenderà a peggiorare quando Darby scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio. Totalmente inaspettata e pericolosa sarà la lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore.

Il film è Basato sull’omonimo libro di Taylor Adams, romanzo che ha ottenuto un enorme successo dal 2017, tramite il passaparola dei lettori. Diretto da Damien Power e sceneggiato da Andrew Barrer & Gabriel Ferrari. Prodotta dal vincitore del PGA Award Scott Frank, il film è interpretato da Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl, Dale Dickey, Mila Harris e Dennis Haysbert.

Non ci resta che guardare il trailer cliccando qui e vivere questa esperienza da brividi comodamente dal nostro divano!

