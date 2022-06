Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: ecco il primo trailer del remake

Un prezzo tutt’altro che caro per la libertà di rigiocare la storia di Zack: ecco il trailer di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Chiunque lo abbia giocato su PSP nel 2007 avrà riconosciuto quanto Crisis Core Final Fantasy VII fosse un prototipo del remake della storia di Cloud, e ora il cerchio si chiude a sua volta con un altro remake, Reunion, di cui abbiamo già un trailer. Il senso di completezza è reso tangibile da un’interfaccia che ricalca le funzioni della sua controparte originale, mantenendo però lo stile che ha accompagnato più recentemente Cloud e soci sulle piattaforme di Sony. Naturalmente, possiamo aspettarci dalla storia di Zack Fair tutti gli upgrade che ne derivano, compresi l’aspetto grafico e, ovviamente, il framerate.

Un trailer che si conclude con una ventata d’aria fresca, quello di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Nella fattispecie, da Crisis Core Final Fantasy VII Reunion possiamo aspettarci dei modelli 3D tirati a lucido e, a giudicare dal trailer, nuovi arrangiamenti musicali e sessanta frame al secondo. Il gameplay ricalca fedelmente quanto visto su PSP anni fa: prenderemo le redini di Zack, mentore di Cloud, in un gioco di ruolo d’azione in cui la gestione di attacchi, abilità e strumenti avviene in tempo reale. Resta ancora da vedere se il sistema Digital Mind Wave (DMW), che fonde i nostri parametri in battaglia ad una meccanica di slot machine puramente casuale per gestire limit break, aumenti di livello ed evocazioni, riceverà una (doverosa) messa a punto.

In quanto a ciò che resta da sentire, oltre al turnover di doppiatori visto nel remake, è se la colonna sonora marcatamente rock e dalla chiara influenza occidentale manterrà la medesima verve che ha reso l’originale tanto amato. Per quanto invece riguarda il finale, ci limitiamo a dire che gli stralci presenti nel trailer evitano volutamente di specificare se si tratta della continuità originale o di quella del remake di FF7. La notizia più sostanziosa, però, il trailer ce la dà concludendosi. A differenza del guinzaglio azzurro visto in Final Fantasy VII Rebirth, in questo caso non manca nessuno: il gioco ci attende questo inverno su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch!

Ora sta a voi dirci la vostra: proteggerete il vostro onore come parte di SOLDIER? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.