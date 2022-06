Intel NetSec Accelerator: una dimostrazione alla RSA 2022

Recentemente si è tenuta la conferenza sulla cyber security RSA 2022, nella quale Intel ha mostrato la tecnologia Intel NetSec Accelerator

La nuova tecnologia marchiata Intel, dal nome Intel NetSec Accelerator, è stata mostrata a San Francisco durante la conferenza RSA 2022. All’evento, i leader di Intel e dei suoi partner ecosistemici si sono riuniti per discutere di come l’azienda stia affrontando alcune delle sfide di sicurezza più difficili. Tra le tante, vi è l’utilizzo di forza lavoro sia umana che artificiale e l’aumento dei dispositivi connessi. L’approccio di Intel rimane fermo, investendo in persone, processi e prodotti senza precedenti per fornire sicurezza senza sacrificare le prestazioni.

L’impegno di Intel

L’obiettivo di Intel è rimanere un passo avanti guidando l’innovazione nei prodotti e nella ricerca nel campo della cyber security. Il focus si concentra sull’aiutare a creare solide comunità di sicurezza sia internamente che esternamente. L’impegno dell’azienda sulla sicurezza si mostra a partire da ogni componente del sistema, dal software al silicio, dalla rete all’edge, fa la sua parte per proteggere i dati. La cyber security è un lavoro di squadra e affrontare le sfide che lancia richiede che l’intero ecosistema si unisca.

Intel NetSec Accelerator

Le nuove tecniche progettuali consentono un’implementazione rapida dei carichi di lavoro relativi alla sicurezza della rete. Con il progetto di riferimento recentemente annunciato, Intel NetSec Accelerator, l’azienda si impegna sulla sicurezza della rete edge e cloud, offrendo un approccio potenziato all’integrazione della security, consentendo prestazioni di elaborazione di rete migliorate, riducendo al contempo l’impronta complessiva dell’infrastruttura per i fornitori di soluzioni di rete sicure.

Schede PCIe ottimizzate

Le schede aggiuntive PCIe sono dotate di accelerazione Intel QuickAssist Technology (Intel QAT). Tale tecnologia permette di offrire funzionalità complete basate su server Intel, tra cui la gestione della rete edge. Le schede ottimizzate sono ideali per carichi di lavoro IPsec, SSL/TLS, firewall, SASE e di analisi. Le soluzioni possono essere integrate nei prodotti di rete, massimizzando ulteriormente le capacità dell’infrastruttura server all’edge. I partner di Intel stanno attualmente sviluppando prodotti basati sul progetto Intel NetSec Accelerator. Ciò consente a fornitori di sistemi, integratori di soluzioni e clienti finali la possibilità di consolidare più carichi di lavoro di rete e sicurezza senza aumentare l’uso dello spazio rack. Silicom e F5 saranno tra i primi a utilizzare l’Intel NetSec Accelerator per offrire integrazione e accelerazione delle funzioni di rete e sicurezza per una rapida scalabilità e time-to-market.

Project Circuit Breaker

Dopo l’introduzione del Project Circuit Breaker di quest’anno, Intel ha recentemente completato i suoi primi due eventi pilota, “Camping with Tigers” e “SGX-Guarden Party”. Gli eventi fanno parte del programma aperto di Bug Bounty, nei quali Intel riunisce comunità di hacker d’élite al fine di individuare bug in firmware, hypervisor, GPU, chipset e altro hardware. Project Circuit Breaker fa parte degli sforzi di Intel per incontrare i ricercatori della sicurezza e creare un coinvolgimento più significativo. Intel si impegna nella creazione di nuove entusiasmanti sfide di hacking e opportunità per esplorare in dettaglio prodotti nuovi e pre-release. Questi eventi sono utili anche per instaurare nuove collaborazioni tra i ricercatori sulla sicurezza e gli ingegneri di Intel.

Nuove sfide in arrivo

Altri corsi di formazione e sfide di hacking sono all’orizzonte quest’estate, a cominciare da “Alders and Seekers”, in cui i partecipanti testeranno il kit Intel NUC, che include un processore desktop Intel Core di 12a generazione. L’altro evento organizzato è “Trusted Crossings”, nel quale verrà testata una nuova tecnologia Intel, non ancora ben definita. Per i ricercatori interessati a partecipare a questi eventi imminenti, è possibile presentare domanda nella pagina ufficiale del Project Circuit Breaker.

E voi cosa ne pensate di questa nuova tecnologia? Vi piacerebbe partecipare agli eventi organizzati da Intel? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per restare sempre aggiornati.