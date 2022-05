Leggende Pokémon Arceus: arriva la sua versione LEGO

Leggende Pokémon: Arceus, l’ultimo videogioco della serie per la famiglia di console Nintendo Switch, ha deciso di celebrare il suo successo in versione LEGO

Leggende Pokémon: Arceus, che continua a spopolare ad oltre tre mesi dal suo lancio ufficiale a fine gennaio, ha deciso di celebrare il suo successo portando il mondo dei mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri nel mondo LEGO. Ma andiamo avanti con ordine!

Leggende Pokémon Arceus: catturali, cioè, costruiscili tutti!

Per celebrare il successo di questa nuova ed incredibile avventura (che abbiamo già analizzato a fondo qui), OrangeTeam LUG, community italiana riconosciuta ufficialmente da LEGO, ha ideato dei modelli speciali realizzati con gli iconici mattoncini, che ricreano nel mondo reale gli “strumenti del mestiere” dell’Allenatore presenti nel videogame: dalla Ghicocca a tutte le varie Ball (incluse Mega ed Ultra), ma non è certo finita qui!

Chiunque, infatti, potrà divertirsi a creare in prima persona l’inimitabile “sfera” in mattoncini LEGO (che hanno recentemente esplorato anche l’universo di Star Wars) grazie al dettagliato manuale di costruzione disponibile sul sito di OrangeTeam LUG. Il montaggio del modello richiede poco più di un’ora, con l’impiego di circa 400 mattoncini: una sfida ideale per i fan di tutte le età, tra una cattura e l’altra nella regione di Hisui, e un modo innovativo per portare sempre con sé la propria passione, anche al di fuori del videogioco.

Leggende Pokémon: Arceus rappresenta una vera e propria rivoluzione per la saga e tutte le singole novità che presenta ai giocatori lo rendono un’esperienza di gioco altamente innovativa. Tra queste, spicca sicuramente il nuovo sistema di cattura.

