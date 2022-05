Philips: i monitor saranno presenti a ISE 2022

Philips conferma la propria presenza all’ISE 2022 di Barcellona, con i propri monitor. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo la recente notizia in merito alla partnership con Team Vitality, ora la nota azienda Philips annuncia la presenza dei propri monitor in occasione dell’ISE 2022, la grande fiera che si terrà a Barcellona dal 10 al 13 maggio. L’azienda si riconferma così una delle realtà leader del settore, e con i suoi ben 64 monitor certificati TCO generazione 9, continua la propria politica green, con una grande attenzione per la sostenibilità l’impatto ambientale.

I monitor di Philips presenti all’ISE 2022

La presenza di Philips all’ISE 2022 permetterà ai visitatori di scoprire e sperimentare gli ultimi monitor che l’azienda ha progettato a supporto delle principali verticali di mercato. Secondo quanto dichiarato, fra i diversi prodotti esposti allo stand della fiera, sarà possibile provare il Philips 242B1TC. Trattasi di un pannello touch-screen della misura di 23,8″, compatibile con Windows 10 e diverse versioni Android e Linux. Pensato appositamente per l’ambito scolastico ed educativo, il monitor offre fluidità e reattività del tocco, grazie alla quale è possibile l’utilizzo, in maniera naturale, di diverse applicazioni educative.

Philips inoltre decide di abbracciare pienamente la flessibilità offerta dal docking USB-C, applicato in maniera facile, mediante l’utilizzo di un unico connettore, grazie al quale, secondo quanto dichiarato dall’azienda, sarà possibile trasferire dati rapidamente ed in maniera sicura, nonché ricaricare notebook ed interagire con altre periferiche. Coloro che decideranno di far visita allo spazio dedicato a Philips, recandosi allo stand 3Q600, nel padiglione 3 della fiera, potranno scoprire fra le altre cose anche i seguenti quattro modelli di monitor: il 276B1JH piatto da 27″, il 346E2CUAE curvo da 34″ , il 346P1CRH curvo da 34″, ed infine il 279C9 da 27″, quest’ultimo insigne del iF Design Award e premiato nel 2020 con il Red Dot.

E voi cosa ne pensate? Siete in attesa dell’imminente fiera di Barcellona? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo della tecnologia. Se siete appassionati di videogame e volete acquistare dei titoli a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.