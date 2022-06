M1 vs M2: Apple lancia il nuovo processore

L‘Apple ha lanciato il suo nuovo processore M2. Di seguito metteremo a confronto M1 vs M2 e mostrandovi le più grandi e sostanziali differenze tra i due processori.

In questo articolo, andremo a confrontare la vecchia M1 con la novità di casa Apple. Vedremo le sostanziali differenze tar M1 vsM2. La seconda generazione di Apple Silicon (per maggiori informazioni clicca qui) è qui. L’M2 SOC è l’aggiornamento consumer di Apple all’M1 del 2020 nella gamma Mac. Ora andremo a vedere insieme il confronto tra i due chip.

Apple Silicon M1 vsM2

La serie M di processori system-on-a-chip Apple Silicon, rappresenta la mossa di Apple di prendere le distanze dalle attuali CPU. Sostituire le CPU con architettura Intel, che sono presenti nei suoi computer Macintosh. passando ai chip basati su ARM utilizzati con le sue linee iPhone e iPad. Lungo la strada, Apple ha anche portato l’M1 su alcuni modelli di iPad.

Apple ha rilasciato per la prima volta i chip Apple Silicon per Mac nel novembre 2020 con l’M1. Nel 2021, Apple ha introdotto i chip M1 Pro e M1 Max più veloci. Nel marzo del 2022, Apple ha debuttato con l’M1 Ultra, che combinava due chip M1 Max in un chip super potente, attualmente utilizzato nel Mac Studio. Durante l’evento principale del WWDC nel giugno 2022, Apple ha annunciato il processore M2, che l’azienda sta lanciando come aggiornamento di fascia medio-bassa per il chip M1, mantenendo le macchine le M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra sul mercato.

Quale scegliere tra M1 e M2?

In effetti, anche le macchine M1 sono ancora disponibili sul mercato, almeno per il momento. Il che significa che potreste dover decidere se acquistare un Mac M1 o l’aggiornamento M2? Ecco le differenze tra i due chip.

L’Apple M1 è stato il primo chip Apple Silicon di Apple, introdotto nel novembre 2020. Combina insieme i core CPU e GPU per prestazioni più veloci rispetto alla maggior parte dei Mac Intel precedenti. Il chip M1 include core del motore neurale per l’accelerazione dell’apprendimento automatico, un Secure Enclave, motori di codifica e decodifica multimediali e un controller Thunderbolt 4. Apple attualmente utilizza il chip M1 in MacBook Air (versione M1), Mac Mini, iMac (24 pollici), iPad Pro (11 pollici) e iPad Pro (12,9 pollici).

Dettagli tecnici dell’Apple M1

Introdotto: 10 novembre 2020

Core CPU: 8

Core GPU: fino a 8

Memoria unificata: fino a 16 GB

Nuclei del motore neurale: 16

N. di transistor: 16 miliardi

Processo: prima generazione 5 nm

Anche se l’M1 è stato sostituito dall’M2, i Mac che utilizzano l’M1 rappresentano comunque un enorme aggiornamento per la maggior parte dei Mac basati su Intel. Offrono ottime prestazioni per watt e possono eseguire determinate app per iPhone e iPad. A nostro avviso, le macchine M1 rappresentano ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo. E se i loro prezzi scendono rispetto alle ai nuovi M2, ora potrebbe essere un ottimo momento per acquistare la tua prima macchina Apple Silicon, o forse un Mac per i bambini.

Dettagli tecnici dell’Apple M2

Il sistema Apple M2 su un chip (SOC) è la quinta voce di Apple nella serie di chip Apple Silicon, annunciata nel Giugno 2022. Come l’M1, combina CPU e GPU su un die (un pezzo di silicio) con memoria condivisa per prestazioni più veloci rispetto ai sistemi che separano CPU e GPU in chip discreti. Apple afferma che l’M2 avrà una CPU più veloce del 18%, una GPU più veloce del 35%. Inoltre avrà una larghezza di banda della memoria del 50% in più e un Neural Engine più veloce del 40% rispetto all’M1. Incorpora anche la codifica multimediale ProRes, che accelererà i flussi di lavoro per alcuni professionisti creativi.

A giugno 2022, Apple ha annunciato solo il chip M2 nel MacBook Air (M2) e il MacBook Pro da 13 pollici, la cui spedizione è prevista per Luglio 2022. Dettagli dell’M2:

Introdotto: 6 giugno 2022

Core CPU: 8

Core GPU: fino a 10

Memoria unificata: fino a 24 GB

Nuclei del motore neurale: 16

N. di transistor: 20 miliardi

Processo: seconda generazione 5 nm

Rispetto ai più robusti chip Apple Silicon, l’M2 colpisce per la potenza di calcolo mantenendo il consumo di energia e lo spostamento di calore relativamente bassi. Il che è l’ideale per piccole macchine come il MacBook Air e il MacBook Pro da 13 e forse un Mac Mini in futuro.

Conclusioni

In definitiva, il nostro consiglio è di acquistare il Mac più veloce che puoi permetterti comodamente e che si adatti al tuo stile di lavoro o alle tue esigenze di dimensioni. Ma se vuoi risparmiare acquistando un Mac M1, otterrai comunque una tecnologia impressionante per il prezzo. In un certo senso, non puoi “perdere”. È un ottimo momento per essere un utente Mac.

E voi cosa ne pensate di questa sfida M1 vs M2? quale dei due scegliereste? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori novità riguardanti l’universo hardware (e non solo!), continuate a seguire le pagine di tuttoteK.