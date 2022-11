1923, Harrison Ford e Helen Mirren nel trailer del prequel di Yellowstone

Il prequel di Yellowstone, 1923, si mostra con un trailer che svela i due attori protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren

Una delle serie più attese della nuova piattaforma streaming Paramount Plus è senza ombra di dubbio 1923, spinoff di Yellowstone ambientato prima della famosa serie con protagonista Kevin Costner. Nella produzione madre abbiamo visto John Dutton proteggere il suo ranch dagli attacchi di imprenditori spietati e indiani minacciosi, mentre va avanti la costruzione del famoso Parco Nazionale di Yellowstone. In questa serie prequel si torna indietro agli anni ’20, con la famiglia Dutton intenta ad affrontare gli anni della grande Depressione e del proibizionismo.

Nei panni dei protagonisti ci saranno due star sensazionali come Harrison Ford e Helen Mirren, pronti a interpretare i ruoli di Jacob e Cara. Insieme a loro, nel cast della serie figurano: Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn. 1923 debutterà il 18 dicembre su Paramount Plus e sarà composta da due stagioni da otto episodi ciascuna. Di seguito il trailer della serie:

Non solo 1923: gli altri spinoff di Yellowstone

1923 amplierà l’universo narrativo legato alla serie tv Yellowstone e sarà il secondo spinoff della serie dopo 1883, prima serie prequel uscita lo scorso inverno e ambientata, come si evince dal titolo, alla fine dell’Ottocento. Presto vedrà la luca anche un terzo spinoff di Yellowstone, 6666, che invece a differenza degli altri segue le vicende della serie madre ed è ambientato nel Texas odierno.

Ora è il tempo di 1923, progetto la cui ambizione è ben testimoniata dalla presenza di due star di assoluto livello come Harrison Ford e Helen Mirren, due attori che non hanno certo bisogno di presentazioni. In attesa, dunque, di vedere la nuovissima serie di Paramount Plus, la piattaforma streaming ha condiviso le prime immagini della famiglia Dutton nelle sue nuove avventure negli anni ’20.

