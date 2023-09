iRocks: presentata la tastiera meccanica K74M con retroilluminazione

L‘azienda iRocks ha lanciato la sua nuova tastiera meccanica K74M con retroilluminazione e tasti a sostituzione rapida

iRocks, produttore di periferiche per PC di Taiwan, ha presentato la nuovissima tastiera meccanica K74M; con retroilluminazione bianca, keycaps in PBT, piastra in alluminio e interruttori a sostituzione rapida. K74M è stata meticolosamente progettata per offrire stile e praticità sia per il gioco che per le attività professionali.

Nel corso di diversi anni, iRocks ha dedicato innumerevoli ore ai test, alla raccolta di feedback e allo sviluppo. Questo impegno costante ha permesso a K74M di collaborare efficacemente con dattilografi e giocatori, garantendo un’esperienza di digitazione estremamente soddisfacente.

Tastiera meccanica iRocks K74: design dei tasti in PBT e dei tasti flottanti

Un set preinstallato di keycaps in PBT supera i normali keycaps in ABS per quanto riguarda l’usura della superficie e migliora notevolmente la durata dei tasti. I copritasti sono realizzati con tecnologia a doppia iniezione per evitare che le scritte retroilluminate si sbiadiscano. Grazie al design dei tasti flottanti e alla placcatura in alluminio, la K74M facilita la pulizia e la manutenzione della tastiera dopo anni di utilizzo. Potrete personalizzare la vostra esperienza di digitazione senza bisogno di saldature.

K74M è dotato di prese Gateron sostituibili a caldo per interruttori meccanici, compatibili con interruttori meccanici di tipo MX a 3 e 5 pin. Gli interruttori Gateron preinstallati sono in grado di sopportare fino a 50 milioni di battute; con un alloggiamento trasparente che consente alla retroilluminazione bianca di trasparire uniformemente attraverso le legende traslucide dei tasti.

Caratteristiche tecniche

Inoltre K74M è dotato di un cavo staccabile e può essere collegato con un cavo da USB-A a USB-C o da USB-C a C. Il microcontrollore ad alta velocità all’interno del K74M consente una risposta rapida alla pressione dei tasti e la funzione N-key rollover. La rotella del K74M è dotata di modalità commutabili ed è pienamente compatibile con i PC Windows 10 e 11. Con la modalità Smart Wheel in Windows 10 e 11, è possibile personalizzare la rotella in base alle proprie esigenze: volume, scorrimento, zoom, regolazione del pennello, editing video, controllo multimediale e altro ancora. Per garantire una sensazione di digitazione e un suono eccellenti, il K74M implementa un cuscinetto fonoassorbente; questo è posto negli spazi tra la piastra e il PCB e una schiuma di dimensioni adeguate per la parte inferiore del case.

I componenti lavorano insieme per trasformare ogni clic in una piacevole sensazione di digitazione. Gli stabilizzatori per la barra spaziatrice e i modificatori del K74M sono regolati e lubrificati per garantire una scorrevolezza costante e una minore pressione dei tasti. Oltre ai tasti di scelta rapida hardware, la K74M supporta il configuratore software, che offre un’interfaccia di controllo intuitiva per la tastiera; dalla retroilluminazione ai tasti macro e altro ancora. La configurazione può anche essere salvata nella memoria interna della tastiera per una maggiore comodità in movimento.

Prezzi e disponibilità della tastiera meccanica K74M di iRocks

La tastiera iRocks K74M è disponibile nei colori nero o bianco presso i rivenditori e i distributori online autorizzati. Negli Stati Uniti la tastiera è disponibile su Amazon al prezzo di 74,99 dollari.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova tastiera meccanica K74M di iRocks ?