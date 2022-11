Previsioni poco rosee per il mercato delle CPU del 2023

Si prevede un 2023 gelido per il mercato delle CPU: niente processori Zen4 X3D a 12 o 16 core e niente Meteor Lake fino al 2024

ECSM_Official è una fonte molto affidabile, soprattutto sulle notizie relative alle CPU ed alle piattaforme. Quest’oggi ha fatto alcune nuove previsioni sulle tempistiche di rilascio dei prossimi processori desktop e su come il 2023 potrebbe svolgersi per Intel e AMD. Il 2022 è finito e non è previsto il lancio di nuovi processori desktop da parte di nessuno dei due marchi.

Intel (qui per maggiori info) dovrebbe completare la famiglia di processori desktop Core di 13a generazione “Raptor Lake” nel primo trimestre del 2023. Con l’aggiunta di SKU “bloccate” non K che coprono tutte e quattro le estensioni del marchio (i3/i5/i7/i9). Oltre a questi, Intel dovrebbe lanciare la sua nuova ammiraglia, il Core i9-13900KS, con frequenze di boost che raggiungeranno i 6 GHz. Ciò nel tentativo di allontanare la minaccia di “Zen 4” con 3D Vertical Cache. Una tecnologia che ha portato le prestazioni di gioco di “Zen 3” ad eguagliare quelle di “Alder Lake”.

Dettagli sul mercato delle CPU nel 2023

Il lancio dei processori i9-13900KS e AMD Ryzen 7000X3D è previsto per la metà di H1-2023 (Marzo-Aprile). AMD dovrebbe lanciare solo SKU a 6-core/12-thread e 8-core/16-thread con la tecnologia di cache 3DV. Si tratterebbe di pacchetti single-CCD. Non si sa nulla di quelli dual-CCD con 12 o 16 core, quindi un Ryzen 9 7950X3D non è all’orizzonte.

AMD dovrebbe debuttare con il chipset A620 per schede madri entry-level nel secondo trimestre del 2023. Secondo quanto riferito, questo chipset non ha la possibilità di overclock della CPU, dovrebbe mancare di PCIe Gen 5 e limitare la velocità della memoria a DDR5-4800. Intel dovrebbe aggiornare la sua linea di processori Core di 13a generazione con nuove SKU nel terzo trimestre del 2023. Per il momento, tutto ciò che si sa di questi processori “Raptor Lake Refresh” è che avranno un incremento di velocità di 100-200 MHz rispetto alle SKU Core di 13a generazione esistenti. Ciò significa anche che la piattaforma LGA1700 e “Raptor Lake” saranno il punto di riferimento di Intel per tutto il 2023. Mentre la 14a generazione “Meteor Lake” non verrà lanciata prima del 2024.

In attesa del 2024 per i “tempi migliori”

Mentre “Meteor Lake” dominerà la linea di processori mobili di Intel, avrà una presenza limitata sul lato desktop, a causa del suo numero di core di 6P+16E. Nonostante l’aumento dell’IPC sia sui core P che sui core E-. Questi processori, tuttavia, faranno il loro debutto sulla piattaforma Socket LGA1851 di nuova generazione. Nel 2024 Intel lancerà i processori “Meteor Lake” e “Arrow Lake” di 15a generazione. Il SoC “Arrow Lake” riporterà i core-count ai noti 8P+16E, con un aumento dell’IPC almeno per i core P, rispetto a quelli di “Meteor Lake”. In sintesi, il 2023 sarà un anno tiepido per il lancio di nuovi processori/piattaforme, soprattutto a causa della flessione del settore dei PC. Intel e AMD vorranno fare scommesse meno rischiose.

