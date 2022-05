Philips Monitors e Team Vitality continuano la collaborazione. Il Brand ha difatti annunciato l’estensione per includere le squadre di LOL

Philips Monitors annuncia l’estensione della propria partnership internazionale con Team Vitality, l’organizzazione esports attiva a livello globale. La partnership, che in precedenza copriva la squadra FIFA di Team Vitality, è stata consolidata per includere le sue squadre di League of Legends che competono sia nel League of Legends European Championship (LEC) che nella Ligue Française League Of Legends (LFL). Come parte della sua nuova strategia, aprendosi ulteriormente al PC gaming oltre che al gioco su console, Philips Monitors beneficerà dell’esperienza degli atleti del Team Vitality per la ricerca e lo sviluppo, con l’obiettivo di costruire i migliori monitor per i gamer. Philips Monitors fornirà display nelle strutture di allenamento all’avanguardia del Team Vitality sia a Berlino che allo Stade de France.

Le parole di Nicolas Maurer, CEO del Team Vitality;

Fornire ai nostri giocatori i migliori dispositivi per aiutarli a esibirsi al massimo livello è sempre stata una priorità assoluta per noi, quindi è fantastico essere in grado di estendere la nostra partnership con un fornitore così affidabile come Philips Monitors. È anche una testimonianza di ciò che stiamo realizzando al Team Vitality per essere in grado di far crescere le nostre partnership esistenti

Il gruppo Philips Monitors annuncia la partnership con Team Vitality

L’impegno pluriennale di Philips Monitors vedrà dotare gli atleti di classe mondiale del Team Vitality, tra cui l’otto volte vincitore del LEC e finalista del campionato mondiale 2019 Luka “Perkz” Perković e il vincitore del LEC 2021 Matyáš “Carzzy” Orság, dei suoi monitor top di gamma. Riceveranno anche il posizionamento del logo sulle maglie di entrambe le squadre di League of Legends e FIFA durante la partecipazione ai più grandi tornei europei di esports.

Come parte della sua nuova strategia, aprendosi ulteriormente al PC gaming oltre che al gioco su console, Philips Monitors beneficerà dell’esperienza degli atleti del Team Vitality per la ricerca e lo sviluppo, con l’obiettivo di costruire i migliori monitor per i gamer. Philips Monitors fornirà display nelle strutture di allenamento all’avanguardia del Team Vitality sia a Berlino che allo Stade de France. Vi lasciamo le parole di Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead e Senior Brand Manager EU di Philips Monitors & IT Accessories;

È stato incredibile supportare la squadra FIFA e la struttura V.Hive con i monitor gaming per console Philips Momentum, creando così un miglior ambiente di allenamento. Siamo entusiasti che quest’anno la nostra partnership stia crescendo, includendo anche i nostri monitor da PC gaming e le squadre di League of Legends. Philips Monitor sta salendo di livello, con importanti novità e tecnologie aggiornate, e la nostra partnership con Team Vitality ci aiuterà a dare ai giocatori le migliori soluzioni di display

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.