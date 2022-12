InWin: presentato il nuovo Chopin Mini-ITX MAX

InWin aggiunge Chopin MAX alla linea di prodotti Chopin Mini-ITX Chassis. Materiali di alta qualità ed eccellente flusso d’aria si uniscono a un maggiore supporto del sistema

InWin annuncia il suo nuovo chassis (qui per maggiori info) per PC mini-ITX Chopin MAX. Questo offre una maggiore compatibilità dei componenti e un maggiore potenziale di raffreddamento. Così da fornire agli utenti configurazioni con fattore di forma ridotto più potenti che mai in uno chassis in alluminio spazzolato dal design accattivante che si addice con orgoglio a qualsiasi scrivania o arredamento.

Dettagli sui nuovi Chopin Mini-ITX MAX di InWin

Ora con il 25% di spazio in più per il dissipatore di calore (fino a 54 mm)! Chopin MAX supporta i dispositivi di raffreddamento della CPU AMD e Intel sulle rispettive piattaforme più recenti. Il pannello in rete perforata recentemente riprogettato aumenta la superficie di ventilazione per migliorare la velocità di dissipazione del calore. Un alimentatore 80 PLUS Gold da 200 W incluso offre un’eccellente efficienza energetica e un rumore minimo.

L’I/O del pannello frontale è ora dotato di una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C in grado di fornire prestazioni a 20 Gbps, che è quattro volte più veloce rispetto allo standard USB 3.0. Nonostante le sue dimensioni ridotte, Chopin MAX supporta due SSD da 2,5 pollici situati su una piastra di installazione di facile utilizzo. C’è anche l’accessibilità diretta alla parte posteriore del vassoio della scheda madre, dove alcuni design di schede mini-ITX offrono una porta SSD M.2 aggiuntiva.

Colori disponibili

Disponibile in grigio titanio, nero e argento, un unico pezzo senza cuciture di alluminio spesso 4 mm è piegato e sagomato attorno ai tre bordi laterali. Mentre una striscia I/O personalizzabile può aggiungere un bagliore personale unico o mostrare sinergia con un colore del marchio aziendale.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo case Chopin Mini-ITX MAX di InWin ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).