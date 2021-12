InWin Nebula N515 Mid-Tower: LED ARGB e supporto E-ATX

Il nuovo case mid-tower InWin Nebula N515 è il nuovo case del produttore taiwanese che supporto anche le schede madri E-ATX. Il tutto adornato con tanti LED ARGB

InWin annuncia il suo chassis mid tower N515, il primo della sua nuova serie Nebula che include tanti eccezionali LED che adornano il design del pannello frontale. Lo chassis di InWin Nebula N515 fornisce fino a un supporto per scheda madre E-ATX ed è supportato da una qualità senza pari con acciaio SECC di 1,2 mm di spessore. Questo continua l’impegno di InWin per l’innovazione e l’ingegno.

InWin Nebula N515 Mid-Tower: ecco il nuovo case

InWin ha costantemente fissato gli standard innovativi dei case per PC. Il pannello Nebula dell’N515 mostra una serie di accattivanti LED colorati composta da tre strati unici, che creano un’increspatura di riflessi che sembrano recedere nelle infinite regioni dello spazio. L’effetto di illuminazione ARGB può essere sincronizzato con un comune software della scheda madre per la gestione ARGB.

InWin Nebula N515 dispone di ampie opzioni di raffreddamento con spazio per un massimo di nove ventole da 120 mm e quattro potenziali opzioni di radiatori per il raffreddamento a liquido (120 mm, 240 mm e due da 360 mm), idealmente in collaborazione con il nuovo dispositivo di raffreddamento a liquido Nebula AIO di InWin. Tre ventole posizionate nella parte superiore dello chassis che si trovano di fronte alla stessa camera isolata dell’alimentatore (fino a 200 mm), aspirano in modo univoco l’aria ed espellono l’aria calda lontano completamente dalla camera principale del PC sottostante, migliorando le temperature interne.

Trionfo di LED ARGB

InWin equipaggia l’N515 con le sue straordinarie ventole Luna AL120 ARGB PWM, offrendo immediatamente agli utenti il ​​perfetto tocco di colore e configurazione di corrispondenza delle prestazioni. La serie Luna AL120 offre grandi prestazioni di raffreddamento, insieme a un morbido bagliore radiante dalla sua illuminazione ARGB interna che può essere collegata a schede madri compatibili. In alternativa, InWin raggruppa anche il suo controller ARGB One-Click per garantire che gli effetti di luce siano sempre accessibili in tutte le build di PC che potrebbero non supportare l’illuminazione ARGB a 3 pin e 5V.

Modularità e connettività

I pulsanti laterali a sgancio rapido di InWin Nebula N515 consentono un accesso comodo e senza viti all’interno. I pannelli laterali magnetici assicurano che non si stacchino inaspettatamente ed evitano potenziali danni. Per supportare le schede grafiche più grandi e pesanti, InWin include una staffa GPU versatile e anti-abbassamento per garantire che siano ben supportate, anche durante il trasporto. Oltre al supporto della scheda madre E-ATX (12″ x 13″) con un massimo di sette slot PCI, c’è anche spazio per quattro SSD da 2,5 pollici e due HDD da 3,5 pollici, garantendo molta capacità di archiviazione. L’IO anteriore include la più recente connettività USB 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps tramite connettore USB Type-C, garantendo che le connessioni più veloci siano sempre facilmente accessibili per gli accessori del PC come unità esterne, DAS, trasferimenti diretti di dati o persino eGPU. L’altra connettività include due USB 3.1 Gen-1 Type-A, due USB 2.0 Type-A e prese per cuffie e microfono HD da 3,5 mm.

Per ulteriori informazioni sui nuovi InWin N515/515 mid-tower PC case con supporto E-ATX, potete visitare il sito uffciale.