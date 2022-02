InWin: presentato il nuovo case Nebula N127

InWin ha da poco presentato il suo nuovissimo mid tower case Nebula N127, caratterizzato da tante “stelle scintillanti”. Scopriamolo insieme

Da oltre 30 anni, InWin si impegna a produrre meraviglie tecniche innovative e di qualità che tutti possono sperimentare. Proprio in questo senso, a dicembre la società aveva rivelato al mondo il case Nebula N515 e i sistemi di raffreddamento AIO Nebula NR24 / 36. Oggi la società ha invece presentato il nuovo InWin Nebula N127, un case a dir poco “stellare”. Andiamo a conoscere questo nuovo arrivato in famiglia.

Ecco il nuovo case mid tower InWin Nebula N127

L’N127 è progettato per i costruttori che preferiscono build ATX, mATX o mini-ITX e sono alla ricerca di uno chassis robusto e di alta qualità che mostri un design bello e sorprendente con elementi ARGB, raffreddamento senza compromessi e caratteristiche facili da costruire. Migliorando il potente design del flusso d’aria della precedente serie 100, l’N127 presenta un pannello frontale in rete d’acciaio e una ventilazione a nido d’ape sul pannello laterale.

Sei ventole (due anteriori, tre laterali e una posteriore) supportano fino a due radiatori di raffreddamento a liquido (240 mm e 360 ​​mm) per garantire prestazioni di raffreddamento potenti per CPU e schede grafiche. Ovviamente è inutile dire che questo case si sposa perfettamente con i sistemi di raffreddamento AIO Nebula NR24 / 36 di cui avevamo accennato prima. Il pannello laterale in vetro temperato colorato offre un comodo pulsante a sgancio rapido per accedere all’hardware interno.

Il case permette l’installazione di schede grafiche di fascia alta fino a 345 mm di lunghezza. A supporto di quest’ultime troviamo una staffa anti-abbassamento aggiornata che impedisce alla GPU di cedere, proteggendo l’hardware anche durante il trasporto. InWin equipaggia l’N127 con una ventola PWM Luna AL120 ARGB premium, che offre agli utenti prestazioni di raffreddamento eccezionali e l’opzione ARGB all’interno.

La rapida connettività I/O del pannello frontale include il più recente connettore USB 3.2 Gen 2×2 Type-C che offre 20 Gbps di prestazioni cablate a periferiche esterne e accessori come unità esterne, DAS, trasferimenti diretti di dati o persino eGPU. L’altra connettività include due prese USB 3.1 Gen-1 tipo A e cuffie e microfono HD da 3,5 mm. La società inoltre ha ideato anche il modello 127 per chi desidera vivere un’esperienza meno “luminosa”.

I due case sono in vendita sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 159 € per il modello N127 e 149 € per quello 127. Sullo store troviamo inoltre la versione N127 Nebula Cooling Edition, con all’interno il sistema di raffreddamento NR24, al prezzo consigliato di 278 €. Cosa ne pensate di questi nuovi case? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!