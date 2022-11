Horizon Call of the Mountain: in arrivo a febbraio 2023

Il 2022 è quasi agli sgoccioli, ma già si pensa ai titoli del prossimo anno con Horizon Call of the Mountain per il nuovo visore di Sony

Sembra che il braccio di ferro tra Sony e Nintendo vedrà uno scontro particolarmente duro il prossimo anno. Sony ha annunciato Horizon Call of the Mountain per il PlayStation VR2 mentre i fan della Grande N attendono con impazienza The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Chi avrà la meglio? Beh, vediamo un po’ cosa bolle in pentola in casa Sony!

Horizon Call of the Mountain: fate largo a Ryas

Il nuovo visore di Sony dovrebbe arrivare dunque il prossimo anno e sembra che Horizon Call of the Mountain sarà uno dei 20 titoli disponibili già dal suo lancio (incluso No Man’s Sky). La nuova fatica di Guerrilla Games sembra dunque presentare già molte novità come riportato nel tweet che vi lasciamo qui sotto.

Guerrilla Games ha poi confermato che, nel corso di questa settimana, dovrebbe “sbottonarsi” un po’ di più sui dettagli, ma per intanto sappiate che qui si vedranno le gesta di Ryas, ex Shadow Carja, che indaga su una nuova minaccia meccanica. Naturalmente comparirà anche la prode Aloy, protagonista indiscussa di Zero Dawn e Forbidden West, con la quale si potrà interagire!

Ready to step into the world of Horizon?

Keep your eyes on our channels this week for more news regarding Horizon Call of the Mountain, the upcoming VR adventure from Guerrilla and @FirespriteGames! pic.twitter.com/nQMNZUJ3J7 — Guerrilla (@Guerrilla) November 14, 2022

L’uscita di questo titolo, 22 febbraio 2023 quindi segnatevelo sul calendario, verrà dunque accompagnata dal PlayStation VR2. Se per il momento non riuscite proprio a resistere allora vi ricordiamo che c’è già un bundle con auricolari e codice download per il titolo in pre – ordine, a partire dalla fine del mese, per circa 600 dollari.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere questo nuovo gioco firmato da Guerrilla Games, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!