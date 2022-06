Nuovo NAS T6-423 con TOS 5: novità da TerraMaster

L‘azienda TerraMaster lancia il nuovo NAS T6-423 professionale con il sistema operativo TOS 5

TerraMaster (per maggiori informazioni clicca qui), è un marchio professionale specializzato nella fornitura di prodotti di archiviazione innovativi per la casa, le aziende e per le imprese. L’azienda ha presentato il NAS tower a 6 bay T6-423 come l’ultima aggiunta ai prodotti della serie TX-423 introdotta all’inizio di quest’anno. Il T6-423 è una soluzione di archiviazione professionale conveniente per le piccole e medie imprese senza la necessità di un montaggio su rack. Il T6-423 può essere configurato e integrato con facilità nelle soluzioni di archiviazione esistenti.Con il lancio del NAS professionale T6-423 a 6 bay, TerraMaster annuncia anche la disponibilità mondiale del nuovo sistema operativo TOS 5. Il TerraMaster T6-423 supporta il nuovo sistema operativo TOS 5.

Dettagli tecnici del nuovo NAS T6-423 con TOS 5

Prestazioni eccellenti con una facile espansione. Il TerraMaster T6-423 è dotato di un processore quad-core Intel N5105/N5095 da 2,00 GHz (2,90 GHz max. turbo). Inoltre, possiede una memoria DDR4 da 4 GB, aggiornabile fino a 32 GB di dual-channel (2×16 GB ). Ha anche uno slot M.2 per SSD NVMe per abilitare l’accelerazione della cache SSD per aumentare le prestazioni.

TerraMaster T6-423 racchiude due interfacce da 2,5 GbE che supportano l’aggregazione dei collegamenti. La velocità di trasmissione può raggiungere fino a 283 MB/s con sei unità disco rigido Seagate IronWolf da 18 TB in RAID 0. Link Aggregation fornisce una larghezza di banda di rete fino a 5 Gbps.

Nuovo sistema operativo TOS 5

T6-423, supporta il nuovo e migliorato sistema operativo TOS 5. Tra le nuove funzionalità, troviamo la modalità di isolamento del sistema. L’esclusiva modalità di isolamento di sicurezza TOS 5 di TerraMaster isola completamente il dispositivo TNAS dalla rete esterna attraverso l’isolamento della rete, la firma digitale e la restrizione del formato dei file. Inoltre, è presente un supporto del file system WORM. il quale fornisce una protezione dei dati fino a 70 anni, perfetta per i dati sensibili. TOS 5 offre anche una soluzione di backup semplice e unificata. Tutte le opzioni di backup sono ora in un unico portale.

TerraSync realizza la sincronizzazione dei dati tra più utenti e più dispositivi. Crea un’efficiente condivisione dei dati rendendo le collaborazioni più facili e veloci. In più, per adattarsi a TOS 5, TerraMaster lancia anche TNAS Mobile 5 con un’interfaccia utente ottimizzata e nuove funzionalità. TNAS Mobile 5 semplifica l’accesso remoto e la gestione del tuo TNAS.

Prezzo e disponibilità

Il TerraMaster T6-423 con sistema operativo TOS 5, è ora disponibile in Amazon, Amazon UK e Amazon DE. Il prezzo di aggira intorno ai 699,99 dollari.

