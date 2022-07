FIFA 23: annunciato il ritorno della Juventus sui campi digitali

Electronic Arts si disfa del fittizio Piemonte Calcio e torna in affari con la Juventus: con FIFA 23 l’accordo di licenza chiude col botto

Dal 2019, Juventus ha firmato un accordo di esclusività con Konami per eFootball PES 2020, ma a sorpresa EA Sports ha riallacciato i rapporti con la squadra per FIFA 23. La precedente partnership è venuta a mancare, e infatti nei precedenti episodi (20, 21, 22) al posto della Vecchia Signora abbiamo visto un più legalmente sicuro “Piemonte Calcio”. Ciò significa dunque che la squadra, con tanto di Allianz Stadium torinese, farà il suo ritorno trionfale nei campi di EA Sports. Possiamo finalmente tornare a dire “It’s in the game”, una volta tanto, e chiaramente l’entusiasmo non manca per entrambe le parti coinvolte.

La Juventus torna in campo con FIFA 23

Stando ad Electronic Arts, l’accordo con Juventus è “una partnership pluriennale esclusiva” che si estenderà ben oltre FIFA 23. L’ex giocatore Claudio Marchisio sarà aggiunto al gioco in veste di FUT Hero, mentre quello attuale Dušan Vlahović farà da “ambasciatore” per il gioco. Non si sa ancora cosa ciò comporti per l’eFootball di Konami, dal momento che la squadra piemontese è al momento uno dei partner principali. Siccome la risposta calcistica del publisher nipponico è ormai un titolo free-to-play, Electronic Arts potrebbe non avere più tra le mani un’esclusività tanto letterale quanto in passato.

“Siamo entusiasti di riaffermare il nostro impegno con il calcio italiano con questo sodalizio esclusivo”, ha dichiarato il vicepresidente del brand per conto di EA David Jackson. “Questa squadra fenomenale significa molto per noi e per i fan, e permetterà ad EA Sports di continuare a darci l’esperienza calcistica più autentica ed inclusiva di sempre”. Parlare di “sempre” lascia però un po’ il tempo che trova, essendo FIFA 23 l’ultimo titolo a vantare la licenza calcistica. A maggio, Electronic Arts ha annunciato EA Sports FC Series, e lo stesso giorno il presidente di FIFA Gianni Infantino ha svelato di voler lanciare un gioco rivale con la licenza. Infantino ha parlato di un ruolo vitale per la licenza in fatto di credibilità, implicando un divorzio molto amaro.

