LG: presentato il monitor gaming UltraGear OLED “League of legends”

L‘azienda LG nelle ultime ore ha presentato il suo nuovo monitor da gaming UltraGear OLED in edizione limitata “League of legends”

LG Electronics ha annunciato una versione limitata del suo monitor gaming LG UltraGear OLED, denominata modello 27GR95QL. La linea è dedicata agli appassionati di League of Legends. Questa edizione speciale sarà disponibile in vari paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Arabia Saudita e Corea del Sud, in esclusiva sugli store online ufficiali di LG. Il monitor offre un display OLED da 27 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il che promette un’esperienza di gioco coinvolgente.

È stato personalizzato con elementi a tema League of Legends, inclusi dettagli grafici e menu a schermo ispirati al gioco, sviluppati con il contributo dei fan. Il monitor UltraGear OLED di LG è noto per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente ed è progettato appositamente per i gamer. Questo modello da 27 pollici vanta una frequenza di aggiornamento elevata; inoltre possiede un tempo di risposta estremamente rapido di soli 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG). La risoluzione QHD (2560 x 1440) e il supporto HDR10 garantiscono colori vividi, dettagli nitidi e un elevato contrasto. Con una copertura del 98,5% della gamma cromatica DCI-P3.

Dettagli sul nuovo LG monitor da gaming UltraGear OLED in edizione limitata “League of legends”

Il design del monitor si ispira al mondo di League of Legends, con icone e immagini del gioco integrate nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna del monitor. Le grafiche familiari del gioco sono visibili sul retro del monitor e sulla parte anteriore del supporto. I menu delle opzioni e delle impostazioni includono il logo del gioco e elementi grafici correlati all’universo di League of Legends.

LG e Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends, hanno collaborato per supportare gli esports a livello internazionale. LG è diventata Official Display Partner del Campionato Europeo di League of Legends (LEC); ed ha fornito monitor gaming UltraGear alle squadre professionistiche, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema degli esports. Il monitor gaming LG UltraGear OLED in edizione limitata dedicato a League of Legends sarà preordinabile in Italia su LG Online Shop a partire dal 18 ottobre. Includerà tre skin code di celebri campioni di League of Legends per coloro che lo acquisteranno in preordine.

