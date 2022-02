The Book of Boba Fett: il finale di stagione è arrivato

Il settimo e ultimo episodio di The Book of Boba Fett è giunto ieri su Disney+: cosa ci riserverà Star Wars in futuro?

The Book of Boba Fett è la seconda serie live-action tratta dall’universo di Star Wars ed è la spin-off della prima, ovvero The Mandalorian. Vi erano grandi aspettative per questo prodotto, in particolare per il ritorno del noto personaggio dall’universo cinematografico. Dopo una breve comparsata nella seconda stagione di The Mandalorian, Boba Fett è stato il protagonista del suo personale show, segnato purtroppo da alti e bassi. Ieri questo secondo esperimento seriale si è concluso, ma c’è poco da disperare: ben presto arriveranno nuove avventure targate Star Wars!

La trama | The Book of Boba Fett

Sulle sabbie del pianeta Tatooine, il cacciatore di taglie Boba Fett (Temuera Morrison) e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) navigano negli inferi della Galassia e combattono per il vecchio territorio di Jabba the Hutt. Immerso nei ricordi all’interno della sua capsula curativa, Boba Fett rivive le esperienze passate, com’è sfuggito dallo stomaco del Sarlacc e com’è sopravvissuto unendosi a una tribù di predoni Tusken. Alle premesse iniziali, si è presto aggiunta la presenza di altri personaggi più o meno noti ai fan di Star Wars. Parliamo in particolare di Grogu e del Mandaloriano, che dalla metà della stagione prendono in mano le redini dello show, ma anche di diversi volti comparsi per la prima volta nella serie animata Clone Wars, come Cab Bane.

Cosa ci aspetta ora?

Il futuro di Star Wars, grazie soprattutto a Disney+, appare più roseo che mai. Il prossimo 25 maggio infatti debutterà sulla piattaforma Obi-Wan Kenobi, la serie sull’omonimo personaggio. Annunciata ormai quasi due anni fa, lo show vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi, 10 anni dopo gli avvenimenti de La vendetta dei Sith (episodio III). In Obi-Wan Kenobi scopriremo tutto ciò che il personaggio ha dovuto affrontare dalla caduta della Repubblica fino all’inizio dell’avventura di Luke in Una nuova speranza. Sarà presente nella serie anche Hayden Christensen, che tornerà nei panni di Darth Vader per la prima volta dopo la trilogia prequel. Vi lasciamo il link per lo speciale video dietro le quinte pubblicato qualche settimana fa.

Per ingannare l’attesa, potete riscoprire tutti i contenuti a tema Star Wars presenti sulla piattaforma: dai film alle serie animate come The Bad Batch e Visions, da The Mandalorian agli speciali come Sotto l’elmo: sulle orme di Boba Fett. Inoltre non vanno dimenticati anche gli altri media in cui Star Wars opera, come ad esempio quello videoludico (qui il nostro articolo con tutte le novità).

