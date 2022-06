Prezzi degli MLCC in continua discesa: notizia dalla TrendForce

TrendForce afferma che i prezzi degli MLCC sono in continua discesa. Diminuiranno ulteriormente del 3-6% nel 2022 poiché la domanda continua a indebolirsi

Con il corso della pandemia di COVID-19 in continua evoluzione, la Cina si attiene alla sua “Politica dinamica zero-COVID” ed è stata lenta nel revocare il blocco delle sue città. Soprattutto da quelle recentemente colpite dai focolai della malattia. Pertanto, le industrie manifatturiere delle principali città cinesi stanno affrontando ritardi nella ripresa della normale attività e nel 2022 è emerso un gap produttivo. Per gli ODM elettronici, sarà difficile colmare questo divario di produzione nel 2022.

Inoltre, l’inflazione globale in corso mantiene i prezzi dei beni a un livello molto elevato. L’effetto della pressione inflazionistica è stato particolarmente evidente nella domanda di elettronica di consumo come smartphone, notebook e tablet. Questo, a sua volta, ha un impatto anche sul mercato MLCC in termini di domanda e scorte. Attualmente, il livello di inventario generale è aumentato di oltre 90 giorni per MLCC di tutte le dimensioni. Pertanto, TrendForce (qui per il sito) prevede che i prezzi degli MLCC di consumo scendano ulteriormente del 3-6% in media nel 2022.

Dettagli sui prezzi degli MLCC in continua discesa

D’altra parte, la domanda rimane abbastanza forte in alcuni segmenti applicativi. Come, ad esempio, soluzioni di calcolo ad alte prestazioni (che includono server), apparecchiature di rete, soluzioni di automazione industriale e sistemi di accumulo di energia. Inoltre, gli IDM nel settore dei semiconduttori adegueranno l’allocazione della capacità di produzione poiché il mercato dell’elettronica di consumo continua a subire un rallentamento nel 2022. Di conseguenza, la situazione di offerta insufficiente per alcuni circuiti integrati si attenuerà.

Inoltre, la domanda sarà sostenuta nel segmento di fascia alta del mercato MLCC e in altri segmenti applicativi (ad esempio, elettronica automobilistica e apparecchiature industriali). Tutto sommato, grazie alla domanda relativa all’elettronica automobilistica, ai server, alle apparecchiature di rete, ecc., TrendForce prevede che le spedizioni totali annuali di MLCC aumenteranno del 2% su base annua a circa 2,58 trilioni di pezzi per il 2022.

Diminuzione non solo dei prezzi

Spedizioni e prezzi sono diminuiti per gli MLCC con specifiche di consumo, mentre le quotazioni per gli MLCC con specifiche automobilistiche e industriali sono rimaste stabili. Secondo la ricerca di TrendForce, i prezzi degli MLCC di consumo hanno registrato un calo medio del 5-10% nel periodo dal 2021 al 1Q22. Per stimolare ulteriormente la domanda, i fornitori di MLCC hanno ulteriormente abbassato i prezzi del 3-5% nel 2Q22.

In effetti, il prezzo è sceso al livello del costo del materiale per alcuni MLCC di fascia bassa con specifiche di consumo. Nei precedenti cicli di mercato per gli MLCC, il punto di flessione nella dinamica domanda-offerta tendeva a manifestarsi in seguito a continui aumenti o ribassi sia dei prezzi che delle spedizioni. Ad esempio, i prezzi e le spedizioni hanno seguito una traiettoria al rialzo dal 2020 al 2021. E da ora, i prezzi e le spedizioni sono in calo per due trimestri consecutivi. Guardando al futuro, non ci sarà alcun allentamento della pressione al ribasso, quindi si prevede che le quotazioni per gli MLCC per consumatori registreranno cali del 3-6% durante il 2H22.

MLCC con specifiche industriali

Per quanto riguarda gli MLCC con specifiche industriali per applicazioni di nicchia, la domanda complessiva di questi prodotti aumenterà. Ciò accadrà perché gli acquirenti subiranno un allentamento dell’offerta per alcuni chip semiconduttori. TrendForce prevede attualmente che i prezzi degli MLCC con specifiche industriali registreranno cali più moderati dell’1-2% durante il 2H22 o rimarranno per lo più stabili per il periodo. Per quanto riguarda gli MLCC per autoveicoli, i prezzi e le spedizioni rimarranno stabili perché le offerte di preventivo e le negoziazioni contrattuali sono condotte su base annuale per questa categoria di prodotti.

I fornitori MLCC in Giappone, Corea del Sud e Taiwan espandono le offerte in modo da limitare gli impatti relativi alle fluttuazioni della domanda nel mercato dell’elettronica di consumo. I fornitori giapponesi di MLCC Murata e TDK ora controllano quasi l’80% della quota di mercato degli MLCC automobilistici. Oltre ad aumentare la capacità di produzione per le offerte automobilistiche, questi due fornitori stanno anche rafforzando l’offerta di servizi per varie applicazioni correlate. Nei campi dei sistemi di propulsione automobilistica e degli ADAS, Murata e TDK hanno iniziato a fornire soluzioni e servizi per moduli sensori di immagine, moduli di assistenza al parcheggio intelligente (IPA), ecc.

Aumento di produzione da Samsung eYAGEO

La Samsung della Corea del Sud ha completato con successo il processo di qualificazione per le sue offerte automobilistiche quest’anno. Passando al 3Q22, Samsung aumenterà gradualmente la capacità di produzione per le offerte automobilistiche nel suo stabilimento di Tianjin. Per quanto riguarda YAGEO (qui per maggiori info) di Taiwan, le nuove linee di produzione nella sua base a Kaohsiung dovrebbero iniziare la produzione pilota nel 4Q22. Gran parte della capacità di produzione aggiuntiva che YAGEO assumerà riguarda MLCC ad alta tensione e MLCC automobilistici di grandi dimensioni da 22u (ad esempio, i prodotti 0805 e 1210). Le nuove linee di produzione lo faranno entrare nella fase di produzione di massa verso la fine del 1Q23. Con la capacità di produzione totale iniziale che raggiunge gli 8-10 miliardi di pezzi al mese. YAGEO sta inoltre diversificando i suoi servizi e soluzioni per espandersi in segmenti applicativi di fascia alta come tecnologie militari, apparecchiature di rete, elettronica automobilistica, dispositivi medici, ecc.

La ripresa dopo il COVID-19

L’ultima indagine di TrendForce sui blocchi COVID-19 in Cina rileva che le industrie manifatturiere residenti nella parte orientale del paese stanno iniziando a riprendersi. Guardando in particolare a Shanghai, il trasporto di merci fuori dai suoi porti marittimi e aeroporti sta gradualmente tornando alla normalità. Pertanto, i siti di produzione degli ODM che si trovano all’interno della regione potranno aumentare nuovamente le spedizioni di prodotti finiti.

Inoltre, il problema della mancata corrispondenza dei componenti si attenuerà in modo significativo poiché il sistema logistico, nel complesso, sta tornando al normale funzionamento. Il miglioramento della logistica darà quindi slancio alla crescita nelle spedizioni di prodotti finiti nel 3Q22. D’altra parte, diverse variabili importanti influenzeranno il mercato MLCC. Questi includono le tensioni geopolitiche, il mantenimento della politica zero-COVID da parte del governo cinese e la possibilità che l’inflazione si trasformi in stagflazione.

E voi cosa ne pensate di questo fattore prezzi degli MLCC in continua discesa? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).