Marvel’s Spider-Man 2: confermata l’uscita nel 2023

Tra i giochi più del prossimo anno c’è ovviamente Marvel’s Spider-Man 2 la cui uscita è stata confermata ufficialmente dalla Insomniac Games

Finalmente tutti gli appassionati della Marvel, oltre che dei videogiochi naturalmente, potranno tornare ad impersonare il caro vecchio Peter Parker. Il prossimo anno, infatti, sarà segnato dall’uscita del tanto atteso Marvel’s Spider-Man 2, ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Marvel’s Spider-Man 2: l’uscita è fissata per il prossimo autunno

Dopo la recente apparizione del suddetto titolo sul PlayStation Store inglese, ne abbiamo già parlato qui, Sony ed Insomniac Games hanno confermato l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 che sarà tra settembre e novembre 2023. A tal proposito Insomniac Games, lo stesso team dietro ad eccellenti titoli come Spyro e Ratchet & Clank, ha ricordato come lo sviluppo sta procedendo esattamente come previsto ed è per questo motivo che hanno ristretto la finestra di lancio.

A questo punto l’unica cosa da fare è aspettare che Sony ed Insomniac colgano la palla al balzo in questi mesi per mostrare qualche trailer, gameplay o contenuto del gioco del buon vecchio “spara ragnatele”, da non dimenticare che sarà un’esclusiva per PS5, che abbiamo già trattato nel capitolo dedicato al giovane Miles Morales.

Il 2023 sarà dunque davvero un buon anno per i videogiochi targati Sony visto che, con il tanto agognato PSVR2, arriveranno anche altri titoli come Horizon Call of the Mountain. Inoltre non bisogna assolutamente tralasciare che il prossimo anno sarà segnato anche dal seguito di BOTW, dal punto di vista Nintendo, ovvero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Chi la spunterà? Stiamo a vedere!

Comunque sia, mentre aspettiamo pazientemente l’autunno venturo, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!